紮根西藏 本土化團隊協同鑄就「礦業堡壘」！智匯礦業IPO背後的本土化競爭力

香港, 2025年12月12日 - (亞太商訊) - 今年以來，港股市場新股活躍度明顯回暖，不少具有成長屬性與獨特賽道優勢的企業受到市場關注。從資源、科技到新能源賽道，具備稀缺性、週期穿越能力與強現金流特徵的企業，更成為資金追逐的焦點。12月11日，西藏智匯礦業股份有限公司（「智匯礦業」）啟動港股招股，憑藉得天獨厚資源稟賦與穩健盈利屬性，引發市場廣泛關注。

本次IPO，智匯礦業擬全球發售121,952,000股，招股價介乎4.10-4.51港元之間，預計於12月19日登陸聯交所。與依賴單一資源優勢的發展模式的礦業企業不同，智匯礦業已在高原深耕多年，通過本土化運營積澱、專業化團隊協同以及與當地生態的深度融合，構築起堅不可摧的 「礦業堡壘」。

高原門檻成天然壁壘 本土化能力塑造獨特競爭力

西藏高原因獨特的地理環境、氣候條件與文化背景，為礦業開發及運營設置了天然門檻，智匯礦業通過長期投入，構建其自身核心競爭力。自成立以來，公司始終堅持因地制宜的運營策略，將本土化貫穿于業務全流程，成功破解了高原礦業開發中的多重難題。

其中，本地化的技術與管理團隊是智匯礦業穩定運營的前提。從地質勘探到采選排產，公司形成了對高原地質結構的精准理解，並建立起一支長期駐紮的專業團隊，使得生產組織能夠有效匹配高原環境的特性。在生產運營層面，公司建立了一套成熟的高原採礦適配體系。通過優化採礦流程、升級設備、建立彈性生產調度機制，使其在有限施工窗口中保持較高效率。

生態治理和社區協同則構成其另一重軟實力。智匯礦業深度理解西藏地區礦業監管政策與生態保護要求，構建了完善的合規管理體系，制定了詳細的土地複墾計劃與環境修復方案，其蒙亞啊礦場成功入選自然資源部《綠色礦山名錄》，成為西藏礦業綠色發展的標杆企業。同時，智匯礦業積極融入西藏本地社區，通過在就業、民生、供應鏈協同方面積極作為，構建起穩定、可持續的本地合作生態，為業務穩定運營提供了堅實保障。

優質礦山提供發展底盤 經營能力讓資源變為價值

智匯礦業的核心資產蒙亞啊礦場，地處西藏岡底斯成礦帶這一國內重要多金屬成礦帶，本身就具備亮眼的資源稟賦。截至2025年7月31日，露天礦場的總礦石儲量為1,438.0千噸，平均品位分別為4.90%鋅、0.69%鉛、0.10%銅及10.09克╱噸銀；地下礦場儲量10,623千噸，平均品位分別為4.14%鋅、2.99%鉛、0.21%銅及35.00克╱噸銀，整體礦石品位處於較高水平。按合併基準，公司礦場服務年限約31年，為長期經營提供了充足資源底座。此外，公司還持有58.5平方公里的探礦權，增儲潛力充足，為未來產能擴張預留了空間。疊加政策支持下綠色礦山資質帶來的資源稅減免、所得稅優惠等政策紅利，資源端的優勢已十分突出。

但相比資源本身，更值得關注的是，智匯礦業正在把複雜的高原礦山，轉化為「可預期的經營資產」。2024 年以來，隨著生產線升級完成以及地下礦場2025 年第二季度投產，產能迅速恢復，截至 7 月 31 日，公司實現營業收入 2.57 億元，同比增加253.39%，淨利潤 0.52 億元。公司短期内迅速调整生产模式实现营收充分證明公司管理體系的成熟度。

在資源類企業中，「穩」往往比「多」更重要 —— 穩定的產能、穩定的回收率、穩定的成本控制，才能將靜態的資源儲量轉化為動態的持續利潤。智匯礦業既擁有優質資源稟賦，又具備將資源高效變現的運營能力，兩者兼具的特質讓其在行業中具備獨特競爭力。

礦業高景氣持續，稀缺標的價值凸顯

行業方面，中國鋅鉛精礦市場長期呈現結構性供應短缺，環保政策收緊與行業整合加速，讓具備綠色礦山資質、合規運營記錄良好的企業獲得更多資源傾斜；同時，西藏地區礦產資源開發門檻極高，自然環境、政策體系、社區協同等多重因素構成了強大的行業進入壁壘，新玩家難以短期突破，智匯礦業在本地深耕近20年，本身就是高原礦業極高壁壘的受益者。

與此同時，精礦生產的下游需求的持續增長進一步放大其投資價值。鋅精礦在基建、光伏、風電等領域的需求穩步提升，鉛精礦作為鉛酸蓄電池的核心原材料，銅精礦作爲電力傳輸、電動汽車及可再生能源系統的「不可替代的戰略性金屬」，受益於新能源產業爆發式增長，几大核心產品的市場需求將長期保持景氣。智匯礦業憑藉穩定的供應能力、優質的產品品質，將持續受益行業需求增長紅利。

總體而言，智匯礦業近二十年沉澱的本土化優勢，讓靜態的資源儲量轉化為動態的持續盈利，構築起堅固的「礦業堡壘」。未來，隨著地下礦場產能充分釋放與探礦權增儲潛力兌現，公司有望進一步鞏固區域龍頭地位，在行業新周期中迎來更大的價值兌現空間。

