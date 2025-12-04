OMP的AI驅動Unison Planning(TM)平台提升麥考密克公司供應鏈敏捷性

喬治亞州亞特蘭大市, 2025年12月3日 - (亞太商訊) - OMP正透過AI驅動的自主營運規劃方案，協助全球調味品領導企業麥考密克公司提升營運效能。此合作使麥考密克得以透過Unison Planning™平台同時管理按單組裝(ATO)與按庫存生產(MTS)模式。

該計畫針對關鍵挑戰提供解決方案，包括：在共用生產線上平衡ATO與MTS生產模式、透過品質導向的庫存釋出機制提升庫存預測精準度、以及在需求波動中有效管理產能。解決這些挑戰需跨區域緊密協作，由北美與歐洲中東非洲團隊並行運作，並實現SAP系統與Unison Planning™營運規劃功能的無縫整合。首批實施計畫將於加拿大與美國啟動，後續擴展至歐洲中東非洲及亞太地區。

透過與OMP的合作，麥考密克正導入由智能代理人工智慧驅動的自主決策型規劃系統，革新生產與庫存管理模式。該解決方案使麥考密克團隊能更有效規劃客製化與標準產品，快速因應供需變動，並做出更明智的採購決策。其成果是打造出更具反應力的供應鏈：透過提升市場需求與生產時程的同步性，實現成本與現金流的優化；同時藉由減少浪費降低商品成本。這些強化措施預期將間接提升服務水準並促進營收增長。

全球規劃與物流副總裁惠特尼·施萊辛格表示：「這項技術作為數位轉型藍圖的重要環節，令我們倍感振奮。我們正運用人工智慧提升效率、降低成本，並強化供應鏈抗風險能力。」

OMP首席商務與市場官菲利普·弗爾弗洛森指出：「麥考密克正展現自主規劃、賦能規劃師及領導層協作如何強化韌性。」 「我們正攜手將人工智慧深度整合至其供應鏈體系，全面賦能敏捷性、協作力與創新力。」

免責聲明

本文提及的SAP及其產品服務名稱、相關標誌，均為SAP SE在德國及其他國家的商標或註冊商標。更多商標資訊與聲明請參閱 https://www.sap.com/copyright 。其他提及之產品與服務名稱均為各公司之商標。

關於麥考密克

麥考密克公司（McCormick & Company, Incorporated）是全球風味產業的領導者。我們在150個國家與地區擁有逾67億美元年銷售額，為零售商、食品製造商及餐飲服務企業等整個食品飲料產業生產、行銷及分銷香草、香料、調味品、佐料與風味添加劑。我們最受歡迎且已註冊商標的品牌包括麥考密克、法蘭氏、法蘭克紅辣醬、史塔布、OLD BAY、勞瑞、札塔蘭、杜克羅斯、瓦希內、喬魯拉、施瓦茨、卡米斯、大橋、俱樂部屋、飛機牌、美食花園、FONA及喬蒂。憑藉產品組合的廣度與覆蓋深度，我們獨具優勢能透過自有產品及客戶產品，滿足消費者對每口飲品與每口食物風味的追求。公司分為消費品與風味解決方案兩大業務板塊，兩者相輔相成，強化差異化競爭力。從雙板塊撬動的規模優勢、市場洞察與技術實力，對推動可持續增長至關重要。

麥考密克創立於1889年，總部位於美國馬里蘭州亨特谷，秉持企業理念並致力實現使命——攜手共創風味未來。我們願景是打造「風味聯結的世界」，讓健康、永續與美味完美共生。

了解更多資訊，請造訪： www.mccormickcorporation.com 或追蹤麥考密克公司Instagram與LinkedIn專頁。

關於OMP

OMP透過提供市場頂尖的數位化供應鏈規劃解決方案，協助面臨複雜規劃挑戰的企業卓越發展、持續成長並蓬勃壯大。來自各行各業的數百家客戶皆受益於OMP獨特的Unison Planning™規劃系統。

聯絡資訊

Philip Vervloesem

首席商務與市場官

pvervloesem@omp.com

+1-770-956-2723

Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network