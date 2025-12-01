福壽園發佈《哀傷自助手冊（港版）》免費開放使用 助力受災群體心理重建

香港, 2025年12月1日 - (亞太商訊) - 2025年11月28日，福壽園國際集團旗下專業生命關懷品牌——福壽家正式啟動"香港火災哀傷輔導支援項目"，並於即日對外發佈《哀傷自助手冊（港版）》，面向全社會免費開放使用，旨在為受近期重大火災影響的香港居民提供科學、實用、文化適配的心理自助工具。

該手冊充分考慮粵語語境與本地文化，內容涵蓋哀傷反應的正常化理解、情緒調節策略、家庭溝通建議及社區資源指引等模組，説明喪親者在安全、私密的環境中逐步走出悲痛、重建生活秩序。

專案啟動當日，福壽家即接獲來自香港當地一家保險公司的緊急支援申請，希望為在地更廣泛的受災群體提供心理援助。福壽家迅速回應，於11月29日組建了一支精通粵語、具備專業哀傷輔導資質的心理專家團隊，並建立線上支援網路，同步開通專屬微信諮詢服務通道。

11月30日，《哀傷自助手冊（港版）》已首批交付香港當地保險團體，用於一線心理支援工作。同時，依託福壽園國際集團官方平臺發佈，可免費線上閱讀，確保更多有需要的個人和家庭能夠便捷獲取、自主使用。

"我們希望這本手冊不僅是一份工具，更是一份陪伴。"福壽園國際集團首席品牌官鄔亦波表示，"災難帶來的傷痛不會一夜消散，但科學的支持與溫暖的同行，能讓未來充滿希望。"

據悉，福壽家有計劃近期赴港走訪當地社工機構、社區服務中心及災後支援單位，深入瞭解實際需求，並根據回饋持續優化服務內容，希望能切實助力香港災後心理重建工作。

https://appckiar20u2924.h5.xiaoeknow.com/p/course/ebook/e_692d1ea3e4b0694ca14ef6e5

Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network