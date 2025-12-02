2025年度論壇「香港數字金融中心建設的機遇與挑戰」暨「跨境金融及金融創新服務大獎」颁獎典禮隆重舉行



香港, 2025年12月2日 - (亞太商訊) - 近日，香港中國金融協會2025年度論壇「香港數字金融中心建設的機遇與挑戰」暨「跨境金融及金融創新服務大獎」颁獎典禮於香港會議展覽中心隆重舉行。本次活动由香港中國金融協會主辦，天風國際證券集團有限公司（以下簡稱「天風國際」）作為特別支持單位全程服務活動籌辦，香港中國金融協會永遠名譽主席胡章宏，香港大學經管學院教授、香港中國金融協會顧問、中誠信國際首席經濟學家毛振華，泰康保險集團執行副總裁兼首席投資官、泰康資產總經理兼首席執行官段國聖，HashKey集團新加坡总裁兼HashKey Capital首席執行官鄧超等出席活动並担任論壇重要演講嘉宾，圍繞「香港金融角色再定位」、「變局環境下資產管理行業的挑戰與應對」、「加密資產行業現狀與趨勢」等主題，共議香港金融同業如何「破局金融未來」。論壇吸引了香港政商界領袖、上市公司負責人、知名經濟學家、相關行業專家等近300位嘉賓出席。 主禮嘉賓及香港中國金融協會代表合影留念 以聯通為錨，共探數字金融中心建設 盡管當前全球政經格局複雜多變，香港仍保持著領先的國際金融中心地位。2025年，香港在金融科技領域排名躍升至全球首位，在多個金融行業領域從業員的評價中，香港亦名列前茅，其中在「銀行業」、「投資管理」、「保險業」及「融資」均繼續保持全球三甲內。伴隨國際經濟多元化趨勢加强，香港作爲中外資產的「超級聯繫人」和「超級增值人」角色愈加凸顯。 香港中國金融協會主席孟羽在視頻致辭中指出，香港背靠祖國、聯通世界，「一國兩制」的獨特優勢為香港築牢了行穩致遠的發展根基，金融業的創新發展亦將為香港經濟社會的持續繁榮增添動力。「本次活動緊扣跨境金融與科技創新深度融合的時代命題，在匯聚行業專家探討金融数字化趋势、真实世界资产代币化落地等發展方向之外，期望發掘更多引領行業發展的創新實踐,著力推動香港金融行業在變局中化挑戰為機遇」,孟羽補充。 香港中國金融協會主席孟羽視頻致辭 胡章宏在致辭中強調，當前，國家正堅定不移地推進金融強國建設，並提出了要做好科技、綠色、普惠、養老、數字等關於金融的五篇大文章的戰略部署。「國家的戰略藍圖，為香港金融業的發展提供了前所未有機遇，也賦予了香港特殊的歷史使命--那就是成為國家金融戰略的『超級聯繫人』，將國家宏觀戰略與全球金融市場精準對接，在服務國家大局中實現自身更大的發展。」 香港中國金融協會永遠名譽主席胡章宏作開幕致辭 毛振華表示，當前香港依然是中國與國際進行資本往來的重要橋樑。「在外國直接投資方面，我們有60%的資金通過香港進入內地;在境外直接投資方面，也有60%以上的資金首先抵達香港。整體上，香港仍然是中國資本出海的首選。」他說。他進一步指出，香港正從傳統、單一資本通道，擴展為提供全鏈條金融與專業服務的綜合平台。面對中國企業從「産能出海」邁向「技術與模式出海」的新浪潮，香港憑藉與國際完全接軌的法律、金融及專業服務體系，正成為護航中國資本全球化配置、對接國際標準運營的關鍵支點。 中誠信集團董事長、香港大學經管學院教授、香港特首政策專家組成員毛振華作主旨演講 在資產管理方面，段國聖認為，當前行業主要面臨人工智能技術革新與國際環境變化的雙重挑戰。他觀察到，國際資管巨頭已將AI深度應用於投資研究、策略構建及風險管理，所以中港機構在此領域應積極佈局大數據、人工智能在信息收集、研究、投資決策、投資策略及風險控制等諸多領域的工作，並構建系統化的投資。此外，他還倡導行業應堅守中性策略，避免極端路徑，並指出構建絕對收益能力，方能在變局中立於不敗之地。 泰康保險集團執行副總裁兼首席投資官、泰康資產總經理兼首席執行官段國聖作主旨演講 與此同時，香港更是推動數字金融及數字資產發展的先行者。鄧超指出：「香港早於2018年已推出虛擬資產監管框架，時至今日，其在監管、牌照與產品等方面均處於亞洲領先地位。」他進一步表示，當前數字資產行業已超越早期的技術探索，正邁向以金融應用為主導的「專業化」與「機構化」新階段。他認為，鏈上資產資本化與線下資產鏈上化的雙向奔赴,將成為行業發展最具有革命性的趨勢。在此趨勢下，加密貨幣及代幣化將成為未來金融行業監管的重要任務。 HashKey集團新加坡總裁兼HashKey Capital首席執行官鄧超作主旨演講 以科技為軸，携手開拓金融破局之道 本次年度主題論壇特設圓桌討論，該環節由香港中國金融協會副主席、香港金融科技公司Volmart首席執行官楊再勇主持，並邀請到招銀國際資產管理部主管、董事總經理白海峰，中國太保投資管理有限公司行政總裁及執行董事周成崗，浩宸律師事務所合夥人李再浩, SNZ Holding首席投資官王克一一同，圍繞「香港RWA的實例與挑戰」話題，就RWA(現實世界資產)核心價值、香港優勢、行業現狀與挑戰等方面深入交流,共同展望未來香港RWA的發展方向。 （從左至右）香港中國金融協會副主席、Volmart首席執行官楊再勇，招銀國際資產管理部主管、董事總經理白海峰，中國太保投資管理有限公司行政總裁及執行董事周成崗，浩宸律師事務所合夥人李再浩, SNZ Holding首席投資官王克一。 白海峰指出，RWA在鏈上的交易效率遠超傳統支付網路，展現了可編程金融的巨大潛力。他預期，在2025年香港穩定幣監管條例落地後，合規穩定幣將釋放更大能量。周成崗與李再浩則強調了RWA在解決流動性、降低投資門檻及實現全球資產准入方面的潛力。周成崗稱，RWA通過代幣化，可以將原本僅面向特定投資者的資產開放給更廣泛的零售市場，甚至實現全球範圍的資產准入，進而形成新金融範式。李再浩則以自身為例，指出代幣化將能讓他國投資者更方便地在香港進行投資。從Web3視角出發，王克一表示，RWA的價值基礎在於區塊鏈提供的信任與安全，同時RWA在效率以及隱私等方面也有獨特價值貢獻。 談及行業現狀，白海峰認為，RWA的價值仍然要取決於資產上鏈後能否解決實際痛點，不能為上鏈而上鏈。周成岗呼籲RWA行業自律,且需通過進一步制定行業準則、代表行業與監管溝通，以推動健康發展。嘉賓們對香港RWA短期内的發展均持審慎樂觀態度，認為需要時間讓市場和監管逐步成熟，但中長期來看，仍對香港成為全球RWA中心充滿信心。 以創新為翼，齊聚英才見證發展成果 年度論壇之后，2025年度「跨境金融及金融創新服務大獎」颁獎典禮隆重舉行。本届大獎以「破局金融未來」為主題，聚焦跨境金融、科技金融與綠色金融等前沿領域，並突破性地採用通證化投票方式，旨在為香港金融業界提供一個優質的業務成果展示平台,在促進行業交流、促成業務合作之餘，號召業界人士攜手推動香港金融業轉型升級。 大獎設置卓越方案獎、優秀方案獎兩大類別。經過嚴格評審，獲得卓越方案獎的團隊共3個(排名不分先後)，分別來自光銀國際資本有限公司、工銀資管(全球)有限公司、交通銀行(香港)有限公司。香港中國金融協會副主席、野村證券中國首席經濟學家陸挺，香港中國金融協會副主席、國泰海通獨立非執行董事、交銀國際非執行董事、弘源資本高級顧問浦永灝為獲獎團隊頒發獎項。 香港中國金融協會副主席、野村證券中國首席經濟學家陸挺（右一），香港中國金融協會副主席、海通國際獨立非執行董事、交銀國際非執行董事、弘源資本高級顧問浦永灝（左一）與獲獎團隊合影留念 獲得優秀方案獎的團隊共11個(以下排名不分先後) 。香港中國金融協會副主席、時和資產管理有限公司董事長兼總裁陳東，香港中國金融協會副主席、美銀美林亞太區董事總經理劉瑾為獲獎團隊頒獎，他們分別是：創興銀行有限公司、招商永隆銀行有限公司、中國建設銀行(亞洲)股份有限公司、中國工商銀行（亞洲）有限公司、泰康資產管理（香港）有限公司。 香港中國金融協會副主席、時和資產管理有限公司董事長兼總裁陳東（左一）,香港中國金融協會副主席、美銀美林亞太區董事總經理劉瑾（右一）與獲獎團隊合影留念 泰康保險集團執行副總裁兼首席投資官、泰康資產總經理兼首席執行官段國聖，香港中國金融協會副主席、天風國際行政總裁鄒傳為獲獎團隊頒獎，他們分別是：國聯證券（香港）有限公司、中國銀河國際控股有限公司、亞丁金融集團有限公司、招銀國際資產管理有限公司、CHAMP ACE District、聯合評級國際有限公司。 泰康保險集團執行副總裁兼首席投資官、泰康資產總經理兼首席執行官段國聖（左一），香港中國金融協會副主席、天風國際行政總裁鄒傳（右一）與獲獎團隊合影留念 展望未來，香港中國金融協會將積極響應國家金融强國戰略，把握好香港作爲國際金融中心的區域優勢，面向世界、聯通內外，以金融創新引領行業升級，以數字科技破局金融未來,持續為香港金融行業的可持續發展注入新動能。



話題 Press release summary



部門 金融

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

