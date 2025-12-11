京東工業即將登陸港股：萬億賽道的長期領跑者

香港, 2025年12月11日 - (亞太商訊) - 工業供應鏈數智化領航者京東工業（7618.HK）近期完成招股，預期於12月11日登陸港交所，成為京東生態旗下第 6 家上市公司，開啟對接全球資本的新征程。

暗盤階段，公司股價波動不大較為穩定，不過筆者認為，暗盤作為新股上市前的「預演場」，其價格受制於有限的流動性、短期情緒及部分套利資金行為，往往不能完全反映一家公司的內在價值與長期潛力。對於京東工業這樣一家紮根于中國龐大工業腹地、已構建起深厚護城河的產業領導者而言，短暫的暗盤「微震」，或許正是投資者摒棄噪音、聚焦其核心價值的絕佳時機。

行業龍頭地位穩固 萬億賽道紅利盡顯

當前，中國工業供應鏈正處在數字化轉型的關鍵拐點。據灼識諮詢預測，2024年中國工業供應鏈技術與服務市場規模為 0.7萬億元，預計到2029年達到 1.1 萬億元，2024-2029 年複合增長率高達9.8%。隨著工業企業降本增效需求的日益迫切，中國工業供應鏈市場數字化滲透率仍有巨大提升空間。

在這一藍海市場，京東工業早已佔據行業金字塔尖的核心位置，無疑將成為這一趨勢的最大受益者。其通過「太璞」這一「數」、「實」結合的全鏈路數智化工業供應鏈解決方案，推動工業供應鏈的數字化轉型，助力客戶實現保供、降本、增效及合規。按 2024 年交易額計算，公司穩居中國工業供應鏈技術與服務市場榜首。在競爭更為激烈的 MRO 採購服務領域，其龍頭地位同樣無可撼動，2024年交易額為第二名的近三倍。在高度分散、傳統冗長的工業供應鏈領域，這一市場份額和領先優勢的建立，本身就證明了其模式的有效性和強大的客戶認可度。

供給端，截至2025年上半年底，京東工業已整合 15.8 萬家供應商，構建起覆蓋 80 個產品類別的超 8110 萬 SKU 龐大供給體系。客戶端，截至2025年6月底的過去12個月，京東工業服務著約 1.11 萬重點企業客戶，更囊括了 60% 的中國 《財富》 500 強和 40% 的在華全球《財富》500 強企業，廣泛的客戶基礎構築了穩定的增長基本盤。

数智化三重壁垒 打造稳固竞争優勢

如果說行業地位是京東工業的「硬名片」，那麼數智化供應鏈體系就是其最深的「護城河」。京東工業的「太璞」解決方案，深入客戶採購戰略規劃、供應商管理、履約運營乃至合規管控等各個環節。它不僅提供商品，更提供採購諮詢、交易平台服務、廣告服務等技術與服務。這種深度賦能，使其從賺取商品差價的「貿易商」，轉型為説明客戶優化整體供應鏈效率、節省綜合成本的「合作夥伴」，商業模式的層次和利潤空間更為豐厚。

輕資產運營模式更讓公司實現了規模與利潤的雙贏。通過數智化連結終端需求與供應端產能，部分訂單直接由供應商發貨，既整合了第三方履約能力，又減少了物流資產投入。這一模式推動公司盈利快速改善，從 2022 年的經調整淨利潤約 7.1億元，到 2023 年8.2億元，再到2024 年增長至 9.1億元，2025 年上半年經調整淨利潤同比再增 34%，達到5.0億元，經調整淨利率同比增加0.5個百分點，盈利能力持續提升。

與此同時，京東工業正以技術與業務雙輪驅動拓展增長邊界，在技術端，持續迭代工業大模型應用，深度賦能商品治理、需求預測等關鍵環節，進一步強化端到端智能解決方案能力；在國際業務方面，依託現有資源優勢，積極拓展海外市場，復制國內成熟數智化供應鏈模式，對接全球工業資源構建跨境服務網絡，挖掘萬億級跨境工業供應鏈服務潛力。

從行業發展趨勢來看，工業供應鏈的數位化、智慧化是不可逆轉的潮流。京東工業在萬億賽道的龍頭地位、數智化構建的核心壁壘、持續改善的盈利質量，以及背後中國工業供應鏈轉型升級的時代紅利，共同構成了其長期投資價值的堅實基礎。隨著公司上市後業務的持續推進與價值的逐步兌現，市場終將重新認知這家工業供應鏈巨頭的成長潛力。

