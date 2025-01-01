國泰君安國際蟬聯《信報財經新聞》上市公司卓越大獎

|
香港, 2025年12月11日 - (亞太商訊) - 由香港專業財經媒體《信報財經新聞》主辦的「上市公司卓越大獎2025」頒獎典禮在香港成功舉辦。國泰海通集團下屬公司國泰君安國際控股有限公司（「國泰君安國際」或「公司」，股份代號：1788.HK）憑藉卓越表現，再度榮獲「主板」類別大獎，蟬聯此項殊榮。
近年來，國泰君安國際持續推動多元化發展戰略，堅持穩健經營與風險管控並重，不斷深化業務佈局、推動創新轉型，實現財富管理、企業融資、投資管理等核心業務協同並進，整體經營質效顯著提升。展望未來，公司將繼續秉持「穩中求進」的發展基調，致力於構建覆蓋多元客戶群體的全週期綜合金融服務平台，推動可持續的高品質增長，為股東創造長期回報。
《信報財經新聞》創刊於1973年，是香港首份以財經新聞為主的中文報紙，在業界享有廣泛影響力與權威性。「上市公司卓越大獎」評選已連續舉辦十屆，依託《信報》獨家研發的EJFQ「信號」系統，依據皮爾托斯基分數、專業分析師推薦頻次、股價表現及財務指標四大核心準則篩選入圍企業，並由行業領袖、商會代表、專業顧問及評審委員會共同審核，評選出表現卓越的上市公司。該獎項以其公正、專業的評選機制，在資本市場獲得高度認可。
關于國泰君安國際
國泰海通集團下屬公司國泰君安國際（股票代號：1788.HK）,是中國證券公司國際化的先行者和引領者，公司是首家通過IPO于香港聯合交易所主板上市的中資證券公司。國泰君安國際以香港爲業務基地，幷在新加坡、越南和澳門設立子公司，業務覆蓋全球主要市場，爲客戶境外資産配置提供高品質、多元化的綜合性金融服務，核心業務包括財富管理、機構投資者服務、企業融資服務、投資管理等。目前，國泰君安國際已分別獲得穆迪和標準普爾授予「Baa2」及「BBB+」長期發行人評級，MSCI ESG「A」評級, Wind ESG「A」評級及商道融綠ESG「A」評級，同時其標普全球ESG評分領先全球84%同業。公司控股股東國泰海通證券（股票代號：601211.SH/2611.HK）爲中國資本市場長期、持續、全面領先的綜合金融服務商。更多關于國泰君安國際的資訊請見:https://www.gtjai.com
