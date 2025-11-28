福壽園國際集團啟動香港火災受災群眾哀傷輔導服務

香港, 2025年11月28日 - (亞太商訊) - 2025年11月，香港發生重大火災事故，造成重大人員傷亡，眾多家庭陷入深切悲痛之中。為及時回應受災群眾的心理援助需求，幫助喪親者緩解哀傷情緒、重建生活秩序，福壽園國際集團旗下專業生命關懷品牌——福壽家，即日起面向香港火災受災居民免費提供哀傷輔導與心理支援服務。

作為深耕生命服務領域多年的專業機構，福壽家始終秉持福壽園“以人為本 文化為根”的理念，此次迅速聯動心理專業資源，開通專屬微信諮詢服務通道，為有需要的香港居民提供安全、私密、便捷的情感支援。

服務內容與方式：

服務物件：對喪親家屬的哀傷輔導和心理撫慰；對香港市民的生命關懷和心理支援；對內地親友的情感支持和心理諮詢。

微信文字諮詢服務：受災群眾可通過添加福壽家指定微信號（fsj-lifecare），以文字形式與經過培訓的哀傷輔導專員進行一對一溝通，傾訴哀思、表達情緒、獲得陪伴；

服務流程：聯繫福壽家微信號，發送文字“哀傷關懷”，諮詢師接到求助後會與您聯繫，簽署知情同意書後開始正式線上諮詢服務。

專業轉介機制：如諮詢過程中發現來訪者存在複雜哀傷、創傷後應激（PTSD）、自殺風險等特殊需求，福壽家將立即啟動專業轉介流程，協助對接在地心理諮詢師、精神科醫生或本地社會服務機構，確保求助者獲得更深層次的專業干預；

服務語言：簡體中文（必要時可用繁體中文）。

服務時間：每日9：00-17：00

服務週期：即日起至2026年5月31日

服務原則：全程免費、保密、非評判、以人為本，尊重每一位元服務物件的文化背景與情感節奏。

福壽園國際集團首席品牌官鄔亦波表示：“災難帶來的不僅是物質損失，更是心靈的裂痕。親人離世後的哀傷若得不到適當疏導，可能長期影響個體身心健康。我們希望用專業而溫暖的陪伴，成為受災群眾在黑暗中的一盞微光。”

此外，福壽園國際集團還通過工會平臺募集捐助資金，目前已收到幹部員工捐款46800元人民幣，將通過官方管道進行捐助，以幫助受災家庭緩解燃眉之急。

此次行動是福壽園國際集團繼參與多項重大公共事件生命關懷服務後，再次以實際行動踐行企業社會責任。未來，福壽園將持續關注香港災後恢復進展，並根據實際需求動態優化服務內容。

Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network