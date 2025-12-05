心系大埔火災災情 斯派柯急援300萬港元助重建

|
|
|
香港, 2025年12月5日 - (亞太商訊) - 11月26日，香港大埔宏福苑發生五級大火，火勢嚴重，災情牽動全港市民的心。火災無情，人間有愛。招金礦業 (1818.HK) 駐港斯派柯國際有限公司火速回應，向中資慈善基金捐贈三百萬港元用於受災群眾的緊急救援、生活安置等災後建設工作。
斯派柯負責人表示：「本公司對火災導致之人命傷亡及財產損失深表痛心，並對香港消防處、醫療團隊及社會各界在救援工作中展現出的高度專業與無私奉獻，致以崇高敬意。公司期望此項捐款能切實紓解受災居民之急困，並支持社區早日完成重建，恢復正常生活。」
該負責人強調，斯派柯作為在香港上市近20年的招金礦業的駐港全資子公司，始終秉持「紮根香港、服務社會」的企業精神，與香港社會同心同行，守望相助。公司亦將持續關注災後重建進展，與受災同胞共渡難關。
話題 Press release summary
部門 金属，矿产
http://www.acnnewswire.com
From the Asia Corporate News Network
Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network
|
|
|
|
|Zhaojin Mining
|Aug 25, 2025, 17:26 HKT/SGT
|招金礦業上半年核心指標大幅增長 創歷史同期最佳
|Mar 21, 2025, 17:19 HKT/SGT
|招金礦業（1818.HK）全年業績超預期：淨利潤大幅飆升120.8% 每股盈利增加150%
|Aug 24, 2024, 16:52 HKT/SGT
|招金礦業上半年產能加速釋放 業績增長強勁
|Mar 23, 2024, 16:01 HKT/SGT
|招金礦業把握行業週期市場紅利 大幅釋放產能提振業績
|Aug 28, 2023, 14:29 HKT/SGT
|招金礦業上半年歸母淨利潤翻倍，下半年將全力增產、增儲、增效
|Nov 21, 2022, 13:12 HKT/SGT
|招金礦業控股股東擬增持公司股份 對公司成長價值和未來發展前景具信心
|Nov 7, 2022, 15:39 HKT/SGT
|招金礦業獲紫金礦業戰略入股
|Oct 13, 2022, 12:07 HKT/SGT
|招金礦業及紫金礦業強強聯合收購山東瑞銀餘下股權 致力把海域金礦建設成為中國效益最好的現代化黃金礦山
|Aug 22, 2022, 19:40 HKT/SGT
|招金礦業上半年產能全面恢復，歸母淨利大增493.4%
|July 26, 2021, 08:30 HKT/SGT
|中國最大單體金礦-海域金礦成功取得採礦許可證 項目建設進入全面發展快車道
|Mar 25, 2021, 07:25 HKT/SGT
|招金礦業年度業績大幅飆升181.77%， 凈利達到12.35億
|Dec 22, 2020, 09:37 HKT/SGT
|招金礦業榮獲港股100強“卓越黃金企業”獎
|Oct 26, 2020, 18:48 HKT/SGT
|招金礦業前三季度淨利突破10億大關，同比暴增198%，生產經營全面向好
|Aug 25, 2020, 22:51 HKT/SGT
|王者歸來：招金礦業中期每股盈利大幅增長85.71%，淨利達4.56億元，超去年全年淨利規模
|Aug 5, 2020, 17:39 HKT/SGT
|H股“全流通”獲香港聯交所上市批准 招金礦業(1818.HK)再添強助力
|June 18, 2020, 20:34 HKT/SGT
|招金礦業（01818-HK）成功獲批H股“全流通”資格
|Mar 24, 2019, 20:05 HKT/SGT
|招金礦業公佈2018年全年業績
|Mar 1, 2019, 20:45 HKT/SGT
|拓寬融資渠道，助力國際化 ——招金礦業成功發行3億美元境外債券
|Jan 16, 2019, 17:46 HKT/SGT
|招金礦業榮獲“2018金港股最具價值能源與資源股公司”大獎
|Nov 6, 2018, 16:36 HKT/SGT
|招金礦業獲得“上市公司卓越大獎2018”殊榮
|更多新闻 >>