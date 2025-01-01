萬億工業賽道迎來「智慧樞紐」：解碼京東工業的價值邏輯



香港, 2025年12月11日 - (亞太商訊) - 京東工業（07618.HK）正式登陸港交所，為京東生態資本市場佈局再添重要一子。面對一個規模超過11萬億人民幣、但數字化滲透率僅個位數的廣闊藍海，京東工業的上市，本質上是將其多年沉澱的工業專業知識、獨特商業模式與扎實財務表現，置於資本市場的放大鏡下，接受長期價值的審視與定價。 公開資料顯示，京東工業通過「太璞」這一「數」「實」結合的全鏈路數智化工業供應鏈解決方案，提供廣泛的工業品供應和數智化供應鏈服務，以滿足客戶的多樣化需求。根據灼識諮詢的資料顯示，按2024年交易額計，京東工業為中國MRO採購服務市場的最大參與者，同時也是中國工業供應鏈技術與服務市場最大的服務提供商。 專業深耕破痛點 行業 Know-How 築護城河 京東工業的價值基底，建立在深厚的工業供應鏈專業知識之上。這絕非簡單的商品線上化，而是對工業品參數標準化、採購流程數字化、履約體系智能化的深刻理解與系統重構。 受益於京東集團二十餘年管理複雜全鏈路供應鏈的深厚積澱，以及自身在工業領域的持續深耕與突破，京東工業積累涉足廣泛品類的深厚的產品領域知識，並將其系統化融入「太璞」解決方案之中。據了解，「太璞」已覆蓋從商品數智化、採購管理、智慧履約到運營服務的全鏈條，能夠為製造業、能源、交通等複雜行業的重點企業客戶，提供深度定制化的供應鏈優化方案。 這種基於行業Know-how構建的專業壁壘，是競爭對手難以在短期內模仿和超越的，構成了公司長期價值的堅實內核。灼識諮詢資料顯示，2024年，公司在中國的工業供應鏈技術與服務市場擁有最廣泛的客戶覆蓋。2025年6月30日前的12個月內，京東工業服務著約1.1萬家重點企業客戶。2025年上半年，公司重點企業客戶包括約60%的中國《財富》 500強企業及逾40%的在華全球《財富》500強企業。這些對供應鏈穩定性、合規性有極高要求的巨頭選擇京東工業，本身就是對其專業服務能力最權威的背書。 輕資產平臺撬動重工業生態 盈利路徑清晰 在商業模式上，京東工業創新性地採用輕資產模式，徹底擺脫傳統貿易商「規模越大、管理越重」的增長瓶頸。 公司通過其技術平台，智慧聚合客戶需求，並與上游十餘萬家製造商、分銷商和代理商的產能和庫存進行數字化連結與精准匹配，打造了行業領先的存貨周轉效率與管理能力。同時，其智慧履約系統整合了廣泛的第三方物流服務商，構建了一張彈性、高效的協同網絡。這種模式使得公司在業務規模快速擴張的同時，保持了優異的運營效率和健康的現金流。它本質上是用技術和數據驅動整個工業供應鏈的「存量資源」更高效地運轉，從而創造出巨大的增量價值。 基於輕資產運營模式，京東工業打造了一個可擴展的商業模式，從而在工業供應鏈技術與服務市場建立了領先地位，並成功將業務版圖從通用MRO產品（廣泛運用於各行業應用場景下而設計及製造的非生產性物料，如工具、安防用品等）擴展到專業MRO產品（針對專業應用場景或需專業知識的產品，如化學品、儀器儀表、機器設備等），並正在向BOM產品（直接用於終端產品的生產物料，如電子元器件、緊固密封件）市場進一步滲透。數據顯示，2024 年中國 MRO 採購服務市場規模為人民幣 3.7 萬億元，而整個中國工業供應鏈市場規模則達到人民幣 11.4 萬億元，龐大的市場基盤為業務延伸提供了充足空間。與此同時，公司還將業務從國內擴展到特定海外市場，包括東南亞及若干其他有前景的地區，以支持重點企業客戶的海外擴張。 財務數據是檢驗商業模式成功與否的最終尺規。2022年至2024年，公司營收從 141億元增長至204億元，複合年增長率達到20.1% ，2025 年上半年營收進一步增至 103 億元，擴張成果顯著；盈利水平亦同步提升，經調整淨利潤從2022年的7.1億元攀升至2024年的9.1億元，2025年上半年，公司經調整淨利潤達5.0億元，同比增長34.1%。隨著規模效應進一步釋放和海外業務的拓展提速，其盈利增長的能見度和確定性有望不斷增強。 綜上所述，京東工業以專業深耕破局行業痛點，用模式創新打開價值空間，財務穩健增長，共同構成其長期投資價值的堅實支撐。此外，作為京東集團在產業端的重要佈局，京東工業共用「京東」的品牌信譽，能夠快速建立客戶信任；同时，京东工业可以高效利用集團在物流基礎設施、支付體系及底層技術方面的資源，強化服務保障。隨著上市後資本實力的增強與業務的持續擴張，公司在工業供應鏈數字化賽道的領先優勢將進一步擴大。對於著眼長期、聚焦價值的投資者而言，當前正是佈局這一工業供應鏈數智化龍頭的優質時機。



