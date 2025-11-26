金山科技旗下KEF首度與華為達成合作協議 為HUAWEI HiPlay生態開啟無線高保真音響新體驗



香港, 2025年11月27日 - (亞太商訊) - 金山科技工業有限公司 [股份代號︰40] 今天宣佈旗下高階音響品牌 KEF 與華為達成合作協議 ─ KEF 成為華為 HUAWEI HiPlay 高保真無線傳輸技術的首批合作音響品牌。 KEF 以高度音響技術打造的精確、高效能揚聲器確保高度傳輸音色得以完美呈現。 預計自 2026 年首季，包括 KEF LS 無線系列在內的 KEF 全線産品，通過升級系統，將可無縫接入 HUAWEI HiPlay。 届時，用戶可通過華為手機、平板等鴻蒙操作系統 6.0 或以上設備，將串流媒體平台上的高解析度音樂一鍵投播至 KEF 音響系統，享受穩定、便捷且保真的無線聆聽體驗。 KEF - 聲學傳承與無線技術的精妙融合 逾 60 年來，KEF 憑藉其在聲學領域的持續創新，不斷為高保真音響行業樹立新的標準。 在無線化趨勢中，KEF更憑藉核心聲學技術和獨創的W2無線平台，在高端無線HiFi 領域建立領導地位。該平台被廣泛應用於屢獲殊榮的LSX、LS50 Wireless II及LS60 Wireless等産品，其强大的連接穩定性與高品質串流能力，印證KEF在軟硬件一體化無線音頻解决方案的精鍊技術，使KEF成為華為拓展其HUAWEI HiPlay智慧影音藍圖的理想合作夥伴。 高保真揚聲器呈現高清傳輸原音 全新的HUAWEI HiPlay技術將通過Wi-Fi網絡，實現高達192kHz/24bit的高清無損傳輸。KEF憑藉深厚的聲學工程經驗和技術，成為華為此項技術的首批音響合作夥伴，為HUAWEI HiPlay的無損傳輸提供理想的呈現平台，KEF用戶得以輕鬆、便捷地以無線傳輸享受高度還原的純粹原音。 KEFx華為聯手訂立無線音響新標準 KEF Audio Group總裁羅潔怡表示：「我們很榮幸與華為成為合作夥伴，KEF與華為的合作，不僅是兩大行業領導品牌的聯乘，更攜手大大提升消費類音響行業標準，引領行業全面邁向無線高保真的新時代。此次合作亦彰顯了全球頂尖聲學工程與先進智能科技融合的巨大潛力，為全球消費者帶來更高標準的數碼生活體驗。」

華為昨天發佈旗艦級Meta80 系列手機及HiPlay高清無損無線串流媒體技術，並宣佈KEF為首批重點合作HiFi級音響品牌 金山科技集團

金山科技集團為一家電池及電子跨國企業，銳意成為提供電能及音響方案的領導者之一，並以可持續原則為發展重點，令人類生活更充實，更有動力。 集團母公司金山科技工業有限公司[0040.HK]於1964年成立，並自1984年在香港上市。金山科技現時擁有GP工業有限公司 86.18%*股權，作為其主要投資工具。GP工業在新加坡上市。 金山科技直接持有GP能源科技國際有限公司，主力研發創新充電池技術及開發環保儲能電池方案企業對企業(B2B)電池業務。GP工業則專注發展消費類電池、電子產品及揚聲器業務。集團之主要產品類別如「GP超霸」電池、「GP 綠再」充電池、「KEF」高級揚聲器和「Celestion」專業揚聲器，已成為業內著名品牌。金山科技集團之生產設施、產品研究發展及銷售辦事處遍佈全球十多個國家。 www.goldpeak.com

(* 於2025年11月26日持有之股權) KEF

自1961年創立以來，KEF已成功確立卓越聲學領導地位。從早期採用合成材料的突破，到引領業界的開創性Reference系列，KEF以結合創新技術、設計與工藝的穩固基礎，不斷打造引領時代的産品。 KEF由英國廣播公司(BBC)前工程師Raymond Cooke (1925-1995)創辦。總部最初設立於英國肯特郡工程鑄造廠(Kent Engineering and Foundry)，並以此為名開啓品牌歷史，其後於肯特郡的梅德斯通(Maidstone, Kent)製造及研發其標誌性産品。 KEF成立以來，一直致力聲學創新，提供卓越音效。從研發革命性揚聲器及超重低音揚聲器系列，到成功開拓無線揚聲器、便携式揚聲器及耳機，KEF堅持為音樂愛好者提供真實而高解析的聽覺享受，無論戶內戶外，純臻音韵都能伴隨左右。

