曹操出行發佈Robotaxi「十年百城千億」戰略目標 全球首個「綠色智慧通行島」正式啟用

香港, 2025年12月4日 - (亞太商訊) - 12月3日，曹操出行在杭州舉行Robotaxi戰略升級發佈會。曹操出行CEO龔昕宣佈升級Robotaxi戰略，提出"十年百城千億"戰略目標，並發佈首個未來城市交通樞紐 - "綠色智慧通行島"。在吉利科技生態賦能下，曹操出行正加速推進Robotaxi的商業化落地。

本次發佈會在全球首個綠色智慧通行島舉行。吉利控股集團安聰慧表示："曹操出行不僅是吉利控股旗下的科技出行平臺，更是我們探索未來出行、實現Robotaxi商業化運營最重要的載體，也是驗證前沿技術和全生態協同能力的先鋒。"

曹操出行Robotaxi"三步走"戰略，確立"十年百城千億"發展目標

發佈會上，曹操出行首次完整闡述了Robotaxi的"三步走"戰略：初期為技術驗證與小規模測試運營；當前階段將完成從主駕安全員到無人化運營的過渡，並探索有人駕駛和無人駕駛混合運營；未來將以Robotaxi完全定制車型在全球範圍開啟全面商業化運營。

曹操出行正式發佈了"十年百城千億"全球戰略目標：計畫未來十年在全球設立五大運營中心，將Robotaxi服務推廣至一百座城市，累計實現1000億元人民幣GTV（總交易價值）。這將是吉利控股全球化戰略中以智慧出行服務為載體的重要佈局。

龔昕表示，在Robotaxi2.0階段，曹操出行將進一步提升大規模車隊的自動化運營能力，上線曹操智行Ras遠端安全服務平臺，並全面應用數位化資產管理系統，將運營優勢與智慧座艙、智慧駕駛技術深度融合，實現Robotaxi無人化運營閉環。

同時，綠色智慧通行島正式啟用。龔昕介紹，首個綠色智慧通行島集自動換電、自動清潔、車輛內務整理、智慧調度、自動結算等功能於一體，並預留了eVTOL起降坪和充電介面，初步構建了未來城市出行的基礎設施雛形。綠色智能通行島是吉利控股"引領綠色智能通行生態"願景的實體呈現，曹操出行已為此制定了可複製的建設標準。未來，城市級綠色智慧通行島將實現Robotaxi與沃飛長空eVTOL（電動垂直起降航空器）的無縫接駁，並由時空道宇低軌衛星網路提供全域通信覆蓋以及高精度定位資料播發，共同構建"天地空一體化"出行藍圖。

曹操出行也將探索更多元的收入模式並創造新的就業崗位。隨著Robotaxi業務的發展，公司將視情況向司機開放車輛購買管道，並與之建立運營合作關係，共同探索創收的機會。未來車隊數量增長和綠色智慧通行島的完善也將創造雲端護航、資產管理等相關新型崗位。

吉利科技生態協同，構築曹操出行Robotaxi核心優勢

作為汽車智慧化備受關注的技術方向，Robotaxi的競爭已不止于單一演算法或硬體競爭，而是涵蓋了智慧定制車、智慧駕駛技術與智慧運營平臺的體系化較量，這正是吉利控股智慧科技生態的護城河所在。

依託吉利科技生態，曹操出行具備Robotaxi發展所需的全部關鍵要素，形成了獨特的"智慧定制車+ 智慧駕駛技術 + 智慧運營"三位一體發展模式。該模式以深厚的電動智慧汽車研發與製造能力為根基，融合了算力、演算法、資料以及系統集成等方面的前沿技術，並依託曹操出行在城市運營、資產管理、使用者服務及出行業務生態的長期積累，共同構築了Robotaxi的全要素閉環，實現安全、效率與體驗的協同優化。

作為吉利控股Robotaxi商業化運營最重要的載體，曹操出行經過十年共用出行市場深耕，積累了海量出行資料、成熟調度演算法和覆蓋全國的服務網路，為Robotaxi商業化落地提供堅實支撐。同時，其持有運營國內同類規模最大的定制車隊，為Robotaxi時代所需的規模化車隊運營和資產高效管理積累了寶貴經驗。

發佈會現場，在曹操出行CEO龔昕與千里科技董事長印奇的見證下，曹操出行和千里智駕簽署戰略合作協定。依託吉利控股強大的科技生態賦能，雙方將深化在Robotaxi領域的合作，共同加速智慧駕駛技術的規模化應用與商業化落地。

此次曹操出行Robotaxi戰略的發佈與穩步推進，為城市交通綠色化、智慧化轉型提供了可複製的運營樣本。曹操出行正以實際行動，加速推動Robotaxi走進現實生活，邁向更廣闊的商業未來。

