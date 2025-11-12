納斯達克Verafin加入全球反詐騙聯盟



荷蘭海牙, 2025年12月10日 - (亞太商訊) - 全球反詐聯盟（GASA）欣然宣布納斯達克Verafin以創始成員身份加入聯盟，強化全球打擊詐騙、金融犯罪及數位欺詐的行動。隨著跨境與數位管道的詐騙手法持續演變，跨領域合作已成為保護消費者及建構更安全金融生態系統的關鍵。 納斯達克Verafin的參與標誌著全球共同使命邁出重要一步，旨在提升全球信任度、透明度與抗風險能力。除加入全球行動外，納斯達克Verafin將同時加入GASA巴西及墨西哥分會，與拉丁美洲金融生態系統的各利益相關方建立夥伴關係，強化區域打擊金融犯罪的行動。犯罪分子正以前所未有的速度不斷創新，利用資訊孤島與傳統技術的缺陷逃避偵測。我們正處於打擊金融犯罪的關鍵轉折點，亟需整個生態系統攜手合作，運用集體智慧的力量強化防禦體系，為全球消費者提供更完善的保障。我們期待與全球反詐聯盟緊密合作，針對巴西與墨西哥金融機構面臨的獨特挑戰，共享創新解決方案、情報資源及全球專業知識。」納斯達克Verafin國際支付詐騙防治主管Mauricio Castanheiro表示。 納斯達克Verafin是金融犯罪管理技術解決方案的全球領導者，獲得全球逾2,700家金融機構的信賴。該公司創新方法結合聯盟數據、人工智慧與機器學習技術，有效遏止、偵測及預防犯罪活動。透過整合8億家交易對手方的數據與洞察，納斯達克Verafin的聯盟模式能揭露金融體系中的隱藏風險，在提升詐欺偵測與防範效能的同時降低誤報率。 納斯達克Verafin以創始成員身份加入全球反詐聯盟，不僅是本組織的重要里程碑，更是全球反詐行動的重大進展。該公司運用科技高效偵測犯罪活動的深厚專業，為我們的使命注入全新層次的洞察力與影響力。透過納斯達克Verafin的合作關係，以及其代表加入巴西與墨西哥分會理事會，我們正強化串聯全球智慧與在地行動的能力。攜手合作，我們將共同塑造更強健的政策框架、加速產業協作進程，為打造無詐騙的未來奠定基石。」全球反詐聯盟執行董事喬里·亞伯拉罕表示。納斯達克Verafin加入成為創始會員，不僅是巴西分會的里程碑，更是對我們市場重要性及自創立之初便持續耕耘的工作嚴謹性的有力肯定。我們從旅程伊始便與這家享譽全球的機構攜手同行——該機構以卓越、創新及對誠信的堅定承諾著稱。此項合作將強化我們將全球專業知識轉化為在地影響力的能力，並加速實現我們的使命：提升巴西打擊詐騙與金融犯罪領域的合作標準。」巴西分會主任雷娜塔·薩爾維尼表示。根據《2025年墨西哥詐騙現狀報告》，76%的墨西哥成年人曾遭詐騙，每年損失高達1390億披索，2026年將是災難性的一年。人工智慧雖普及生產力，卻也使詐欺行為產業化——這非預測，而是倒數計時。遏止這場危機需建立整合防禦體系，透過早期偵測觸發跨數位平台、電信、金融及執法機關的協同行動。納斯達克Verafin加入墨西哥GASA組織，正填補技術與協調間的鴻溝。若缺乏系統性合作，經濟體系將持續脆弱。此舉強化了多方利益相關者對核心穩定的承諾。」墨西哥分會主任西西·德拉佩尼亞補充道。 透過此合作，納斯達克Verafin高管將加入GASA墨西哥與巴西分會諮詢委員會。作為創始成員，納斯達克Verafin將攜手GASA及其成員，運用逾二十年打擊金融犯罪的洞察力，共同開發創新策略以保護消費者免受詐騙侵害。 欲深入了解納斯達克Verafin的金融犯罪偵測與防範方案，請造訪 www.verafin.com 。關於全球反詐聯盟（GASA） 全球反詐聯盟（GASA）為非營利組織，致力於保護全球消費者免受詐騙侵害。本聯盟匯聚政策制定者、執法機關、消費者保護機構、非政府組織、金融業、電信營運商、網路平台、服務供應商及網路安全組織，共同分享洞見、揭露新興詐騙手法，並推動協調一致的反詐行動。更多資訊請參閱：https://www.gasa.org 。 關於納斯達克Verafin 納斯達克Verafin提供金融犯罪管理技術解決方案，涵蓋詐欺偵測與管理、反洗錢/反恐怖主義融資合規與管理、高風險客戶管理、制裁篩查與管理及資訊共享。全球逾2,700家金融機構（管理資產總額達11兆美元）採用納斯達克Verafin技術，以防範詐欺並強化反洗錢/反恐怖主義融資措施。詳情請參閱：www.verafin.com 。 關於前瞻性陳述之警示聲明：本新聞稿所載資訊包含涉及若干風險與不確定性之前瞻性陳述。納斯達克謹此提醒讀者，任何前瞻性資訊均不構成未來表現之保證，實際結果可能與前瞻性資訊所載內容存在重大差異。前瞻性陳述可透過「將」、「可能」等詞彙及其他具類似含義的詞語辨識。此類前瞻性陳述包括但不限於與未來行動及預期結果相關的聲明。前瞻性陳述涉及諸多風險、不確定性或其他超出納斯達克控制範圍的因素。相關風險與不確定性詳載於納斯達克向美國證券交易委員會提交的文件中，包括其10-K表格年度報告及10-Q表格季度報告，該等文件可於納斯達克投資者關係網站http://ir.nasdaq.com及美國證交會網站www.sec.gov查閱。無論基於新資訊、未來事件或其他因素，納斯達克均無義務公開更新任何前瞻性陳述。© 2005 納斯達克歐姆克斯集團股份有限公司。納斯達克標誌及納斯達克「緞帶」標誌為納斯達克歐姆克斯集團股份有限公司於美國及其他國家之註冊與未註冊商標或服務標誌。保留所有權利。本通訊及透過其中連結存取之任何內容，均由納斯達克歐姆克斯集團公司及／或其特定子公司（統稱「納斯達克」）僅供資訊參考之用。納斯達克對本通訊或相關內容不作任何陳述或保證，並明確聲明不承擔法律規定之任何默示保證。本文所載資訊於發布當日均屬準確，惟可能隨時變更恕不另行通知。本材料不構成任何投資產品之買賣建議、招攬、邀請、誘因、推廣或要約，亦不應被視為投資、法律或稅務建議，或納斯達克之推薦、參考或背書。 GASA媒體聯絡人

Metje van der Meer

行銷總監

metje.vandermeer@gasa.org

+31 6 48456282 納斯達克聯絡人：

Nick Eghtessad

企業傳播部

nick.eghtessad@nasdaq.com

+1 929 996-8894 來源：全球反詐欺聯盟



話題 Press release summary



部門 Enterprise IT, CyberSecurity, 人力资源

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

