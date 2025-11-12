智跨法域 數鏈全球 中企通信賦能盈科律師事務所榮膺2025 IDC中國未來企業獎項



香港, 2025年12月10日 - (亞太商訊) - 中信國際電訊集團有限公司（「中信國際電訊」，香港交易所股份代號：1883）全資擁有的中信國際電訊(信息技術)有限公司(「中信國際電訊CPC」) 欣然宣佈，其子公司中企網絡通信技術有限公司（簡稱「中企通信」）創新ICT賦能的盈科律師事務所（簡稱「盈科律所」）在2025年IDC中國CIO峰會暨數字化轉型頒獎典禮上脫穎而出，憑藉標桿項目--「盈法寶AI法律空間站」榮膺2025 IDC中國未來企業大獎-年度未來企業優秀獎。該大獎旨在表彰致力於成為未來企業並引領數字優先時代的組織，此次獲獎不僅是雙方協同合作的重要里程碑，也展現了中企通信通過構建數智生態，賦能千行百業實現數智化、全球化發展的共贏價值印證。

盈科律所全球董事會董事、盈科律所數智化中心主任孫文現場領獎 總部位於北京的盈科律師事務所成立於2001年，是一家全球化法律服務機構，是聯合國南南合作全球智庫網絡聯合創始機構，自2022年以來在Global 200 全球律師人數排名中蟬聯第一。截至目前，盈科律所全球法律服務網絡已經覆蓋了104個國家和地區的199個國際城市。隨著數字時代的來臨，盈科律所正在加速「數智化律所」的轉型與升級，致力於搭建「全球一小時法律服務生態圈」，並著力構建盈科律所從地理空間向數智空間轉型升級的立體化發展體系。 「2025年是IDC中國未來企業大獎設立的第十年。隨著人工智能技術的快速發展及在千行百業中的深入應用，我們看到越來越多企業在進入數字業務時代的過程中，轉型為AI驅動型企業。這類企業以客戶為中心，勇於嘗試，並持續優化產品、服務和體驗。」IDC中國副總裁兼首席分析師武連峰表示，「盈科律所正是這樣的優秀企業代表之一，他們無論是從戰略高度，還是從執行層面，都秉持開放包容的積極心態，擁抱新技術，積極投身行業變革。在行業變革中，像中企通信這樣的創新技術和服務供應商也不可或缺。我們看到，中企通信作為企業用戶實現數智化轉型背後的賦能者，始終致力於為客戶提供有價值、可信賴的創新技術和服務。更值得一提的是，他們本身就是企業出海的成功案例，因此他們在企業出海方面的知識和經驗，對於助力中國企業全球化發展，是寶貴且關鍵的。」 中企通信銷售總經理高力衡對盈科律師事務所榮獲2025 IDC中國未來企業大獎-優秀獎表示熱烈祝賀， 強調中企通信的數智ICT服務與盈科律所的智能化法律出海發展經驗，真正實現「智跨法域 數鏈全球」協同優勢，這一跨領域合作將為企業的全球化發展提供堅實後盾。高總表示「中企通信與盈科律所緣起於2021年， 適時盈科律所開始啟動『國際化、專業化、數智化、碳中和』四大戰略，全面推動全球業務布局與服務升級。期待未來雙方合作邁入新階段，攜手賦能企業出海布局，共創跨越法律+ICT服務新範式。」 在新經濟、新環境、新形勢下，各行業面臨全新挑戰，也為中企通信帶來更高要求。作為創新ICT服務賦能夥伴，中企通信既要持續追蹤技術演進，夯實能力根基；更要深入洞察行業轉型，積累賦能經驗。高總強調：「隨著AI深入應用，律所等企業對全球網絡的穩定性、數據安全與智能支撐提出更高需求。因此，越來越多客戶正與中企通信攜手，共同探索高效、便捷、契合時代的數智化服務新模式。」 洞察AI新機遇 賦能法律服務新模式 在技術革新與宏觀環境的雙重驅動下，法律服務行業正面臨著激烈的競爭，傳統法律服務模式也面臨著結構性挑戰。首先，全球經濟一體化的發展，使跨境法律服務需求激增，這對於律師事務所全球服務能力、跨區域協同能力、為客戶提供定制化服務能力都提出了全新的要求；其次，數字經濟興起，帶來了新型的法律問題，這對於律師事務所的知識儲備以及學習能力提出了更高的要求；第三，人工智能等顛覆性技術正在重塑法律服務的生態鏈，無論是獲客渠道、服務場景，還是服務流程、服務體系等，都面臨重構和轉型升級的挑戰。 據介紹，盈法寶AI法律空間站通過物聯網+新媒體+視頻+AI的方式，可以為客戶提供及時、高效的一站式自助法律服務，這是一次法律服務行業不平凡的革新。面向法律服務行業這樣的新變革，中企通信憑藉深耕ICT領域二十多年的豐富經驗，始終充分發揮在雲網安一體化服務領域的優勢，致力於為法律服務行業客戶提供AI驅動的數智化賦能服務。一方面保障行業客戶在國際網絡優化、智能安全防護等關鍵數字基礎領域的能力；另一方面以此為基礎，為行業客戶的服務數字化管理升級以及服務範圍的全球化拓展，提供全方位支持。 以數智化驅動 拓展法律服務新邊界 盈科律所正在積極構建全球化的法律數據平台，並希望通過數據共享、信息互通，打造一個覆蓋全球的法律服務平台。盈科律所全球董事會董事、盈科律所數智化中心主任孫文表示，「在全球數字化浪潮席卷法律行業的今天，盈科律所始終堅持科技引領、專業驅動的發展戰略。在我們通過『法律科技+AI』雙輪驅動實現服務模式迭代的道路上，我們很高興能有中企通信這樣值得信賴的合作夥伴，並肩前行。他們在技術上的積累，在企業出海方面的豐富經驗，都將為盈科律所實現新時代的戰略發展與轉型帶來重要啟示。」 在賦能企業客戶出海入華的道路上，中企通信的最佳實踐起著重要示範作用。中企通信作為中信成員企業，秉承著「要出國 找中信，來中國 找中信」的服務理念，早已協同母公司中信國際電訊CPC及集團率先將服務覆蓋到「一帶一路」沿線、中東地區、金磚國家及RCEP成員國等區域，也已經為不少企業出海提供了數智化賦能。此外，業務也已遍及全球5大洲，服務覆蓋近160個國家和地區，全球化網絡資源連接近170個服務據點、60個SD-WAN網關、30多個數據中心、20座雲平台及3個全天候運作的安全運作中心（SOCs），網絡可用性高達99.99%，滿足快速開通，以及靈活擴容等要求，能為企業提供更高速、更穩定、更安全、更合規的信息通訊服務。此外，中企通信運用AI技術的各項技術和服務，例如網絡升級方案TrustCSI 3.0 雲網神盾(R)服務和智能安全信息及事件管理平台SIEM-MiiND星智神盾等，能實現可靠、安全、高效的數據集結，進而為法律服務企業提供更加智能、高效的數智化支撐。 參考資料 [1]《盈科全球數字經濟法律服務中心主任簽約與聘任儀式圓滿舉行》，來源：盈科律師事務所官網

[2]《2025盈科全球市場暨數智化AI融合發展大會圓滿舉行》，來源：盈科律師事務所官網 關於國際數據公司（IDC） 國際數據公司（IDC）是全球著名的信息技術、電信行業和消費科技咨詢、顧問和活動服務專業供應商。成立於1964年，IDC在全球擁有超過1300名分析師，為110多個國家的技術和行業發展機遇提供全球化、區域化和本地化的專業視角及服務。IDC的分析和洞察助力IT專業人士、業務主管和投資機構制定基於事實的技術決策，以實現關鍵業務目標。IDC於1986年正式在中國設立分支機構，是最早進入中國市場的全球著名的科技市場研究機構。在中國，IDC分析師專注於本地ICT市場研究，與本地市場高度結合，研究領域覆蓋硬件、軟件、服務、互聯網、各類新興技術以及企業數字化轉型等方面。請瀏覽https://www.idc.com/cn 獲取更多信息。 關於盈科律師事務所 盈科律師事務所是一家全球化法律服務機構，成立於2001年，總部位於中國北京，是聯合國南南合作全球智庫網絡聯合創始機構，自2022年以來在Global 200 全球律師人數排名中蟬聯第一。盈科致力於搭建"全球一小時法律服務生態圈"，總部採取"直接投資、直接管理"的模式，在中國大陸地區擁有124家律所及1家粵港澳聯營律所。截至目前，盈科全球法律服務網絡已經覆蓋了104個國家和地區的199個國際城市。請瀏覽https://www.yingkelawyer.com/index.html獲取更多信息。 關於中企通信 中企網絡通信技術有限公司（簡稱"中企通信"或"CEC"）是中信成員企業，公司長期矢志通過高質量技術及旗艦解決方案，包括中企通CeOne-CONNECT專用網絡服務、TrustCSI信息安全管理服務、中企雲(R)SmartCLOUD雲計算服務及中企雲時代數據中心DataHOUSE。憑藉紮實的全球市場經驗、多行業應用、客戶實踐以及技術實力，結合廣泛的ICT資源覆蓋、專業的本地化服務、優質的技術解決方案，中企通信為"一帶一路"及全球化企業打造綜合數智解決方案， 滿足千行百業ICT服務需求。公司積極擁抱前沿科技，結合ICT-MiiND(R)(ICT-智賦(R))策略，將人工智能(AI)、虛擬現實(AR)、大數據(Big Data)、物聯網(IoT)和其他新興技術的強大潛力轉化為業務價值，協助企業通過數智化發展保持市場領導力優勢、業務更具靈活性及成本效益，成為企業推動全球化與數智化轉型的重要策略夥伴。請瀏覽www.china-entercom.com獲取更多信息。 中信國際電訊CPC簡介 中信國際電訊（信息技術）有限公司（「中信國際電訊CPC」）是中信國際電訊集團有限公司（香港交易所股份代號：1883）的全資附屬公司，一直矢志透過先進技術及旗艦解決方案，包括TrueCONNECT(TM)專用網絡服務、TrustCSI(TM)信息安全解決方案、DataHOUSE(TM)全球統一雲數據中心解決方案及SmartCLOUD(TM)雲端運算解決方案，為全球跨國企業提供綜合數碼解決方案，滿足不同行業的ICT服務需求。 憑借「創新‧不斷」的服務理念，中信國際電訊CPC積極利用創新技術，提煉"技術賦能"，將人工智能、擴增實境、大數據，物聯網和其他尖端新興技術，融合深度學習及智能數據分析技術，轉化為"數據賦能"生成式AI+應用，重塑企業智能營運之旅。 中信國際電訊CPC以「服務在地，連接全球」的優勢，承諾為客戶提供最優質的一站式ICT服務。全球化網絡資源連接近170個服務據點、60多個SDWAN 網關；20個雲服務中心、30多個數據中心及3個全天候運作的安全運作中心，服務遍布逾160個國家和地區，無縫連接亞洲、歐美、非洲、中東以及中亞等地區。透過全球化服務佈局，多年不斷深耕各個行業與領域經驗，一系列國際認證（SD-WAN Ready, ISO 9001、14001、20000、27001 及27017），確保為企業提供國際化標準及專業在地服務能力，成為客戶信賴的信息智能化服務供應商。請瀏覽www.citictel-cpc.com獲取更多資訊。 傳媒查詢： Catherine Yuen

中信國際電訊CPC

(852) 2170 7536

電郵：catherine.yuen@citictel-cpc.com



