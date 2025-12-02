阿曼十年黃金居留計劃吸引全球投資者尋求穩定與長期通達

馬斯喀特，阿曼, 2025年12月4日 - (亚太商讯) - 推出三個月後，阿曼十年黃金居留權計畫正成為該地區最具吸引力的長期居留途徑之一，吸引追求穩定性、透明法規及高成長市場戰略通道的投資者、企業家與國際流動家庭日益增長的興趣。此計畫在《阿曼2040願景》框架下推出，為有意在這個定位為安全且全球互聯經濟樞紐的國家深耕的投資者提供結構化框架。

展現當代阿曼風貌，融合成長動能、安全保障與生活品質要素，彰顯該國繁榮與宜居的聲譽。

黃金居留權計劃允許符合資格的申請者，透過七種明確界定的投資途徑，以最低52萬美元投資額換取長期居留權。投資途徑包括：購置綜合旅遊區內已竣工的房地產單位；在阿曼註冊成立公司；購買政府開發債券；投資馬斯喀特證券交易所上市證券；或於持牌阿曼銀行存放至少五年期的定期存款。申請人亦可透過以下途徑取得資格：擁有僱用至少50名阿曼國民的企業，或依據《阿曼外資投資法》獲提名（前提是企業資本額達規定門檻）。

此計劃的核心特色在於以家庭為中心。獲批申請人可擔保配偶及任何年齡的子女，在旅遊區外額外購置房產，並無需當地擔保人即可僱用最多三名家務傭工。居留權還包含移民快速通道及擴展至親屬的訪客簽證。這些在全球居留計劃中罕見的福利，使阿曼成為兼具長期安全保障與包容性、可預測環境的家庭移民目的地。

申請系統全面數位化，全球申請者可上傳文件、追蹤進度，並直接聯繫專屬客戶經理。該計劃由Migrate World提供盡職調查核驗與遷居支援，確保入籍流程符合國際投資移民標準。此精簡模式彰顯阿曼推動機構效能化、透明化及投資者服務統一化的宏觀方針。

阿曼坐擁亞洲、非洲與中東交匯的戰略位置，持續吸引全球關注。憑藉逾26億消費者市場及直通主要貿易路線的優勢，該國日益被視為區域營運的穩定基地。強健的監管機構、長期的政治中立立場，以及全球最穩定的貨幣之一，進一步鞏固投資者信心。生活品質指標亦推動全球需求，阿曼在安全、氣候與購買力方面均位居全球前列。

官員指出，該計劃已與國家吸引人才及資本投入重點領域的努力形成互補。要求僱用阿曼國民的途徑支持了該國人力資本目標，而強制性審計則強化了參與企業的治理與營運標準。投資者對可再生能源、物流、先進製造業、旅遊業及採礦業的早期興趣，與阿曼《2040願景》下的多元化發展議程高度契合。

在全球居留權與公民權計畫競爭加劇之際，阿曼正將其模式定位為長期、可靠且以夥伴關係為導向。相較於其他區域計畫高度依賴短期誘因，阿曼基於法規透明度、經濟穩定性及家庭導向設計的策略，正逐步獲得國際投資圈認可。計畫實施三個月後，初步指標顯示該計畫有望成為未來數年提升阿曼投資吸引力的關鍵驅動力。

更多詳情及完整申請流程請參閱：https://omanresidence.gov.om/

關於Invest OMAN：

阿曼投資局作為蘇丹國官方戰略投資門戶，為投資者提供統一管道，接軌《阿曼2040願景》優先產業領域的投資機會。本平台匯聚逾22家政府與民間機構，從初步洽詢至項目擴展，全程提供精簡透明、以投資者為核心的服務體驗。透過客製化支援、產業洞察及全數位服務生態系統，阿曼投資局協助全球投資者順利開展業務。

Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network