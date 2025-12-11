撥康視雲股價飆升逾8成 多重利好催化迎價值重估

香港, 2025年12月11日 - (亞太商訊) - 2025年以來，港股創新藥板塊在政策面與基本面雙重驅動，迎來估值修復，雖下半年受外部環境影響有所回調，但整體增長邏輯未變。機構分析稱，目前創新藥仍是醫藥行業中產業趨勢最明確的主線，未來發展前景值得期待。

其中，專注於眼科賽道的生物科技企業撥康視雲（2592.HK）近期股價表現強勁。截至12月9日，公司股價報收8.24港元，在兩周左右的時間內累計漲幅逾 8成，成為資本市場中備受矚目的「明星股」。這一亮眼表現並非偶然，而是撥康視雲核心產品研發突破、全球知識產權佈局完善、核心管理團隊升級等多重利好共振的必然結果。

專利佈局再下一城 核心產品商業化進程加速

11月27日，撥康視雲全資附屬公司 ADS Therapeutics LLC成功斬獲日本及歐洲兩項核心專利，均圍繞核心產品CBT-009 的眼科外用組合物及其用途展開，為該產品的全球商業化奠定了法律保障。

作為用於治療5至19歲兒童及青少年近視的新型阿托品眼用製劑，CBT-009憑藉非水性製劑的獨特設計，在藥物穩定性、安全性及患者耐受性上均展現出對傳統水性製劑的潛在優勢，有望成為同類最佳產品。目前，該產品的研發進程穩步推進，2024 年 9 月獲得美國 FDA 批准開展 3 期臨床試驗，中國地區的幼年動物毒性研究也已於 2025 年 2 月啟動，3 期臨床試驗籌備工作正在積極推進中。

此次日歐專利的獲批，不僅完善了CBT-009的全球知識產權矩陣，更將加速推進其商業化進程。依託專利保護，公司有望與全球大型製藥企業建立合作，推進該產品在日本、歐洲等關鍵市場的生產與分銷，加速全球市場滲透。考慮到全球青少年近視問題的嚴峻性，CBT-009有望成為公司未來業績增長的核心引擎。

研發管線多點開花 CBT-004 衝刺三期臨床

除了CBT-009，撥康視雲另一款潛力藥物CBT-004也迎來重要節點。作為針對血管化瞼裂斑的潛在同類首創藥物，CBT-004 採用多激酶抑制劑，靶向血管內皮生長因子受體及血小板衍生生長因子受體。根據公司最新披露的信息，CBT-004在治療瞼裂斑的安全性和有效性的二期臨床試驗取得積極結果。公司已著手推進其III期臨床開發，並將於12月10日（美國太平洋時間，PST）與美國藥監局（FDA）進行CBT-004第2期臨床試驗後的磋商，為潛在批准建立監管路徑。

據了解，目前，全球尚無獲批的血管化瞼裂斑治療藥物，現有治療方案多為臨時緩解症狀的對症處理，臨床需求遠未得到滿足。一旦 CBT-004 研發成功並獲批上市，將成為首款針對性治療藥物，憑藉其獨特的療效優勢迅速搶佔市場份額，為公司帶來新的收入曲線，同時進一步鞏固公司在眼科創新藥領域的領先地位。

高管團隊強勢升級 商業化能力再攀高峰

創新藥的成功不僅依賴研發實力，更需要強大的商業化能力實現價值兌現。2025 年 12 月 1 日，撥康視雲宣佈新任首席商業官 MICHAEL ROWE 先生正式履職，為公司的全球化商業佈局注入關鍵動力。

公開資料顯示，MICHAEL ROWE 先生在高管層管理、市場營銷、銷售管理及臨床運營等多個領域具備扎實的商業化實戰經驗，尤其擅長推動組織效能提升與創新業務突破，其行業資源與運營能力將為公司帶來全方位提升。

此次高管任命恰逢撥康視雲核心產品進入商業化關鍵籌備期，MICHAEL ROWE的加盟將重點強化公司在歐美市場的業務拓展能力，加速全球化商業佈局的構建進程。目前，撥康視雲已通過與遠大醫藥、參天製藥等企業的合作，建立了在大中華區及亞太地區（除中國外）的商業化基礎，而隨著新任首席商業官的履職，公司有望進一步拓展全球合作網絡，優化商業化策略，為多款核心產品的市場落地提供有力保障。

行業高景氣度持續 估值修復空間可期

近年來，全球眼科疾病發病率持續上升，翼狀胬肉、青少年近視等疾病困擾著數以億計的患者，而相關治療領域的創新藥供給嚴重不足，市場存在巨大的未被滿足需求。同時，各國政府對醫藥創新的支持力度不斷加大，為優質創新藥企業提供了良好的政策環境。在港股市場，創新藥板塊正迎來估值修復的良好態勢。具備扎實研發管線、清晰商業化路徑及核心競爭力的企業，估值預期逐步提升。

撥康視雲作為專注于眼科創新藥的創新藥企，目前已構建了涵蓋 8 款候選藥物的豐富管線，覆蓋眼球前後部主要疾病，形成了多元化的產品矩陣。目前，公司研發進展穩步推進，全球商業化佈局日趨完善，已然展現出稀缺的成長屬性。多重利好共振下，公司股價的短期飆升只是價值釋放的開始，隨著各項利好舉措的進一步落實和管線價值的持續兌現，撥康視雲有望實現業績與估值的雙重提升。

