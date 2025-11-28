蒙牛乳業捐贈1200萬港元款物 緊急馳援香港火災救援

|
|
|
香港, 2025年11月28日 - (亞太商訊) - 11月26日，香港新界大埔宏福苑突發重大火災，災情嚴峻，牽動社會各界。蒙牛集團聯同中華慈善總會向香港受災居民提供緊急援助，通過現金及物資捐贈支援災後各項工作。
在中糧集團指導下，蒙牛乳業第一時間啟動應急響應機制，聯合中華慈善總會捐贈1000萬港元現金，以及價值200萬港元的在港蒙牛產品緊急馳援。該筆款物將用於受災居民的過渡安置、生活物資補給、心理輔導等工作。
守望香江，共渡難關。蒙牛表示，將持續關注災情救援進展和實際需求，與香港特區政府、慈善機構及社會各界攜手，全力支持災後重建，助力受災同胞早日渡過難關。
話題 Press release summary
部門 食品
http://www.acnnewswire.com
From the Asia Corporate News Network
Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network
|
|
|
|
|China Mengniu Dairy Company Limited
|Oct 28, 2025, 11:10 HKT/SGT
|爆款產品+全渠道、全場景深度運營：蒙牛冰激淩實現雙位數增長
|Oct 23, 2025, 10:54 HKT/SGT
|蒙牛奶粉增長密碼：讀懂三代人，做對三件事
|Dec 15, 2023, 16:05 HKT/SGT
|持續領跑中國乳業 蒙牛乳業獲“2023卓越上市公司”獎
|Mar 30, 2022, 23:20 HKT/SGT
|蒙牛二零二一年收入增長15.9%，實現「十四五」强開局
|Mar 27, 2019, 23:56 HKT/SGT
|蒙牛：收入近700億 開啟高品質發展新階段
|Nov 29, 2018, 16:05 HKT/SGT
|蒙牛印尼工廠正式營運 「一帶一路」佈局再落一子
|June 11, 2012, 20:25 HKT/SGT
|蒙牛: 嚴格控制產品質量 建立全過程品質管控系統
|更多新闻 >>