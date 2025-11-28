達豐設備服務有限公司公佈2025/26中期業績

香港, 2025年11月27日 - (亞太商訊) - 達豐設備服務有限公司（「達豐」或「公司」，連同其附屬公司統稱「集團」）（股份代號：2153）為在中國成立的首家外資塔式起重機服務供應商，公佈其截至2025年9月30日止六個月（「期內」）的中期業績。

期內，集團的收益為人民幣301.1百萬元（2024年：340.9百萬元）。公司權益持有人應佔虧損為人民幣55.1百萬元（2024年：36.2百萬元）。虧損增加主要是由於經濟增長放緩以及建築業疲弱導致收益減少所致。

截至2025年9月30日，集團管理的塔式起重機總數為1,135台。集團的使用總噸米由截至2024年9月30日止期間的1,637,740減少至期內的1,414,422。於2025年9月30日，集團有331個在建項目，未完成合同總價值約為人民幣666.3百萬元，手頭項目共有58個，預計合同總價值約為人民幣283.9百萬元。

截至2025年9月30日的六個月內，國內經濟面臨持續增長壓力，導致工程機械行業需求長期不振。同時，塔式起重機每噸米平均每月服務價格的下降，加劇了市場供需矛盾，致使行業競爭空前激烈。

為積極應對國內市場需求疲軟與行業競爭加劇的挑戰，集團正持續推進業務結構優化與市場多元化佈局。戰略上，一方面繼續降低國內房地產板塊的業務佔比，轉而加大對火電、核電及風電等清潔能源領域的佈局，並依託在中大型塔機領域的專業優勢，重點拓展施工週期長、技術門檻高的核島與大型能源項目；另一方面，集團加速開拓境外市場，通過在印尼成立的合資子公司、佈局大灣區及香港子公司等一系列舉措，積極構建國內外雙線驅動的業務格局。

期內，雖然有多個中標項目延遲開工，但集團持續投入管理平台的數字化建設及塔式起重機新技術解決方案的研發。集團相信，雄厚的技術實力將繼續使集團能夠提高運營效率並獲得更多項目，而塔式起重機技術解決方案研發能力的提升，將進一步鞏固集團卓越的服務交付水平。

達豐設備服務有限公司行政總裁邱國燊先生表示：「在經濟壓力與建築業不振的複雜環境中，我們已積極調整策略，拓展清潔能源項目及印尼等重點境外市場。隨著國家政策支持及市場復甦跡象，集團有望憑藉其戰略舉措，進一步鞏固在相關領域的業務佔比，相關成效預計將於不久的將來逐步體現在業績表現中。」

達豐設備服務有限公司主席黃山忠先生總結：「縱使身處瞬息萬變的時代，我們始終恪守初心，堅定不移朝著戰略方向穩步前行。在『厚德、安全、卓越』的核心價值觀引領下，我們將繼續專注於塔式起重機新技術的研發，使集團具備最強大的技術能力，為客戶提供卓越的服務。我們將繼續致力於優化業務營運及數字化管理平台，以促進資源共享、降本增效。透過上述措施，我們相信，我們能夠實現集團的百年企業願景『做最好的建築設備服務供應商』。」

有關達豐設備服務有限公司（股份代號：2153）

達豐設備服務有限公司為中國首家外資塔式起重機服務供應商。自2007 年以來，集團主要向中國特級及一級EPC 承建商提供諮詢、技術設計、調試、施工至售後服務等一站式塔式起重機解決方案服務。集團主要參與基建、能源商業及住宅行業的工程、採購及建築項目。作為新加坡註冊企業Tat Hong Holdings Ltd.的間接附屬公司，集團於2021年1月13日在香港聯交所上市。在「厚德、安全及卓越」的核心價值觀指導下，集團已成功建立領先的市場地位，並保持穩固的客戶關係，在員工安全意識、服務質量和技術優勢方面樹立了良好的聲譽。

有關詳情，請瀏覽：http://www.tathongchina.com/。

