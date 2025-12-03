OpenAI以創始成員身份加入全球反詐聯盟，強化全球對抗AI驅動詐騙的應對能力

荷蘭海牙, 2025年12月2日 - (亞太商訊) - 隨著詐騙者運用日益精進的人工智慧手段，全球協調與負責任的創新已成為保護消費者的關鍵。今日，全球反詐聯盟（GASA）與OpenAI共同宣布，OpenAI已以創始成員身份加入GASA，此舉標誌著雙方在打擊AI驅動型詐欺、強化全球數位安全共同使命上取得重大進展。

OpenAI加入GASA

OpenAI是一家致力於確保人工智慧造福全人類的研發與部署公司。該公司投入大量資源於安全防護與濫用防範，包括偵測並阻斷利用AI系統進行詐騙、網路釣魚、欺詐及其他危害的惡意行為。OpenAI亦公開分享相關工作經驗，以強化集體防禦能力，並彰顯其對透明化與負責任部署的承諾。

全球反詐聯盟執行董事喬里·亞伯拉罕表示：「AI驅動詐騙的崛起需要科技界、政策制定者與執法單位協同行動。OpenAI偵測並阻斷惡意運用AI系統的努力，與我們的使命高度契合。該公司決定以創始成員身分加入聯盟，明確傳遞出關鍵訊息：在AI時代保護消費者需要共享情報、分擔責任與凝聚共識。」

OpenAI情報與調查主管威爾·麥坎茨表示：「詐騙是當今網路環境中增長最迅速的威脅之一，而我們的工具在偵測能力上日益精進。正因如此，OpenAI決定加入全球反詐聯盟，藉此共享洞察、強化集體防禦機制，協助人們保障安全。這項工作完全契合我們打造造福全人類AI工具的使命。」

OpenAI以創始成員身份加入GASA後，將參與全球研究、全球諮詢委員會及跨領域合作，致力降低AI驅動詐騙的影響。此合作強化了建構更安全數位生態系的集體行動，確保創新發展獲得保障機制、問責制度與共享情報的支撐。

完整新聞稿請見此處。

聯絡資訊

梅特傑·范德梅爾

行銷總監

metje.vandermeer@gasa.org

消息來源：全球反詐聯盟

Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network