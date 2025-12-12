首隻山水實景表演概念股 印象大紅袍啟動香港公開募股



香港, 2025年12月12日 - (亞太商訊) - 中國領先的文旅服務企業 – 印象大紅袍股份有限公司（新三板股票代碼：870608）（「公司」或「印象大紅袍」）今日宣佈啟動香港公開發售計劃（「香港公開發售」），計劃於香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）主板上市（股份代號：2695）。 發售詳情 印象大紅袍擬全球發售合共36,100,000股股份（視乎超額配股權行使與否而定 ），其中32,490,000股作國際配售（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定），其餘3,610,000股作香港公開發售，分別位全球發售中發售股份總數的90%及10%售（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定 ），發售價範圍介乎每股3.47港元至4.10港元。 香港公開發售將於2025年12月12日（星期五）上午九時正開始，至2025年12月17日（星期三）中午十二時結束。最終發售價及配發結果將於2025年12月19日（星期五）公佈。股份預計將於2025年12月22日（星期一）在聯交所主板以每手買賣單位為1,000股開始買賣，股份代號為2695。 公司擬將全球募集資金淨額用於以下用途：升級標誌性演出《印象‧大紅袍》山水實景演出；創新印象文旅小鎮；取得另一個文化旅遊演出項目；提升品牌形象及擴大業務影響力的宣傳工作；升級票務管理系統及其他軟件；營運資金和其他一般企業用途。 興證國際融資有限公司及鎧盛資本有限公司為聯席保薦人。 公司主要競爭優勢 擁有《印象‧ 大紅袍》的獨家演出權 成功經驗具可複製性 公司的標誌性《印象‧ 大紅袍》山水實景演出在福建省乃至全中國都擁有強勢的行業地位。根據弗若斯特沙利文的資料，於2024年，該演出按票房收入計在中國所有旅遊山水實景演出中排名第三。公司背靠強大的股東背景和合作資源，取得《印象‧ 大紅袍》的獨家表演權，這種獨家性為公司提供了顯著的競爭優勢，使公司成為中國旅遊山水實景演出市場及文旅演出市場的無可爭議的市場領導者。 《印象‧ 大紅袍》演出以武夷山的自然景色為背景，提供絕美的視覺體驗，同時得益於其被聯合國教科文組織認可的地理位置，武夷山同時擁有文化和自然遺產。這優越的地理優勢與便利的交通相輔相成，結合航空、高速公路和高速鐵路的現代化多維交通網絡，為國內外遊客提供便捷的交通，為公司實現收入增長。《印象‧ 大紅袍》的成功經歷，使公司積累了深厚的文化故事敘述、觀眾互動以及運營卓越的認知，為打造下一款全新節目《月映武夷》奠定重要的成功基石。 《月映武夷》演出於2025 年5 月推出，豐富了武夷山市觀看表演演出的選擇，並提供完全不同的戲劇文化體驗。該演出弘揚武夷山朱子文化的傳統中國哲學，表演舞台擁有關鍵的技術特色，被譽為「世界最大的單體結構室內水簾舞台」，已於2025 年5 月1 日獲世界記錄認證公司(World Record Certification Limited) 認證。此部新演出與《印象‧ 大紅袍》山水實景演出形成互補。 品牌效應和政府政策背書 建立領先的市場地位 福建省擁有豐富的自然景觀和深厚的文化底蘊，當地政府努力增加武夷山與其他主要樞紐城市之間的航班和鐵路連接，並分配資源促進旅遊業發展。福建現場演出市場於2023 年及2024 年分別實現了約485.9%及67.5%的同比增長率。隨著福建作為中國文旅樞紐的聲譽不斷提升，省政府進一步突出「文旅演出+」的概念，促進融合當地文化和標誌性文物景點。 公司作為一直深耕福建省武夷山的領先文旅服務企業，《印象‧ 大紅袍》的成功經歷和利好的政府政策背書，充足的文化資源為演出創作者提供豐富的靈感源泉。公司憑藉福建省悠久的文化遺產和多樣的地理風貌的優勢，使其旅遊演出具有潛力、可創造高影響力的價值，成為該地區文旅市場的推手。 核心服務聯動 強大協同效應 目前公司通過演出及表演服務（《印象‧ 大紅袍》及《月映武夷》）、印象文旅小鎮業務及茶湯酒店業務，產生協同效應，提升整體遊客的體驗，並加強公司在當地文化旅遊市場的競爭優勢。 公司戰略性地開發的印象文旅小鎮，主要由武夷茶博園4A級景區、印象建州美食主題街區和武夷茶研習社組成。為了延長遊客觀看演出前的消費鏈，公司把小鎮打造為集「美食餐飲+ 民俗文化+ 商業購物+ 休閒娛樂」於一體。為了豐富遊客的體驗並擴大公司的業務範圍，公司建立的茶湯酒店業務於2021 年盛大開業，其提供以茶為主題的熱浴養生體驗，將大紅袍茶的元素無縫融入賓客的服務之中。整合運營圍繞武夷山大紅袍茶，為公司的三大業務板塊帶來了協同效應。 通過整合核心服務組合，公司向武夷山市的遊客提供全面的一站式旅行體驗。遊客可探索印象文旅小鎮，感受當地的茶文化，觀看現場演出，並入住獨特的主題茶湯酒店。多樣活動不僅豐富了遊客的體驗，亦延長了遊客在武夷山的逗留時間，增加了每位遊客的消費額。隨著業務組合的穩步擴大，業務之間的協同潛力可形成良性循環，推動長期穩定增長。 提示 本次發售將會受到市場和其他條件影響，因此無法保證是否可成功完成發行及完成時間，實際發行規模和具體條件也可能發生變化。本新聞稿僅為印象大紅袍股份有限公司首次公開募股相關資訊之目的而提供，並不構成對該證券的出售要約或購買要約或邀請。也不得在任何國家或其他司法管轄區中要約或出售該證券。如果依據該國家或其他司法管轄的證券法，在註冊或取得資格前進行此種出售要約、要約購買或銷售為非法。本新聞稿並不構成招股章程（包括根據香港法律所定義者），潛在投資者在決定是否投資於公司前，務請細閱公司招股章程內有關公司及建議發售的詳細資料。本新聞稿並未經港交所或香港證券及期貨事務監察委員會審閱或批准。 公司股價可能根據香港法例第571W章「證券及期貨（穩定價格）規則」進入穩定期，有關價格穩定詳情及其將如何受到香港法例第571W章「證券及期貨（穩定價格）規則」已在公司於2025年12月12日刊發之招股章程中披露。 關於印象大紅袍股份有限公司 印象大紅袍股份有限公司（新三板股票代碼：870608）是一家國有文旅服務企業，並於2017年於中國新三板掛牌完成上市。公司業務主要業務分部：(i)演出及表演服務；(ii)印象文旅小鎮業務；及(iii)茶湯酒店業務。其中，公司的標誌性節目《印象‧大紅袍》山水實景演出作為公司的業務的基石，是唯一一個聯合國教科文組織世界自然和文化遺產地內進行的現場演出，也是唯一一個與中國傳統茶文化歷史交織的大型戶外實景演出。於2024 年，《印象‧大紅袍》按票房收入計在中國所有旅遊山水實景演出中排名第三，在所有文化旅遊演出中排名第十1。按文旅演出節目產生的銷售收入計，公司在2024年中國文旅演出市場排名第八1。 1根據弗若斯特沙利文的資料 本新聞稿由億萬猴財經傳訊有限公司代表印象大紅袍股份有限公司發佈。 聯繫方式： Sabrina / Christopher

電話：9464 8907 / 5592 6231

電郵：sabrinawong@bmonkey.com.hk / christopher@bmonkey.com.hk



