中滙集團公佈2025財年全年業績

業績亮點（截至2025年8月31日止年度經審計之相關數據）

- 收入同比增長7.7%至約人民幣2,489百萬元；

- 在校學生人數約99,800人，同比增長4.4%；

- 現金及現金等價物達2,463百萬元，現金儲備充裕；

- 建議派發末期股息每股7.4港仙；全年派息比率30%。

香港, 2025年11月28日 - (亞太商訊) - 中滙集團控股有限公司（「中滙集團」或「集團」，股份代號：0382.HK）公佈截至2025年8月31日止年度（「報告期」）之經審核2025財年全年業績。報告期內，集團持續深化高質量辦學投入，在人才培養方面取得豐碩成果，推動辦學品牌價值顯著提升，為長期可持續發展奠定了堅實基礎。

報告期內，集團穩健發展，錄得收入約人民幣2,489百萬元，較去年同期增加7.7%，主要歸因於集團旗下兩所高職院校在校學生人數及中國學校的平均學費增加。集團現金及現金等價物達2,463百萬元，現金儲備充裕。在校學生規模逐年擴大，約99,800人，同比增長約4.4%。同時，為回饋股東一如既往的支持，董事會建議派發截至2025年8月31日止年度之末期股息每股7.4港仙，連同中期現金股息每股6.6港仙，全年股息為每股14.0港仙，全年派息比率為30%，這亦為集團上市以來連續第13次分紅。

由左至右：首席運營官 - 劉文琦女士；執行董事兼首席執行官 - 廖伊曼女士；首席財務官 - 廖旭東先生。

政策與區位優勢共築發展基石，推動業務穩健增長

近年來，國家政策持續推動職業教育高質量發展，《教育強國建設規劃綱要（2024-2035年）》明確提出構建產教融合型職業教育體系，為高等職業教育發展注入強勁動力。集團憑藉粵港澳大灣區與成渝經濟圈的區位優勢，構建了與區域經濟同頻共振的專業體系，在人工智能、新能源、大健康等戰略性新興領域，前瞻性地開設了多個前沿專業。透過深化產教融合與校企合作，集團構建了從人才培養到產業應用的完整閉環，形成了教育與產業相互促進的良性發展格局。在政策支持與區域發展的雙重助力下，集團人才培養成效與品牌價值顯著提升，業務保持穩健增長。

全方位投入夯實辦學基礎，教育創新成果豐碩

集團始終堅持「名校長、名師治校」理念，持續加強師資隊伍建設，引進眾多教育專家、高水平教師及行業導師，並透過系統化培訓提升教師專業素養。在校園環境與實訓設施方面，集團不斷加大投入，建設現代化教學場所和先進實訓基地，為人才培養提供硬件支撐。在創新課程體系建設方面，集團構建了涵蓋AI、產教融合、國際化、創新創業、ESG等領域的多元化課程體系，並積極推動教學方式創新，將真實產業項目引入課堂，令學生在實戰中提升專業能力。

人才培養成效顯著，畢業生實現多元化高質量發展

集團以學生高質量就業與可持續發展為核心目標，構建了「升學－就業－創業」一體化支持體系，畢業生發展成效顯著。近年來，眾多畢業生憑藉卓越的綜合素質和專業能力，獲得海內外知名院校的深造機會；就業方面，憑藉產教融合平台和校企合作網絡，學生透過CO-OP項目、企業實訓等渠道獲得優質境內外就業機會；集團亦設立「創新創業孵化基金」、打造校園孵化器，為學生創業提供全鏈條支持。近年來，旗下院校數批學生獲得海外實習留用機會，部分學生團隊成功孵化創新項目。同時，超過30萬的校友網絡持續為畢業生提供發展支持，校友們透過行業導師、就業推薦等方式反哺母校。畢業生的卓越表現充分展現了應用型人才培養體系的顯著成效，驗證了集團辦學投入的實效性。

展望未來，集團將繼續秉持「打造百年名校」的辦學初心，持續深化產學研，著力將校園打造成為培育創新人才的孵化器。集團將充分憑藉大灣區區位優勢，進一步深化國際化辦學，積極開拓職業培訓與終身教育市場，打造具有全球影響力的教育品牌，構建開放多元的教育生態系統。透過持續的戰略投入和教育創新，集團將在職業教育高質量發展道路上穩步前行，為社會培養更多優秀的應用型人才。

關於中滙集團控股有限公司

中滙集團控股有限公司（「中滙集團」或「集團」，股份代號：0382.HK）為粵港澳大灣區最大的民辦商科高等及職業教育集團，及教育行業中拓展國際市場的早期先行者，於2019年7月16日在香港主板上市。截至2025年8月31日，集團的全日制在校學生人數約10萬人，旗下擁有9間民辦教育機構，分別是：位於中國廣東省的廣州華商學院（應用型本科）、廣州華商職業學院（高等學歷職業教育）、廣東華商技工學校（中等學歷職業教育）；位於中國四川省的四川城市職業學院（高等學歷職業教育）、四川城市技師學院（中等學歷職業教育）；位於中國香港的大灣區商學院 GBA Business School（GBABS）；位於澳大利亞的澳洲國際商學院Global Business College of Australia（GBCA）、澳大利亞中滙學院Edvantage Institute Australia（EIA）；以及位於新加坡市區的新加坡中滙學院Edvantage Institute (Singapore)（EIS）。

集團在專注辦學的同時，也積極承擔企業社會責任，在慈善民生、鄉村振興、教育扶持等領域積極開展公益活動，以實際行動履行社會責任，回饋社會。自上市以來，集團在ESG領域貢獻突出，並於2025年榮獲格隆匯「ESG社會責任卓越企業」獎。

