HashKey通過港交所聆訊 亞洲數字資產龍頭衝刺上市

ACN Newswire能提供全方位的服務。對於希望向媒體、業界和金融市場披露和傳播資訊的公司和組織，我們能為您安排即時的新聞發佈。ACN Newswire的新聞稿包括英文、簡體中文、繁體中文、韓文和日文等多種語言版本。
|Monday, 1 December 2025, 18:36 HKT/SGT
香港, 2025年12月1日 - (亞太商訊) - 亞洲領先的綜合性數字資產公司HashKey Holdings Limited通過港交所聆訊，距港股上市僅一步之遙。
作為堅守「合規優先」戰略的行業標杆，HashKey目前持有13項牌照及註冊的全面牌照組合，覆蓋香港、新加坡、日本、百慕達、阿聯酋及愛爾蘭等地，使其能夠在具備完善監管框架的市場中全面合規運營。目前，公司已構建起由數字資產交易促成服務、鏈上服務及資產管理服務三大業務板塊數字資產生態系統。根據弗若斯特沙利文資料，以2024年交易量計，HashKey穩居亞洲最大區域性在岸平台。在交易業務之外，按質押資產計，HashKey同時是亞洲最大鏈上服務供應商及以在管資產計算的最大數字資產管理機構。
當前，數字資產行業正進入三大結構性變革期：交易業務在離岸與在岸市場同步深耕，資產形態從數字原生創新延展至數字孪生的全面代幣化，金融活動在鏈上與鏈下加速融合。
基於HashKey Chain，HashKey打造出完善而強大的CaaS服務平台，正逐步成為亞洲連接傳統金融與數字金融的關鍵入口，為機構提供從資產上鏈、代幣化發行到合規接入的一站式基礎設施。
若順利在港股上市，HashKey的技術與合規雙重壁壘將進一步鞏固，其在全球金融體系中的基礎設施地位也將明顯提升，並將推動數字金融生態向更高效、更透明、更具包容性的方向加速演進。
