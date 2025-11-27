中國水務公佈2025/26年度中期業績

業績摘要：

百萬港元 截至9月30日止6個月 變幅 2025 2024 收益 5,183.3 5,952.6 -12.9% 毛利 1,827.0 2,286.2 -20.1% EBITDA 2,155.4 2,647.0 -18.6% 淨利潤** 955.6 1,238.0 -22.8% 股東應佔溢利** 571.3 755.6 -24.4% 每股股息（港仙）* 13.0 13.0 持平

*派息率37%，**包括因康達要約收購帶來股權的攤薄損失約0.64億

香港, 2025年11月28日 - (亞太商訊) - 中國領先的綜合水務企業——中國水務集團有限公司（「中國水務」或「本公司」，股份編號：0855.HK）今日公佈本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）截至2025年9月30日止六個月（「回顧期」）的中期業績。

面對複雜多變的外部環境與內需壓力，集團積極推進輕資產發展策略，實現輕重資產結合的業務發展路徑，通過降低資本開支，財務槓桿和借貸成本出現可喜拐點，資產負債表明顯改善。基於此策略性調整，期內集團建設相關收益呈現大幅壓縮，帶動總收益明顯下行，但核心供水經營業務仍取得穩健增長。

回顧期內，本集團實現總收益約51.83億港元，同比減少12.9%；毛利約18.27億港元，同比減少20.1%。期內淨利潤約9.56億港元，同比減少22.8%；股東應佔溢利約5.71億港元，同比減少24.4%。撇除因期內康達要約收購導致的公司股權攤薄損失（約0.64億非現金損失），則調整後淨利潤約10.2億港元，同比減少17.6%；调整后股東應佔溢利約6.35億港元，同比減少15.9%。為回饋股東對本集團的支持，董事會宣佈派發中期股息每股13港仙，與上一財年同期持平。

回顧期内，主營業務韌性凸顯。儘管受建設及安裝維護業務下降影響，集團城市供水業務收益同比減少13.1%至約32.71億港元，但核心供水經營服務收入仍錄得18.01億港元，同比上升4.5%，人民幣口徑同比上升5.6%。售水量同比增長5%，帶動供水經營服務收入提升。隨著本回顧期內8個城市完成水價調整，叠加未來調價機制常態化，預計將進一步推動集團收入與利潤率回升。直飲水業務方面，集團嚴控資本開支，審慎控制增量項目投資門檻，尤其是非供水片區的業務拓展。受工程及安裝服務類收入減少影響，期内直飲水業務收益同比減少28.3%至2.63億港元，同時直飲水供應經營收入及輕資產模式下的設備銷售及桶裝水/瓶裝水收益仍然維持平穩。期內，城市供水及直飲水業務收益佔總收益68.2%，供水板塊繼續成為本集團最主要收益的貢獻者。

受益于惠州大亞灣美孚污水處理項目的收入增大，集團環保板塊業務增長動能不斷釋放。回顧期內，環保板塊業務收益達約8.32億港元，同比增長8.7%；分部溢利達約3.67億港元，同比增長29.7%。其中，美孚污水處理項目運營收益錄得約0.91億港元，同比增長11.9%。環保板塊的出色表現，有力助推集團的高質量可持續綠色發展。

集團輕資產戰略持续推進，嚴控資本開支成果逐步顯現。回顧期內，集團總有息負債較去年年終下降2.9%，總負債比率下降2.5個百分點，淨負債比率下降8個百分點，財務費用下降17.6%，半年節省7,500萬元，實現資產負債表結構優化。集團亦積極把握國際及國內降息週期，通過發行5年期藍色債券1.5億美元，並尋求在內地項目貸款更優質置換方案，有效降低融資成本。2025年11月，集團又成功與亞洲開發銀行（ADB）簽署1億美元的長期貸款融資協議，補充了集團未來發展資金。

在新科技應用助推水務行業轉型方面，集團堅持以創新科技驅動業務數智化升級，積極擁抱AI新生態，實現了科技賦能傳統水務，使系統内數據資源化、控制智能化、管理精準化、決策智慧化。當前，集團主導開發的智慧水廠運營管理平台經試點檢驗，已成功構建多种核心模型，幫助水廠實現全方位智能管控目標。回顧期內，集團鞏義水廠通過構建AI智慧控制系統，應用L3級全流程智慧管控，實現運營效率和服務韌性雙重提升。集團將立足核心業務，不斷推動智慧化運營在水務場景的深度落地，促進水務行業提質升級。

展望未來，本集團將繼續緊抓政策機遇，堅持以高質量發展為導向，持續深化智慧水務建設，推動智慧水務建設，深化人工智能、物聯網與大數據的融合應用。同時，集團繼續優化資產結構，實現業務「質的有效提升與量的合理增長」，不斷為股東創造長遠價值、提升可持續回報。

關於中國水務集團有限公司

中國水務集團有限公司是國內領先的專業化、國際化、市場化跨區域綜合水務運營商，也是唯一一家以自來水和直飲水為主業的香港上市公司，總部位於中國香港，在北京和深圳設有兩個運營管理中心。本集團（包括聯營公司）的主要業務是在中國內地經營城市供水、直飲水、污水處理及排水和其他相關增值業務，業務覆蓋中國24個省、直轄市及自治區，覆蓋人口超過3,000萬，在中國水務市場奠定了全業務運營模式領先者的地位。本集團管理層均為水務行業經驗豐富專家，對相關政府政策和行業管理有深入了解。2016年被列入深港通首批目標股票，2009年被納入富時環保機會亞太指數。

