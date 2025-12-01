穎通控股上市後首次公佈業績 2025/2026財年中期溢利同比增長15.3%至1.3億人民幣



香港, 2025年11月28日 - (亞太商訊) - 中國美妝及香氛產業領航者穎通控股有限公司（「穎通控股」或「集團」）（股份代號：6883.HK）公佈其截至2025年9月30日止六個月（「期內」）之中期業績。在競爭日益激烈的市場環境中，穎通控股主動應對市場挑戰，通過有效的成本優化、積極提升運營效率，對高增長業務的資源傾斜，於期內實現經營溢利及期內溢利為1.6億人民幣及1.3億人民幣，分別同比增長21.2%及15.3%，核心溢利能力保持穩健。 董事會已議決就截至2025年9月30日止六個月宣派中期股息每股4.6港仙及特別股息每股3.4港仙。 穎通控股執行董事兼首席執行官林荊女士表示：「是次中期業績為穎通控股上市後首份成績單。上市為我們提供了一個加速品牌建設與業務拓展的戰略平台，為提升品牌價值、實現跨越式發展奠定了堅實基礎。我們欣然宣佈，期內各項業務均取得穩健進展。 在全球情緒健康消費熱潮與『嗅覺經濟』崛起的大背景下，香氛正從單純的感官享受，進化為情緒健康的關鍵解決方案，產業經歷著從『感官愉悅』向『情緒健康核心需求』的戰略轉型。根據弗若斯特沙利文資料，中國香水市場規模預計於2028年將達約440億人民幣，並保持穩定增長。穎通控股將持續扮演國際品牌進入中國市場的重要橋樑。過去數年，我們注意到香水與相關香氛產品在中國市場進一步普及，使用場景從傳統社交場合延伸至居家、辦公、移動出行等多元空間。香氛屬性亦從奢侈品轉變為日常生活的一部分，成為表達個人風格與營造生活氛圍的重要媒介，產品滲透率持續上升。這一趨勢與集團聚焦高毛利小眾品牌的策略高度契合，為我們帶來了廣闊的增長空間。」 截至2025年9月30日，穎通控股的外部品牌組合共涵蓋74個品牌。外部品牌所涵蓋的品類中，提供香水的品牌數量居首，達53個；提供家居香氛及護膚品的品牌數量分別為22個及17個；提供個人護理、眼鏡及彩妝產品的品牌則分別為10個、8個及6個。 業務回顧 外部品牌組合持續優化 小眾香氛增長強勁 期內，集團持續秉持「多品牌+全渠道」的商業模式，通過完善的品牌管理和全渠道銷售服務，構建覆蓋廣泛的銷售網絡和消費者觸點。截至2025年9月30日，集團的會員數量已超過250萬人。 在多元品牌發展策略下，集團持續優化品牌組合，積極引入具潛力且屬較高毛利的小眾香氛品牌，以把握市場增長機遇。旗下品牌如 PARFUMS de MARLY、Dr. Vranjes及 ACCA KAPPA 等，於截至2025年9月30日前的六個月內均展現出增長動能。憑藉其獨特的品牌故事、精湛工藝及明確定位，精準回應了市場對個性化與情感價值的消費趨勢，小眾香氛品牌銷售表現較去年同期錄得顯著增長22.9%，遠高於市場平均增長，成為集團未來增長動力。 自有品牌Santa Monica拓展版圖 產品線持續升級 集團積極發展自有品牌Santa Monica - 於2025年推出了五款升級香水及兩款香氛蠟燭，邁出進軍家居香氛領域的第一步，此舉將進一步豐富自有品牌的產品組合。同時，集團持續參與國際光學展，透過優化零售渠道，進一步提升銷售網絡效能，為消費者提供更具個性化的高質產品選擇。 整合全渠道銷售網絡 直營與零售協同發力 集團已建立一個全面整合線上與線下的全渠道銷售體系，業務遍及中國大陸、香港及澳門逾400個城市，形成廣泛的市場覆蓋。集團的銷售網絡由三大渠道構成，針對不同消費場景精準佈局： - 直銷渠道：在電商及社交媒體平台運營的線上店鋪，以及設在購物中心與百貨公司的線下門店／專櫃，所有產品均直接售予消費者。截至2025年9月30日，我們自營的門店數量合計為146家：其中網店數量46家，在中國內地、香港及澳門經營的線下門店／專櫃數量分別為56家、39家及5家。 - 零售商渠道：包括線上零售商及線下零售商。線上零售商是指向集團購買產品並通過線上平台直接銷售予消費者的零售商；線下零售商包括連鎖化妝品專賣店營運商、個別化妝品門店營運商、美容院、品牌精品店營運商、家居百貨運營商及連鎖或個別眼鏡店營運商（統稱為「大客戶」）及機場、航空公司及市區免稅店（統稱為「免稅零售商」）。截至2025年9月30日，集團的零售客戶共有623家，其中線上零售客戶數量為77家，大客戶數量為534家、免稅零售商為12家。 - 分銷渠道：為向集團購買產品後轉售予零售商的客戶，截至2025年9月30日，集團分銷商客戶合計有94家。 值得留意的是，集團旗下自營的零售品牌PERFUME BOX（拾氛氣盒）涵蓋線上店鋪與線下銷售渠道。截至2025年9月30日，我們已在全國範圍內開設7家PERFUME BOX線下門店，覆蓋上海、深圳、南京等具有戰略意義的中國城市。佈局策略聚焦消費力強及時尚意識高的核心區域，旨在加速品牌形象建立與市場滲透。 未來展望與策略規劃 深化品牌、渠道與體驗戰略 驅動未來高質量增長 在品牌戰略層面，穎通控股將採取雙軌並行的發展方向。一方面持續拓展國際品牌組合，重點引入更多國際領先的高端家居香氛及小眾香氛品牌，以強勢的品牌組合引領家居香氛及小眾香水的市場發展。另一方面，集團將繼續建立系統化的自有品牌孵化平台，培育具有市場競爭力的品牌矩陣。進一步開發、發展包括Santa Monica在內的自有品牌及收購或投資外部品牌，透過優化及拓寬品牌及產品組合，鞏固市場領先地位。 另外，集團將繼續拓展線下自營門店的覆蓋率，增設拾氛氣盒門店及其他線下自營門店，以繼續擴大消費群及針對不同特徵及偏好的消費者提供多樣化的產品組合。PERFUME BOX作為穎通控股自有品牌門店，將透過主題展示、互動裝置及專業導購等多元形式，增進消費者對品牌的認知與體驗深度。透過推動創新零售模式及優化品牌體系，集團旨在提升消費者的品牌體驗，將PERFUME BOX打造為引領香氛零售體驗的體驗空間，進一步鞏固集團在高端香氛市場的業界地位，並為未來業務發展奠定穩固基礎。 林女士總結：「除專注於經營活動外，我們亦持續深入市場研究、發佈研究成果，並積極舉辦及參與行業會議等活動，以擴大集團影響力，帶動整體市場競爭力提升。例如，我們於2025年7月在香港成功舉辦第二屆國際香水節，吸引眾多香水愛好者參與；其後於2025年8月及9月，分別發布《2025港澳香氛市場發展趨勢白皮書》與《2025年中國香水香氛行業白皮書》，並同步舉行市場大會，獲得眾多主流媒體廣泛報道。 展望未來，我們將透過『國際品牌拓展』與『自有品牌孵化』雙軌並行策略，結合線下零售體驗升級，鞏固在高端香氛市場的領先地位。我們亦將進一步升級客戶管理系統（CRM系統）、中後台系統、財務及運營系統，提升我們的商業運營效率。總括而言，我們對前景充滿信心，並將致力推動業務的可持續增長，為股東創造長遠而穩定的回報。」 關於穎通控股有限公司 穎通控股有限公司是中國（包括香港及澳門）最大的香水集團（除品牌所有者香水集團外，按2023年零售額計），主要從事銷售及分銷從第三方品牌授權商採購的產品及為該等品牌授權商進行市場部署，例如為其品牌設計及實施定制的市場進入及擴張計劃。穎通控股擁有龐大且多元化的品牌組合，不僅包括香水，還包括彩妝、護膚品、個人護理產品、眼鏡及家居香氛。截至2025年9月30日，穎通控股為合共74個外部品牌進行產品分銷及市場部署，包括 Hermès、Van Cleef & Arpels、Chopard、Albion及Laura Mercier，涵蓋多元化的定價層次及功能，迎合中國內地、香港及或澳門消費者的差異化需求。



