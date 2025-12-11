CBL International Limited主席兼行政總裁謝威廉博士榮獲 香港董事學會「年度董事大獎」殊榮



吉隆坡, 2025年12月11日 - (亞太商訊) - 亞太地區領先的船用燃料物流公司萬利集團（「萬利」或「該集團」）之上市主體CBL International Limited（納斯達克股票代碼：BANL）（以下簡稱「公司」或「CBL」）宣布，集團主席兼行政總裁謝威廉博士在由香港董事學會（HKIoD）主辦的「年度董事大獎」中，榮獲「上市公司執行董事」類別大獎。 此項殊榮經過由資深商業領袖、公司治理專家及機構投資者組成的獨立評審團全面評估後授予。該獎項表彰了謝威廉博士在公司治理方面的卓越貢獻、卓越的董事會領導能力，以及其在為股東及持份者創造可持續價值方面的傑出成就。 香港董事學會「年度董事大獎」是亞洲最具聲望的公司治理榮譽之一。 獲獎者基於在策略監督、道德領導、透明度及長期可持續表現方面的卓越表現而獲選——這些正是謝威廉博士在CBL International內的核心特質。作為集團主席兼行政總裁，謝博士引領集團經歷轉型式增長，同時將卓越治理融入公司核心。在他的領導下，CBL加強了投資者關係框架，提升了環境、社會及管治（ESG）披露水平，深化了持份者參與度，並在集團業務拓展至亞太地區、歐洲、中美洲及非洲的過程中，始終保持嚴格的國際標準合規性。 謝威廉博士在領獎時表示：「能夠獲得香港董事學會這一崇高榮譽，我感到謙卑與感激。此項殊榮不僅屬於我個人，更屬於我們整個董事會、管理團隊及全體員工，他們與我一樣，對誠信、創新及負責任增長懷有不懈承諾。在CBL，我們深信公司治理絕非簡單的合規檢查——它是指引每一項決策的指南針。我將繼續以目標、問責及遠見引領集團發展，始終將持份者的長期利益置於首位。」 公司董事會表示：「謝威廉博士的領導力對塑造CBL成為全球認可、以治理為先的企業至關重要。他能夠在策略雄心與審慎監督之間取得平衡的能力，充分體現了現代企業領導者應有的風範。我們衷心祝賀他獲得此項實至名歸的榮譽。」 圖片說明：CBL International Limited 主席兼行政總裁謝威廉博士（右），獲頒香港董事學會「年度董事大獎」之「上市公司執行董事」類別殊榮。

圖片説明：香港董事學會「年度董事大獎」之「上市公司執行董事」獎杯 關於萬利集團 萬利集團成立於 2015 年，以CBL International Limited（納斯達克：BANL）在納斯達克股票市場上市。我們致力於為客戶提供一站式燃油供應服務，被業內稱為燃油供應服務商。我們主要通過當地實體供貨商為船舶提供燃油加注服務，遍布比利時、中國、香港、印度、日本、韓國、馬來西亞、毛里裘斯、巴拿馬、菲律賓、新加坡、台灣、泰國、土耳其和越南，共覆蓋65個港口。集團積極推動可持續燃料，並已取得ISCC EU和ISCC Plus認證。 如欲瞭解更多信息，請到集團網站https://www.banle-intl.com瀏覽。



