中國春來公佈二零二五年年度業績

香港, 2025年12月1日 - (亞太商訊) - 2025年11月28日，中國春來教育集團有限公司（「中国春来」或「本集團」，連同其附屬公司及併表聯屬實體統稱「本集團」，股份代號：1969.HK）欣然宣佈本集團截至2025年8月31日止年度（「報告期」）之經審核綜合年度業績。

報告期內，本集團錄得收入人民幣1,790.6百萬元，同比增長9.8%；毛利人民幣970.7百萬元，同比增長1.6%；年內利潤人民幣835.5百萬元，同比增長7.4%;純利率為46.7%。

在校學生人數穩步攀升 多所學院收入實現強勁增長

本集團院校之教育理念和完善的課程及其畢業生的高就業率使本集團得以吸引尋求通往良好就業機會之康莊大道的優秀學生。於2024/2025學年，本集團五所提供本科課程的院校（即商丘學院、商丘學院應用科技學院、安陽學院、安陽學院原陽校區及荊州學院）的總入學率為96.9%。

於2024/2025學年，在校學生人數由上一學年的103,301人增長6.4%至109,952人。其中，健康學院在校人數錄得9,743人，同比增長43.2%；安陽學院原陽校區在校人數錄得13,045人，同比增長20.9%；荊州學院在校人數錄得19,357人，同比增長15.5%；商丘學院在校人數錄得26,165人，同比增長4.5%；商丘學院應用科技學院在校人數錄得15,499人，同比增長2.2%。

得益於在校生規模的持續擴大，本集團期內旗下多所學院收入實現增長：健康學院錄得收入人民幣137.8百萬元，同比增長42.5%；安陽學院原陽校區錄得收入人民幣215.7百萬元，同比增長21.7%；荊州學院錄得收入人民幣341.3百萬元，同比增長16.4%；商丘學院錄得收入人民幣416.1百萬元，同比增長8.3%；商丘學院應用科技學院錄得收入人民幣260.4百萬元，同比增長4.2%。

深化產教融合 培育應用型人才

本集團旗下運營的學校緊緊圍繞應用型人才培養目標，重視並積極開展產教融合，加強校企合作，探索「多元化人才培養、創新實踐教育體系」，形成自己的特色和亮點。合作模式包括實習與培訓、研發成果聯合轉化、訂單班聯合培養及專業與實驗室共建，該等模式取得了良好的效果。

AI教育+國際化教育協同驅動高質量發展

本集團致力於推動人工智能（「AI」）教育及應用，期內部署DeepSeek R1模型，計劃將DeepSeek R1模型整合至與北京引力互聯科技有限公司合作開發的AI教育平台。作為優化學生學習、加強教師教學及營造將本集團旗下學校置於教育科技前沿的環境及文化的戰略舉措。

於2024年11月，本集團旗下安陽學院及商丘學院與澳大利亞精英教育學院訂立中外辦學合作協議，且安陽學院與新西蘭梅西大學訂立一份中外辦學合作協議，以此與該等院校建立深入的戰略合作關係，促進各方實現教育多元化及國際化的共同目標。

中國春來教育集團有限公司董事會表示：「2025年以來，教育行業政策邊際改善，行業需求釋放，我們抓住機遇，通過打造優秀教師團隊，努力擴大招生，穩定多元化發展業務，取得了理想表現。此外，AI對教育行業影響深遠，相關政策持續加碼，本集團持續發展AI應用，進一步強化AI業務新態勢。未來，我們將逐步擴大學院容量，持續增加入學學生總數，並招聘在其各自教授的學科中表現卓越、對創新教學方法持開放態度且關心學生利益的教師，注重教學成果，實現更高就業率，為未來的可持續發展帶來堅實動力，實現股東利益最大化。」

