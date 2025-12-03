雙登股份：搶佔AI算力「能源命脈」全球化佈局打開長期成長空間

香港, 2025年12月3日 - (亞太商訊) - 今年8月，儲能電池廠商雙登股份（06960.HK）登陸港交所，成為港股「AIDC儲能第一股」。上市首日，公司股價收盤大漲31.29%，顯示出市場對AIDC儲能賽道的強烈看好。

儘管近期二級市場有所波動，但從戰略定位、行業趨勢與全球化佈局來看，雙登股份正處在結構性增長周期的起點。其核心驅動力不再局限於傳統通信儲能，而是錨定人工智能數據中心（AIDC）這一高增長、高壁壘的賽道，並通過系統級解決方案和海外市場的快速突破，構築起面向未來的長期競爭力。

多業務板塊驅動增長

雙登股份作為全球領先的儲能電池供應商，其前身可追溯至1986年在江蘇泰州創立的密封蓄電池廠。經過多年的技術積累與市場深耕，公司已建立起穩固的行業地位。根據弗若斯特沙利文數據，2024年雙登股份在全球通信及數據中心儲能電池供應商中出貨量排名第一，市佔率高達11.1%，行業領先地位穩固。

目前，公司的業務主要覆蓋通信儲能、AIDC儲能和電力儲能三大領域，形成多輪驅動的增長模式。

在通信儲能方面，雙登當前服務的客戶覆蓋全球十大通信運營商及設備商中的五家，以及近30%的全球百大通信運營商，並與中國五大通信運營商均建立了長期合作關係。

據弗若斯特沙利文預測，全球通信基站數量將從2024年的2100萬座增至2030年的4390萬座，帶動通信儲能新增裝機容量由43.9 GWh提升至100.2 GWh，年複合增長率約14.7%，可見該領域未來仍有較大市場空間，將持續為雙登提供穩定的收入來源。

電力儲能方面，根據弗若斯特沙利文預測，全球儲能累計發電容量預計從2024年的746.8吉瓦時提升至2030年的6810.1吉瓦時。

此外，平安證券研報指出，2024年國內電化學儲能電站充放電量僅佔新能源發電量的3.4%，滲透率仍處於低位。在「十四五」乃至2035年風光裝機目標持續提升的背景下，儲能裝機具備廣闊成長潛力，雙登將持續受益。

AIDC儲能成為新增長引擎

在通信儲能與電力儲能之外，隨著近年來算力行業的持續增長，AIDC正迅速成為儲能電池與系統應用的新藍海。據弗若斯特沙利文預測，全球數據中心儲能新增裝機容量將從2024年的16.5GWh飆升至2030年的209.4GWh，複合年增長率高達52.7%。這一數據充分彰顯了AIDC數據中心儲能領域強勁的增長潛力，為佈局該領域的企業提供了良好的發展機遇。

可以看到，當前AIDC單機櫃功率已從傳統IDC的10kW躍升至100kW以上，電力負載波動劇烈且瞬時性強，對供電系統的響應速度、可靠性提出毫秒級要求。在此背景下，儲能系統已不再是備用電源的「配角」，而成為保障算力連續運行的「剛需」。

而雙登股份早在2018年便前瞻性佈局數據中心市場，與多家大型科技企業及數據中心運營商建立合作關係。截至2024年年底，公司已服務中國十大自有數據中心企業的80%，以及中國十大第三方數據中心企業的90%。根據2025年上半年業績報告，其AIDC數據中心電池及系統業務收入佔比已達47.2%，超越通信儲能，成為公司的第一大收入來源，標誌著其業務結構的成功轉型。

值得一提的是，由於AIDC對電力中斷極為敏感，客戶對儲能供應商的可靠性要求極高，認證周期長、壁壘顯著。目前來看，雙登憑藉先發優勢與系統級交付能力，已建立起較強的客戶黏性與競爭護城河。未來，隨著儲能經濟性不斷提升與AIDC建設提速，公司有望持續受益於這一高增長賽道。

全球化佈局成果顯著

與此同時，面對國內市場的激烈競爭，雙登股份積極拓展利潤空間更大的海外市場。

目前，公司產品已成功突破國際市場壁壘，覆蓋歐洲、東南亞等關鍵市場，並建立海外客戶支援與交付團隊，針對不同區域市場提供客製化技術支援與運維服務，推動從「產品出口」向「技術+產品+服務」一體化輸出轉型。

具體來看，公司近期在海外市場也取得多項進展。

2025年9月，雙登股份與巴基斯坦知名通信客戶及能源服務商成功簽署合作備忘錄，雙方將聚焦巴基斯坦能源轉型需求，加深在通信儲能、戶用儲能等領域的協作。

10月，在新加坡數據中心展會上，雙登股份與泰國Planet Systems公司簽署戰略合作夥伴協議，攜手加速泰國AIDC智算中心市場體系構建、項目開發落地及本地化服務網路建設。

近日，公司又憑藉卓越的技術實力與全球化交付能力，成功斬獲東南亞AIDC智算中心多個頭部企業項目，項目總金額一舉突破億元大關，進一步鞏固了公司在全球AIDC智算中心儲能市場的核心優勢地位。

這些進展，一方面印證了雙登「出海」戰略的有效性，另一方面，這標誌著公司正從區域性供應商穩步邁向全球智慧能源解決方案的重要參與者，全球影響力持續提升。

技術優勢構建核心競爭力

在行業同質化競爭的情況下，雙登股份並未止步於電池製造，而是通過垂直整合與研發創新，構築起難以複製的技術壁壘。

區別於僅提供電芯的電池廠商或依賴外購核心部件的系統整合商，公司實現了「自產電芯+自研BMS+自研EMS」的全鏈條閉環能力，交付的是系統解決方案而非單純電芯。這種模式使其在安全與可靠性上形成獨特競爭力。

此外，由公開數據即可發現公司對技術創新的高度重視，2025年上半年，公司新增專利申請65項，獲授權10項（含發明專利3項），研發費用同比增長28.7%，為產品迭代與技術護城河的構築提供了堅實支撐。

依託這一研發體系，雙登於2025年4月推出面向AIDC的「浸衛」高壓鋰電系統，採用全浸沒技術，顯著抑制電芯熱失控發生；單櫃放電功率達540kW，滿足高功率需求的同時，佔地面積減少33%，顯著提升空間利用效率與能源經濟性。

結語

在AI浪潮席捲全球的背景下，算力已成為核心基礎設施，而儲能作為算力中心的「能源保障」，其重要性不言而喻。

目前，雙登股份憑藉其在AIDC儲能領域的先發優勢、全鏈條可控的技術實力和不斷擴展的海外市場，已在這條高速增長的賽道上佔據有利位置。隨著全球能源轉型的加速和AI算力需求的持續爆發，這家剛登陸資本市場的行業龍頭，其長期成長故事才剛剛開始。

