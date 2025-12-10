Techmer PM加入Formerra北美產品組合

伊利諾州羅密歐市, 2025年12月9日 - (亞太商訊) - 性能材料分銷領導企業Formerra今日宣布，將Techmer PM色母粒、高性能添加劑及預著色複合材料納入其龐大的材料產品組合。透過此次合作，Formerra強化了其應用導向產品線，使材料組合更能契合北美客戶不斷演進的需求。

美國塑料複合材料製造商Techmer PM專精於開發高附加價值的色母粒、添加劑母粒及工程化複合材料，應用於高性能塑料與纖維領域。其產品廣泛運用於醫療、汽車、包裝及消費品等產業。Techmer PM持續強化光學與色彩技術實力，近期更收購OptiColor Inc.與Colors for Plastics兩家企業。

Formerra執行長Cathy Dodd表示：「Techmer PM對創新與技術卓越的堅持，與Formerra提供頂尖材料與即時服務的使命完美契合。透過專業技術指導，此合作將使我們能為客戶提供兼具性能與永續性的母粒及預著色複合材料產品組合。」

產品管理副總裁麥克·艾里森補充道：「Techmer PM 廣泛的預著色複合材料、添加劑及色母粒產品線，可滿足加工性能、美學需求、生物基應用、法規合規及性能提升等多元需求。」

Techmer PM 產品系列的亮點包括：

符合規範的醫療級色系： 通過 ISO 10993 測試的色板附法規聲明；經實證適用於 PPSU、PA、PP 及 ABS 材質。

通過 ISO 10993 測試的色板附法規聲明；經實證適用於 PPSU、PA、PP 及 ABS 材質。 美學效果與雷射功能： 完整色譜涵蓋金屬色、變色效果、光致變色及獨家視覺效果 Techsplatter；全系列雷射添加劑滿足多元需求。

完整色譜涵蓋金屬色、變色效果、光致變色及獨家視覺效果 Techsplatter；全系列雷射添加劑滿足多元需求。 循 環經濟與永續材料解決方案： PLA/替代樹脂色系、HiTerra® rPET Revive PET再生修復技術、近紅外可分選黑色料（HDPE中APR為「首選」方案）等。

PLA/替代樹脂色系、HiTerra® rPET Revive PET再生修復技術、近紅外可分選黑色料（HDPE中APR為「首選」方案）等。 加工性能與防護添加劑：Techsperse™專利分散技術、抗紫外線/熱穩定劑、含無鹵選項的阻燃系統、示蹤技術、抗菌配方、清洗技術。

Techmer PM執行長克雷格·福斯特表示：「Formerra在應用領域、需求分析及材料技術方面擁有深厚專業知識，使其成為拓展我們市場版圖的理想合作夥伴。透過整合雙方優勢，我們將協助客戶加速產品上市進程，同時提供經實證技術的可靠保障。」

關鍵細節：

Formerra將負責在北美地區分銷Techmer PM的預著色複合材料、著色劑、添加劑及母粒。

Techmer PM 擁有深厚的色母粒與添加劑產品組合：醫療/法規合規色系、美學效果（含 Techsplatter 技術）、永續解決方案（HiTerra® rPET Revive、近紅外可分選黑色母粒），以及性能/加工添加劑（TechSperse™、阻燃/抗紫外線系統）。

此合作結合Formerra的技術支援與供應可靠性，以及Techmer PM的專業材料與色料/添加劑技術，協助客戶更快推出更優質的產品。

關於富美高

富美高是頂尖的工程材料經銷商，串聯全球領先的聚合物生產商與醫療保健、消費品、工業及移動市場的數千家原始設備製造商與品牌商。憑藉技術與商業專業實力，我們融合了產品組合深度、供應鏈優勢、行業知識、服務能力、領先的電子商務技術及創新思維，打造出獨樹一幟的解決方案。經驗豐富的Formerra團隊協助跨產業客戶以創新方式設計、選材、加工及開發產品，從而提升性能、生產力、可靠性與永續性。欲了解更多資訊，請造訪www.formerra.com。

關於Techmer PM

Techmer PM是工程材料與聚合物解決方案的頂尖設計製造商，專精於提供具特定性能與功能需求的濃縮色母粒及添加劑母粒。該公司與塑料加工商、製造商、設計師、規格制定者及品牌所有者合作，在眾多終端應用市場中提升產品功能與外觀。自1981年創立以來，公司於北美各地設有生產基地，在樹脂技術領域擁有深厚專業知識，並精通幾乎所有塑料與纖維相關製程，包括增材製造、吹膜、無紡布及注塑成型。欲了解更多資訊，請造訪 www.techmerpm.com。

Formerra 已獲授權成為 Techmer PM 預著色複合材料、著色劑及添加劑的經銷商，產品適用於廣泛領域（左圖）。Techmer PM 位於田納西州克林頓市的生產基地（右圖）。

媒體聯絡人

Jackie Morris

Formerra 市場傳播經理

jackie.morris@formerra.com

+1 630-972-3144

Jill Warren

Techmer PM 市場傳播經理

jwarren@techmerpm.com

+1 865-210-4078

消息來源：Formerra

