香港獨立非執行董事協會週年會議圓滿舉行

香港, 2025年12月10日 - (亞太商訊) - 香港獨立非執行董事協會(「HKiNEDA」)週年會議於上週六順利舉行。今年會議以「在雙重上市、數字資產、Web3 & AI風險的新時代下，獨董的機遇與挑戰」為主題，邀得本港主要金融監管機構代表，以及各地行業專家和公司代表深入討論和交流，成功吸引近300位管理人員出席。協會更頒授「獨立董事終身成就獎」予范徐麗泰博士及馬時亨教授，以表彰二人對業界及企業管治的卓越貢獻。

鑑於大埔火災事件，會議開幕禮特設環節向火災罹難者及消防員致哀和致敬。及後由香港獨立非執行董事協會會長楊志達先生致歡迎辭，為會議揭開序幕。

楊會長在致辭中強調獨立非執行董事在完善企業管治中的角色尤其重要：「我們需要具備『三維思維』- 包括雙重上市、數字資產，以及由Web3與AI所驅動的風險 - 並以深度、清晰與透明作為基礎。這應當是我們的管治之道：讓策略更易理解、讓決策更可追溯、讓成果更具問責。這正是我們必須擁抱的轉變：從單一的合規監管，邁向三維監督 - 為投資者、監管機構及所有持份者服務。作為獨立非執行董事，我們不僅是企業的守門人，更是市場透明度與投資者信任的守護者。」

是次週年會議邀得證券及期貨事務監察委員會主席黃天祐博士、會計及財務匯報局主席孫德基博士及香港金融發展局總監及主管(政策研究)董一岳博士擔任開幕典禮嘉賓。



主辦單位與主禮嘉賓在香港獨立非執行董事協會週年會議2025開幕典禮合照。

(由左至右）

1. 2025週年會議籌委會聯席主席盧華基先生

2. 靈寶黃金集團股份有限公司常務副總裁周熠先生

3. 證券及期貨事務監察委員會主席黃天祐博士

4. 香港獨立非執行董事協會會長楊志達先生

5. 會計及財務匯報局主席孫德基博士

6. 香港金融發展局總監及主管(政策研究)董一岳博士

7. Corston-Smith資產管理有限公司創辦人及馬來西亞交易所前主席Shireen Muhiudeen拿督

8. 2025週年會議籌委會聯席主席陳浩華教授

針對近年科技創新與金融模式的發展趨勢，會議安排多場專題演講與專家討論，涵蓋三大議題：A+H雙重上市的挑戰與機遇、數字資產的興起，以及Web3與人工智能的融合，以深化董事及管理層對新興領域的認知，並提升監督效能。現場資深董事與專業人士分享真知灼見，交流氣氛熱烈。

重量級演講嘉賓有以下(按會議順序)：

- 靈寶黃金產業投資有限公司執行董事陳翼翔先生

- Corston-Smith資產管理有限公司創辦人及馬來西亞交易所前主席Shireen Muhiudeen拿督

- 立鼎控股行政總裁謝駿先生

- 艾華迪集團首席合夥人彭頌邦先生

- 羅兵咸永道會計師事務所資本市場服務部合夥人梁令欣女士

- 德勤中國資本市場服務部上市業務華南區主管合夥人及數字資產香港主管合夥人呂志宏先生

- 畢馬威中國香港金融服務及資產管理合夥人沈耀文先生

- 香港數碼港管理有限公司區塊鏈及數字資產經理李淑怡女士

- BEATOZ Inc. DX部門董事總經理Sangmin Park

- HashKey交易所總監鄭詩敏女士

- 安永大中華區業務合夥人及安永創新中心Wavespace香港主管李漢銘先生

- 致同諮詢服務有限公司合伙人林肇基先生

- 谷歌雲香港客戶解決方案架構總監周昌願先生

此外，HKiNEDA向范徐麗泰博士(下圖左)及馬時亨教授(下圖右)頒授最高榮譽獎項「獨立董事終身成就獎」，以表揚二人在業界和職責範疇的卓越表現，樹立獨立非執行董事的典範，並對提升企業管治水平作出深遠貢獻。

關於香港獨立非執行董事協會

香港獨立非執行董事協會(HKiNEDA)是於香港按公司法成立的非牟利法團，為代表大中華地區獨立非執行董事的主要組織。本協會以香港為根基，並聯繫兩岸三地的獨立非執行董事，志於為大中華地區巨大的金融資本市場作出貢獻。

香港獨立非執行董事協會宗旨為協助獨立非執行董事的專業發展、推動上市公司健康、優秀的企業管治、及促進大中華地區資本市場之可持續發展。為達成使命，協會將致力幫助獨立非執行董事瞭解其在上市公司中的職責、鼓勵他們發揮作用，體現價值，並支持獨立非執行董事以其獨立、廉潔及公平公正的態度監控和履行對公司之責任。

有關協會詳情請瀏覽：http://www.hkineda.com/

