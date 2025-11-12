HashKey港股招股：乘行業東風而上 數字資產龍頭成長潛力充足

香港, 2025年12月10日 - (亞太商訊) - 當前，全球數字資產行業正經曆結構性變革。隨著全球多地監管框架的落地，數字資產行業正從過去依賴離岸市場的「單循環模式」，向在岸與離岸並存的「雙循環格局」演進，共同推進行業進入下一輪增長週期。

值此重要節點，港股市場即將迎來一枚重磅數字資產標的。12月9日，亞洲領先的綜合數字資產公司HashKey Holdings Limited（「HashKey」，股份代號：3887.HK）啟動港股招股，預期於12月17日登陸港交所。在萬億級資產代幣化浪潮與機構資金加速入場的雙重風口下，這家精准卡位行業趨勢的龍頭企業，正憑藉全生態佈局與創新服務模式，成為資本市場關注焦點。

雙循環時代來臨，HashKey全面承接行業發展紅利

近年來，隨著美國、歐洲、香港及新加坡等主要司法權區推出更完善及清晰明確的數字資產監管框架，數字資產行業正經曆歷史性的結構性重構，越來越多符合法定要求的持牌在岸交易所湧現，交易活動正逐步從離岸轉向在岸交易所，「在岸」與「離岸」雙循環並行的格局已然形成，成為驅動行業規模擴容的核心引擎。

在岸市場層面，美國天才法案（2025年）、歐盟加密資產市場法規（2023年）及香港虛擬資產交易平台制度（2023年）等框架為行業營造出更安全穩健的環境，推動交易活動從離岸向在岸遷移。據弗若斯特沙利文測算，2024-2029年全球在岸數字資產交易規模年複合增長率將達48.9%。離岸市場則憑藉相對寬鬆的監管環境，承載技術創新、跨境流動與新興場景探索，與在岸市場形成協同互補，共同推動行業發展。

HashKey跨司法轄區的牌照組合、成熟的風控體系與透明的治理結構，為其全面承接雙循環趨勢下的市場需求提供強勁支撐。一方面，依託香港核心金融中心持牌優勢，深度服務區域內零售及機構投資者，2024年交易量佔據超75%的香港市場份額，成為承接亞洲在岸市場需求的核心入口；另一方面通過佈局新加坡、日本、百慕達、阿聯酋及愛爾蘭等區域，同時覆蓋許可框架尚在制定中的司法轄區，通過本地化運營與生態合作，捕捉新興市場創新紅利與跨境業務機會。由此可見，HashKey全面的業務佈局，使其既能享受在岸市場的確定性增長，又能把握離岸市場的彈性機遇，成為連接全球合規資金與數字資產生態的關鍵橋樑。

多元業務築牢基本盤 CaaS引領新增長

業務層面上來看，HashKey已構建了「交易促成+鏈上服務+資產管理」的全生態佈局。在交易促成方面，按2024年交易量計，HashKey是亞洲最大的區域性在岸平台，擁有深厚的流動性、機構級基礎設施、監管牌照、受信賴的品牌以及合規的法幣出入金渠道多重優勢。鏈上服務方面，按質押資產計HashKey為亞洲最大鏈上服務提供商，並自研以太坊Layer 2網絡HashKey Chain，為代幣化、穩定幣及鏈上金融應用提供基礎設施支持。在資產管理方面，HashKey業務覆蓋一級、二級市場及ETF產品，與交易促成、鏈上服務形成互補協同。其中，交易促成業務作為主導，2024年貢獻了71.8%的收入佔比。

值得關注的是，近期其一站式服務平台HashKey Crypto-as-a-Service (CaaS)的推出，有望進一步拓寬HashKey的增長路徑。在RWA上鏈正在成為全球機構的共識的當下，傳統金融機構普遍面臨監管復雜、技術系統不兼容、風控機制陌生等諸多痛點。HashKey推出的CaaS服務，正是瞄準這一現實痛點，旨在幫助傳統機構高效破解「上鏈難題」。

據了解，CaaS基於HashKey Chain這一核心技術底座打造，全面整合HashKey鏈上服務、資產代幣化、流動性、機構級託管與安全體系等核心能力，為機構提供從資產上鏈、代幣化發行到合規接入的一站式基礎設施，旨在降低Web3接入門檻，連接傳統金融與數字金融，助力機構客戶快速、安全、合規友好地進入數字資產新時代。

從未來影響來看，CaaS將為HashKey帶來三重增長動能：一是收入結構優化，CaaS具備SaaS式的高粘性與複購屬性，且服務毛利率與傳統鏈上業務一致，能持續貢獻高利潤增量；二是客戶圈層拓展，通過服務銀行、電商、金融科技等多元企業客戶，公司將突破傳統數字資產使用者邊界，接入更廣闊的實體經濟場景；三是生態壁壘強化，隨著越來越多企業基於HashKey Chain與CaaS構建業務，將形成「企業客戶-基礎設施-生態夥伴」的正向循環，進一步鞏固公司在雙循環格局中的基建樞紐地位。考慮到全球代币化服務市场數萬億的增長空間，CaaS有望成為HashKey下一階段增長的核心引擎，推動其商業模式從「交易驅動」向「基建服務驅動」升級。

數字資產行業正在形成更穩健、更制度化的增長框架，在岸與離岸雙循環成為行業趨勢。作為亞洲數字資產領軍者，HashKey正處於產業變革的節點，具備承接機構需求、參與跨境業務、支撐鏈上應用的底層能力，無疑在新的行業格局中具備更大的成長空間。更重要的是，公司憑藉CaaS直接嵌入傳統金融機構的底層架構，伴隨CaaS的全面落地，HashKey的增長的來源將不再局限於市場交易量，而是隨著機構採用度、鏈上業務遷徙以及資產代幣化規模的提升而持續外溢，其長期增長想像空間將被徹底打開。

