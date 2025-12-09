Top Page | English | 简体中文 | 繁體中文 | 한국어 | 日本語
Tuesday, 9 December 2025, 17:10 HKT/SGT
香港交易所科技100指數推出 易方達基金獲授權

香港, 2025年12月9日 - (亞太商訊) - 香港交易及結算所有限公司（以下簡稱「香港交易所」）正式推出香港交易所科技100指數，並宣佈已與易方達基金簽訂授權協議。

香港交易所科技100指數是香港交易所推出的首條港股指數，是其指數及數據業務發展的一個重要里程碑。該指數涵蓋多個重塑港股市場格局的創新行業，突顯了香港市場在推動新興産業發展方面的關鍵角色，可以爲投資者提供了一個有效且全面的投資工具，幫助他們把握科技和新興領域的投資機遇。

具體來看，香港交易所科技100指數跟蹤100家在香港交易所上市的市值最大的科技公司的表現。這些公司的行業涵蓋六大創新主題，分別為：人工智慧、生物科技及制藥、電動汽車及智能駕駛、資訊科技、互聯網和機器人。指數成份股均符合南向交易資格，可以滿足中國乃至全球投資者的投資需求。

香港交易所集團行政總裁陳翊庭表示，與易方達基金達成的授權安排，將進一步推動港股相關產品在中國內地市場的發展，滿足內地投資者捕捉港股市場科技投資機遇的強烈需求。「我們期待與易方達及其他業界夥伴緊密合作，共同開發創新的指數和産品，以滿足投資者不斷變化的需求，推動市場提供更豐富的投資工具。」

易方達基金董事長劉曉艶表示：「我們很高興也很榮幸獲得香港交易所授權，在中國內地市場開發跟踪香港交易所科技100的ETF產品。該指數是表徵香港上市科技企業的重要寬基指數，彙聚了100家香港交易所上市的創新企業。我們很期待設立跟蹤該指數的ETF產品，讓投資者分享香港上市科技企業的投資機遇，同時賦能實體經濟，助力新興產業的培育與發展。」

 



