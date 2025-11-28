三百萬玩家加入dEmpire of Vampire：BNB Chain上的暗黑幻想掀起P2E熱潮

Dubai, UAE , 2025年11月28日 - (亞太商訊) - 當 Vameon 推出 dEmpire of Vampire 的 beta 測試版本時，團隊只有一個簡單的信念：**只要你做出真正優秀的遊戲，玩家自然會來。**如今，隨著下載量突破 300 萬次，這一信念得到了充分驗證。這款基於 BNB Smart Chain 的暗黑幻想動作 RPG 正在證明：遊戲的未來無需在"樂趣"與"玩家所有權"之間做選擇，而是兩者兼得。Vameon 的 dEmpire of Vampire 目前在 Google Play 和 Appstore 都是熱門遊戲。

"我們看到區塊鏈遊戲行業一直在被一個根本性問題困擾，"Borax 說，"太多專案從加密概念開始，卻忘了做一個玩家真正想玩的遊戲。我們徹底反其道而行之。"

最終呈現的是一款首先在品質上媲美頂級移動RPG的遊戲，玩家甚至稱其為"移動端遇到過最龐大的3D地圖"--仿佛倫敦地下通道與地牢的沉浸式探索體驗。

至於區塊鏈元素？它們被自然地融入遊戲，允許玩家真正擁有角色、裝備與成就，並作為可交易數位資產進行流通。

建一個真正可持續的經濟體系

更有趣的部分在這裡。團隊並沒有簡單地在遊戲中加一個Token就稱其為"play-to-earn"。他們花了大量時間研究這些經濟模型為何會崩盤：通脹、不可持續的獎池、玩家把遊戲當提款機。

他們的解決方案？

VON Token 採用基於表現的獎勵機制--獎勵方式看你"怎麼玩"，而不只是"有玩"。你的收益取決於：

- 戰鬥技術

- 對遊戲的投入程度

- 與社區的互動

獎勵由團隊稱為"Power x ORA"的公式計算，衡量你在戰鬥中的統治力與整體活躍度。

但更巧妙的是其周邊機制：只有達到Premium玩家才能進入主獎勵池，創造了真正的稀缺性。未領取的獎勵在 30 天后徹底銷毀。整體經濟模型強調長期穩定，而非短期炒作。

"我們不是想讓每個人一夜暴富，"Borax 說，"我們要打造的是一個五年後仍然運行的系統。"

也許最出人意料的創新，是Vameon所說的"Free-to-Play Resurrection"（免費復活）：玩家死亡？看15秒廣告即可復活。

簡單，卻同時解決兩點問題：

- 免費玩家不會卡在付費牆外

- 遊戲獲得穩定收入支持長期開發

這是那種讓你忍不住問："為什麼別的遊戲都沒想到？"的創意。

言語成武器：最新更新內容

最新發佈的"Words Have Power"更新為遊戲帶來全新體驗。玩家現在可以在戰鬥中開口說出技能片語來改變戰局。這並非噱頭，而是加入了需要時機、判斷的策略層次。

此次更新也將角色成長體系擴展到裝備升級，讓構築玩法更加多樣。在Labyrinth場景新增了2v2與3v3戰鬥模式，且加入環境陷阱，隨時可能逆轉勝負。遊戲現在支援13種語言，真正面向全球玩家群體。

不只是一款遊戲

Vameon的野心不僅限於dEmpire of Vampire。

VON Token 將作為整個遊戲生態的通用貨幣，未來新作將共用同一經濟體系。現在的玩家所累積的資產，都將在未來作品中繼續發揮價值。

團隊還計畫推出：

Staking Tournaments（質押錦標賽），玩家可競爭USDT獎金

Global Championship（全球錦標賽），打造專屬電競生態

這對遊戲行業意味著什麼

300萬次beta下載本身意義重大，但更重要的是這些數字背後反映的趨勢：玩家正在渴望一種真正尊重玩家時間、努力與資產所有權的遊戲體驗--同時又能保持高品質與強可玩性。

dEmpire of Vampire 並非完美--沒有遊戲是完美的。但它正在提出區塊鏈遊戲領域最重要的問題：當開發者真正把"遊戲好玩"放在首位時，區塊鏈遊戲應當是什麼樣？

該遊戲現已在iOS與Android上線，並將在全年保持持續更新。

