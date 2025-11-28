DesignInspire創意設計博覽下周三揭幕 首天招待貴賓及傳媒導覽



香港, 2025年11月28日 - (亞太商訊) - 11月26日，由香港貿易發展局（香港貿發局）主辦、香港設計中心協辦、文創產業發展處（文創處）贊助的DesignInspire創意設計博覽，將於12月3日至6日在香港會議展覽中心舉行。今年展會以「連繫世界 靈感綻放」（Where Connections Spark Inspiration）為主題，首日設貴賓預展，其後三日全面開放予業界及公眾免費入場。 為讓新聞界率先了解本年度展會亮點，傳媒預展將於12月3日（星期三）舉行，屆時將可率先欣賞由國際設計大師陳幼堅（Alan Chan）及新銳藝術家Chilai Howard（鄭智禮）分別策劃的BOTTEGA HONG KONG及TINY STUDIO兩大跨文化主題展區，並拍攝多個首次亮相的藝術裝置與互動體驗場景。 Maison&Objet升級登場 打造世界級創意平台 巴黎時尚設計權威Maison&Objet載譽回歸，以全新品牌「Maison&Objet Interieurs Hong Kong 2025*」升級呈現，展館規模近雙倍擴充，雲集超過200個品牌、工匠及藝術家，為全球設計界搭建跨文化對話平台。展會以年度主題「Crossroads」為軸，圍繞三大核心元素及區域，以「Design Factory」啟發「靈感」（Inspiration）、「Design Showcase」引領「探索」（Discovery）、以及「Le Club」構築「交流」（Encounters）。Design Factory」的沉浸式展館，由四組全球前瞻創意團隊策劃，包括比利時設計師Lionel Jadot與泰國竹藝大師Korakot Aromdee，聚焦永續性、材料創新與文化對話，為當代世界提出前瞻性的設計解決方案。另一展館「Design Showcase」則把策展足跡延伸至七座設計之都，呈現風格交融的創作視野，回應現代社會對居住、工作、接待與休憩等多功能場景的需求。參與設計師陣容包括法國著名設計師與雕塑家Hubert Le Gall、香港著名建築及室內設計師梁志天、法國國家傢具管理館與Maison&Objet共同呈獻「Maison&Objet Design Showcase Award 2025」得獎設計師Paul Bonlarron等。 兩大主題展館呈現香港X意大利設計對話 國際設計大師陳幼堅聯手UNVEIL和蘇暢設計研究室策劃的「BOTTEGA HONG KONG」融合意大利「alimentari」與香港本土「士多」文化，化身成為充滿藝術感的生活選物空間。展區囊括15個來自香港與意大利的品牌及設計師，包括香港殿堂級設計師又一山人（anothermountainman）、LOEWE基金會工藝獎入圍者Didi Ng、及意大利知名品牌Moroso、Minotti by Andante等；更有百年手工傘品牌Francesco Maglia與香港老字號梁蘇記的跨界合作，展現兩地工藝共融之美。由屢獲殊榮的新銳藝術家Chilai Howard策展的「TINY STUDIO」則以香港「排檔」為靈感，設計出12座獨立展亭，融合藝術、設計與科技元素。觀眾可穿梭於展亭間體驗沉浸式互動藝術，欣賞包括雕塑、數碼藝術、香氣設計及現場音樂創作等多元內容，感受香港與意大利文化交融的創意火花。展覽亮點包括香港著名雕塑家李展輝與意大利雕塑家Francesca Bernardini的聯手創作；著名音樂監製Edward Chan與MV及視覺影像製作團隊(Re)的Kelly Cheuk和Kwokin合作，呈現音樂與影像交融的視聽作品；知名插畫師Pen So展出《條條大路通羅馬》、《月下之城》及《聖安東尼諾與鯨魚》等精選作品。 本地設計力量與國際視野並重 今年DesignInspire雲集來自14個國家及地區、超過250家參展商。香港設計中心、香港知專設計學院及多位本地創作人亦將展示結合傳統與創新的設計成果，如智能紡織品牌GERI與平面設計大師靳埭強跨界推出的智能手袋系列，體現科技與工藝的完美結合。同場亦設有「SHOP」展區，觀眾可選購多國設計精品；而「InnoTalks創新對話」系列將邀請國際設計師與業界領袖，探討潮玩文創、AI設計及IP開發等議題。 現誠邀貴機構派員出席傳媒預展及其他精彩活動，詳情如下： 展覽首日傳媒導賞 日期： 2025年12月3日（星期三） 時間： 下午2時至3時 集合時間及地點： 下午1時30分於香港灣仔博覽道一號香港會議展覽中心地下香港貿發局新聞中心 語言： 粵語/普通話/英語進行 開幕酒會 日期： 2025年12月3日（星期三） 時間： 下午3時 地點： 香港會議展覽中心展覽廳3DE InnoTalks 主禮嘉賓： 香港特別行政區政府文化體育及旅遊局局長羅淑佩

香港貿發局總裁張淑芬

香港特別行政區政府文創產業專員黎細明

香港設計中心主席勞建青

香港貿易發展局設計、市場及授權服務業諮詢委員會會長梁志天

SAFI及Maison&Objet執行董事會主席Philippe Delhomme 展覽詳情 日期︰ 2025年12月3至6日 （星期三至六）12月3日（傳媒導賞/貴賓預展）；12月4–6日（公眾開放） 時間︰ 12月3日

12月4-5日

12月6日 下午2時至7時 （傳媒導賞/貴賓預展-只限獲邀人士參觀）

上午9時30分至下午7時30分

上午9時30分至下午7時 地點︰ 香港會議展覽中心3CDE展覽廳

展覽開放30分鐘前開始接受登記，新聞界代表請攜同名片及記者證到傳媒登記處（展覽廳3D大堂）即場領取記者證。 活動網頁： https://designinspire.hktdc.com/tc/ *活動由文創產業發展處（文創處）資助 傳媒預展中展出的主要展品包括： （左圖起）香港殿堂級設計師又一山人（anothermountainman）、意大利頂級傢俱品牌Moroso與Minotti的作品 （左圖起）意大利頂級傢俱品牌Riccardo Cenedella、玻璃藝術家Lucia Massari以及藝術家及珠寶工匠Joy BC的作品 國際設計大師陳幼堅（Alan Chan） 聯手UNVEIL和蘇暢設計研究室策劃的「BOTTEGA HONG KONG」，展出一系列來自意大利及香港的生活傢俱與設計精品。參展陣容匯聚兩地設計精英，包括香港殿堂級設計師又一山人（anothermountainman）、意大利頂級傢俱品牌Moroso與Minotti by Andante、Riccardo Cenedella、玻璃藝術家Lucia Massari以及藝術家及珠寶工匠Joy BC。 （左圖起）漫畫家及插畫師Pen So、視覺藝術家Afa Annfa、駐港意大利產品與工業設計師Andrea Ponti的作品 （左圖起）音樂監製Edward Chan、紋身師James Lau作品及時裝設計師徐逸昇（Angus Tsui）作品 由Chilai Howard（鄭智禮）策劃的「TINY STUDIO」展區，匯集來自香港和意大利的12個設計單位，包括漫畫家及插畫師Pen So、視覺藝術家Afa Annfa、駐港意大利產品與工業設計師Andrea Ponti、音樂監製Edward Chan、紋身師James Lau及時裝設計師徐逸昇(Angus Tsui)等，在12個展亭展示他們融合設計、藝術和科技而創作的作品，分享他們對香港和意大利文化的獨特詮釋。 香港知專設計學院主辦第二屆Motifx「流行紋化」以「從文化到自然——植物圖案的超現實花園」為主題設計的圖案系列與作品。 世界著名的捷克波希米亞玻璃工藝，手繪插畫和印刷專家 DittoDitto，以及永續時尚與生活方式展廳 MATCH SHOWROOM等展商將在「SHOP」展區展示設計和藝術作品，供收藏和購買 智能紡織科技公司GERI將與平面設計大師靳埭強合作，推出一系列智能手袋作品，於展會內首次展出。

