心系大埔火災災情 斯派柯急援300萬港元助重建

香港, 2025年12月5日 - (亞太商訊) - 11月26日，香港大埔宏福苑發生五級大火，火勢嚴重，災情牽動全港市民的心。火災無情，人間有愛。招金礦業 (1818.HK) 駐港斯派柯國際有限公司火速回應，向中資慈善基金捐贈三百萬港元用於受災群眾的緊急救援、生活安置等災後建設工作。

斯派柯負責人表示：「本公司對火災導致之人命傷亡及財產損失深表痛心，並對香港消防處、醫療團隊及社會各界在救援工作中展現出的高度專業與無私奉獻，致以崇高敬意。公司期望此項捐款能切實紓解受災居民之急困，並支持社區早日完成重建，恢復正常生活。」

該負責人強調，斯派柯作為在香港上市近20年的招金礦業的駐港全資子公司，始終秉持「紮根香港、服務社會」的企業精神，與香港社會同心同行，守望相助。公司亦將持續關注災後重建進展，與受災同胞共渡難關。

