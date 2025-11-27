中國通商集團(01719.HK)港口資產得天獨厚「通商＋」戰略顯優勢 現金流強可創更大價值

香港, 2025年11月28日 - (亞太商訊) - 外貿產業鏈中，港口碼頭營運擔當著物流樞紐的關鍵角色，憑藉有效的服務提供連絡各主要航點，促進全球商品運輸及經貿發展。中國通商集團 (01719.HK)的核心資產武漢陽邏港，地處全國中心的有利位置， 除於長江中游「貨通南北」溝通國內港口外，受惠近年國際航線開通，更大大加強集團的業務應用空間。集團並憑藉經營及管理湖北省長江流域內多個港口及碼頭資源，以及穩健的客戶及供應商網絡，開展「通商+」戰略，構建「港口+貿易+倉儲+物流」的現代化臨港供應鏈體系，提供一體化的綜合物流服務，發揮明顯的競爭優勢。此外，中國通商集團的經營現金流強勁，具有為股東創造更大價值的空間，實可留意。

中國通商集團的主要業務為投資、發展、營運及管理集裝箱及港口（包括中國湖北省長江幹線港口武漢陽邏港、通用港口及漢南港），並提供港口相關的綜合物流、倉庫租賃、供應鏈管理、貿易服務以及其他業務。

內地進出口貿易連續9個月增長

從行業面看，中國於2025年1至6月完成港口貨物吞吐量89.03億噸，同比增長3.8%。其中，沿海港口貨物吞吐量57.03萬噸、同比增長2.5%；外貿貨物吞吐量27.38億噸，同比增長1.8%；集裝箱吞吐量1.73億標箱，同比增長6.9%。國家海關總署11月初發布數據顯示，今年首10個月，我國貨物貿易進出口總值37.31萬億元人民幣，同比增長3.6%；10月單月進出口總值3.7萬億元人民幣，增長0.1%，從2月起連續9個月保持增長。數據均反映出，國家貿易物流發展延續穩健增長態勢。

高盛表示，即使在美國關稅上調及貿易不確定背景下，內地上半年港口集裝箱吞吐量仍按年增長7%；預測2025、26及27年將按年增長4.6%、2.7%及2.5%。惠譽評級指，今年二季度，中國港口貨物吞吐量按年增長5%，快於一季度增3%；主要受益於歐盟和新興市場需求走強，繼而支撐沿海和內河港口吞吐量攀升。此外，二季度，中國出口總額按年保持6%的強韌增速，相對今年首季增速為5.7%。區域上，對歐盟和新興市場（包括東盟、非洲和拉丁美洲）吞吐量增加，抵消了4月加徵關稅生效後，對美國出口按年降23.9%的影響。

港口資產處華中要地 航線輻射全國通達全球

業務層面上，由於長江上游地區受航道通過能力限制，令大型船隻無法直接往返該等地區與上海之間，陽邏港得以依憑先天的地理紅利，提供集裝箱貨物轉運服務，確立中國通商集團的華中航運及物流中心角色，所服務之經濟腹地包括湖南、貴州、重慶、四川、山西、河南、湖北及陝西各省市。

此外，除依托長江黃金水道「貨通南北」外，「陽邏港至越南凱萊港」集裝箱水運直達航線於2023年開通，是武漢開通的第四條江海直達國際水運航線，進一步優化中國通商集團的航線布局。該水運航線並為湖北與東盟地區之間最便捷的運輸通道，將有力推動湖北與東盟此一中國最大貨物貿易夥伴的商貿往來，助力湖北打造引領中部、輻射全國、通達全球的現代化綜合交通運輸體系，及為中國通商集團的增長發展提供更廣闊的空間。

中國通商集團半年穩中有進 積極切入新能源船舶領域

今年上半年，中國通商集團的收入約1.58億港元，按年增長約0.5%，主要由綜合物流服務和碼頭及相關服務收入增加所帶動。期內，吞吐量約45.03萬標箱，較上個期間增約 1%；當中約39.3%來自本地貨物集裝箱，約60.7%來自轉運集裝箱。此外，毛利約3841萬港元，按年增加約2.63%，主要由於來自綜合物流服務的業務量持續增長導致收益增加。毛利率由23.8%增加至24.3%。

中國通商集團不但於貿易行業逆風下，仍能交出穩健業務成績表，也致力創新。除陽邏港正從傳統港口向「綠色智慧+產業」綜合樞紐躍遷，據中國港口協會數據，其2024年營商環境綜合評分位列全國內河港口第3位，按年上升2位；集團更積極切入新能源船舶領域，探索新能源船舶運營、維護及相關配套服務，並結合甲醇等綠色燃料應用場景構建綠色航運生態。與此同時，大力拓展新項目新貨源，包括開發小鵬汽車 (09868.HK) CKD散件出口業務，及為上海駐韻尚公司代理其進口紙漿貨物的報關、保稅區倉儲、配送等業務。

現金流強負債率低 股價較資產淨值具折讓

本身業務上，配合武漢原有的強大工業基礎，陽邏港之本地貨物集裝箱運輸服務廣及汽車及零部件、石油化工、鋼鐵、糧食、木材、紡織、機械及設備，以及建材等範疇，更為中國通商集團帶來強勁的經營現金流。2025年上半年，中國通商集團備有3719萬港元現金流，負債比率亦偏低，但股份的每股資產淨值（NAV）卻較股價有所折讓，其NAV為0.48，相對上，該股近月大致於0.375元至 0.29元上落，反映潛在具上溢空間，具空間為股東創造更大價值。

對於港口運營領域部署，中國通商集團早前於年報中已表明，陽邏港將繼續深化與國際港口的合作，提升國際競爭力，拓展「一帶一路」 航線佈局；加強與沿江城市的合作，推動港產城協同發展，不斷提升其作為長江中游航運中心的地位。漢南港將充分發揮國家一類口岸政策優勢，重點發展汽車整車物流、高端裝備保 稅服務和供應鏈集成業務。在境內外供應鏈業務領域，中國通商集團將聚焦於主業，務實其「通商+」戰略，充分發揮湖北港口集團「港口+鐵路+航運」的多式聯運優勢，穩健開展業務，鞏固大宗商品供應鏈基本盤。

