  • Friday, November 28, 2025
Thursday, 27 November 2025, 16:55 HKT/SGT
來源 Kingnet Network Co., Ltd.
愷英網絡董事長金鋒宣佈捐款1000萬港幣支援香港大埔火災救援

香港, 2025年11月27日 - (亞太商訊) - 為緊急支援香港大埔宏福苑火災受影響人士，11 月 27 日，中國知名互聯網遊戲上市公司——愷英網絡股份有限公司董事長金鋒宣佈個人捐贈900萬元，公司捐贈100萬元，共計1000萬元港幣。該筆善款將重點對接香港民政部門及一線救援機構，用於受災居民的醫療救助、緊急安置和過渡期生活救助等救援工作。

作為企業董事長，金鋒始終秉持「責任於心、踐行於行」的公益理念，長期關注各類社會民生議題。此次火災發生後，他第一時間牽頭協調個人與企業資源，以實際行動踐行「樂聚可持續遊戲力」的發展理念，實現經濟效益與社會效益的同步提升。

金鋒表示，公司將持續關注賑災救援情況，並與社會各界攜手，幫助受災同胞早日渡過難關重返正常生活。



Kingnet Network Co., Ltd.
