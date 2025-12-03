科技與豪華共振 賽力斯定義中國高端新能源汽車新範式

香港, 2025年12月3日 - (亞太商訊) - 在技術革新、消費升級和政策驅動共同推動下，新能源汽車行業正從「規模擴張」向 「價值競爭」階段，高端賽道成價值錨點。賽力斯（股份代號9927）以「智慧重塑豪華」為核心，旗下問界品牌憑藉技術、產品硬實力，既扛起「中國的奔馳寶馬」 的豪華旗幟，又兼具「中國的特斯拉」的科技基因，正開啟價值增長的全新週期。

行業轉向智能豪華，中國品牌迎來「結構性上行」

全球新能源汽車市場正從「普及電動化」邁入「競爭高端化」。根據弗若斯特沙利文資料，2024年至2030年間，30萬元以上高端新能源車年銷量複合增長率預計將達14%，預計到2030年銷量將達到570萬輛，顯著高於同期新能源乘用車市場9.5%的整體增速。

在這一結構性上行週期中，賽力斯以「智慧重塑豪華」為核心理念，發佈問界品牌，憑藉明確的產品定位、出眾的綜合性能及鮮明的豪華特質，打破了傳統豪華品牌在設計、性能、體驗等層面的壟斷，成為「中國的奔馳寶馬」。与此同時，問界系列將輔助駕駛、智能安全、智能動力等技術融入到產品之中，全面滿足高端用戶對質感與智能的雙重需求，又被業界稱之為「中國的特斯拉」。

截至目前，問界品牌已成功推出問界M5、問界M7、問界M8及問界M9四款核心產品，累計交付突破90萬輛。公開數據顯示，今年11月，賽力斯新能源汽車銷量55203輛，同比增長49.84%，再創歷史新高；前11個月累計銷量超41萬輛。其中，問界M9全系至今累計交付突破26萬輛，創50萬元級車型交付新紀錄；問界M8累計交付突破13萬輛，蟬聯40萬級銷量冠軍。與此同時，公司通過M7等車型向30萬元級市場延伸，進一步擴大高端品牌覆蓋面，讓「豪華與智慧」成為更廣泛消費者的日常體驗。其新推出的全新問界M7上市短短41天，大定訂單突破9萬台，M7車型累計交付已突破35萬輛，展現出強大的市場號召力。

技術創新與財務成長並進，持續釋放發展潛能

作為 「智慧重塑豪華」理念的核心支撐，賽力斯自2016年全面轉型新能源以來，持續保持高強度研發投入，2024年研發開支達56億元人民幣。目前，公司已形成超級增程系統、魔方技術平台、智能安全體系與超級工廠等技術IP，打造出可複用、可擴展的技術底座，為多車型共平台開發提供了強大支撐。

其中，賽力斯量產的最新一代超級增程系統以44.8%的熱效率與3.65kWh/L的油電轉化率，兼顧續航與性能，解決高端使用者的「里程焦慮」；魔方技術平台相容增程、純電與混動三種動力結構，具備高度可擴展性與模組化優勢，支撐問界M9、M8、M7等多款車型快速量產；而智能安全体系以「场景定义安全」为核心，覆盖超300项安全功能，使智能驾驶安全性达到行業領先水平。

扎實的技術與產品實力，最終轉化為強勁的財務表現。2024年，公司實現營業收入1451億元人民幣，同比增長305.5%；毛利率提升至23.8%，歸母淨利潤59億元人民幣，成功扭虧為盈，成為全球第四家盈利的新能源車企。2025年上半年，賽力斯淨利潤29億元人民幣，毛利率進一步提升至26.5%，既體現了高端產品的溢價能力，也印證了規模效應下的成本控制實力。

從技術突圍到產品爆款，從財務扭虧到價值重估，賽力斯以「智慧+豪華」為突破口，在新能源汽車行業的轉型浪潮中走出了一條獨特的成長路徑。疊加公司已完成A+H 雙資本平台的搭建，為其技術研發、產品創新與市場擴張注入更充足的動力。未來，隨著技術研發的持續投入、產品矩陣的不斷完善，賽力斯有望在高端智能電動汽車賽道持續領跑。

