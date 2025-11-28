蒙牛乳業捐贈1200萬港元款物 緊急馳援香港火災救援



香港, 2025年11月28日 - (亞太商訊) - 11月26日，香港新界大埔宏福苑突發重大火災，災情嚴峻，牽動社會各界。蒙牛集團聯同中華慈善總會向香港受災居民提供緊急援助，通過現金及物資捐贈支援災後各項工作。 在中糧集團指導下，蒙牛乳業第一時間啟動應急響應機制，聯合中華慈善總會捐贈1000萬港元現金，以及價值200萬港元的在港蒙牛產品緊急馳援。該筆款物將用於受災居民的過渡安置、生活物資補給、心理輔導等工作。 守望香江，共渡難關。蒙牛表示，將持續關注災情救援進展和實際需求，與香港特區政府、慈善機構及社會各界攜手，全力支持災後重建，助力受災同胞早日渡過難關。



