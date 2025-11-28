海天味業緊急捐款1000萬港元 馳援香港大埔火災救援

香港, 2025年11月28日 - (亞太商訊) - 香港大埔區11月26日發生重大火災事故，造成人員傷亡及財産損失。調味品龍頭企業海天味業（3288. HK，603288. SH）高度關注災情進展，第一時間啓動響應機制，于11月27日宣布緊急捐贈1000萬港元，用于受災群衆的醫療救助、緊急安置及災後重建等各項工作，希望能助力受災群衆早日度過難關。

據悉，該筆善款已捐贈至香港大埔宏福苑援助基金，全力支持當地救災搶險。海天味業相關負責人表示，公司始終秉持社會責任擔當，心系香港同胞安危，希望能爲受災群衆渡過難關貢獻力量。

此次火情發生後，海天味業快速響應，展現了民族企業與香港社會守望相助的情誼。公司表示將持續關注救援進展，幷向奮戰在一綫的消防、救護人員以及參與救災與保障服務的所有人員致敬。願逝者安息，傷者早日康復，受災居民家園儘快重建!

值得注意的是，海天味業是一家擁有四百餘年歷史的中華老字號企業。公司于2014年在上海證券交易所上市，幷于2025年6月在香港聯交所挂牌交易，實現“A+H”雙平臺發展。作爲國內調味品行業的龍頭企業，海天産品覆蓋醬油、蚝油、醬料、醋、料酒等全品類1000多個SKU，不僅在國內市場占據領先地位，更遠銷全球100多個國家和地區，成爲傳播中華飲食文化的重要載體。此次對香港火災的迅速捐助，再次展現了這家百年企業在持續發展的過程中，始終不忘回饋社會的初心與擔當。

