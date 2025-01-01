

香港, 2025年12月11日 - (亞太商訊) - 近日，《商業週刊》彭博綠金2026值得關注榜單在上海正式發佈。國泰海通集團下屬公司國泰君安國際控股有限公司（「國泰君安國際」或「公司」，股份代號：1788.HK）憑藉在綠色金融領域的卓越表現與創新實踐，成功入選「綠色金融機構榜單」。 國泰君安國際始終將綠色金融作為戰略發展的核心驅動力，系統構建了具有行業引領性的可持續發展金融體系。公司不僅將綠色理念全面融入投融資決策與業務運營，更通過創新產品與服務，積極推動低碳經濟轉型與長期價值共創。憑藉在綠色債券、碳資產管理和可持續投資等關鍵領域的深入實踐與突出成效，公司已贏得市場與監管機構的高度認可與持續信任。面向未來，國泰君安國際將進一步發揮專業優勢，持續拓展綠色金融產品矩陣，深化綠色金融工具創新與應用，不斷延伸綠色金融生態的廣度與深度，為經濟社會高品質發展注入持久綠色動能。 彭博綠金隸屬於國際領先的媒體集團Bloomberg彭博，是全球及中國首個全面聚焦綠色經濟的媒體平台。近年來，彭博綠金推出多個具有行業影響力的權威榜單，積極引領並推動企業在可持續發展領域的卓越實踐。「綠色金融榜單」是彭博綠金首次推出的全新榜單，旨在響應國家綠色金融政策號召，推動金融機構與企業綠色轉型，助力實現「雙碳」目標。 關于國泰君安國際 國泰海通集團下屬公司國泰君安國際（股票代號：1788.HK）,是中國證券公司國際化的先行者和引領者，公司是首家通過IPO于香港聯合交易所主板上市的中資證券公司。國泰君安國際以香港爲業務基地，幷在新加坡、越南和澳門設立子公司，業務覆蓋全球主要市場，爲客戶境外資産配置提供高品質、多元化的綜合性金融服務，核心業務包括財富管理、機構投資者服務、企業融資服務、投資管理等。目前，國泰君安國際已分別獲得穆迪和標準普爾授予「Baa2」及「BBB+」長期發行人評級，MSCI ESG「A」評級, Wind ESG「A」評級及商道融綠ESG「A」評級，同時其標普全球ESG評分領先全球84%同業。公司控股股東國泰海通證券（股票代號：601211.SH/2611.HK）爲中國資本市場長期、持續、全面領先的綜合金融服務商。更多關于國泰君安國際的資訊請見:https://www.gtjai.com



