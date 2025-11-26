Magnolia Welcomes Tech Pioneer Luc Haldimann as New Board Chairman to Expand Global Growth and AI Strategy  

巴塞爾, 2025年11月28日 - (亞太商訊) - Magnolia 是一家全球領先的數位體驗平台（DXP）提供商，很高興地宣布，知名軟件企業家、行業資深人士 Luc Haldimann 已加入其董事會，並擔任主席（總裁）一職。

Luc 的任命是 Magnolia 整合人工智能 (AI) 到其平台的重大战略舉措，確保其客戶能夠在全球範圍內提供高度個人化和高效的數位體驗。

Luc Haldimann 是企業軟件領域的奠基人之一，他是一位備受認可的戰略領導者，成功地將深厚的技術知識與敏銳的商業頭腦相結合，這是一種罕見的組合，對引導 Magnolia 通過當前的 AI 驅動創新浪潮至關重要。

值得注意的是，Luc 還是 Obtree Technologies 的聯合創始人、前 CTO 兼主席。Obtree Technologies 是一家瑞士的先鋒 CMS 公司，為大型網站構建解決方案，並於 2003 年被 IXOS Software 收購。此外，他還是瑞士安全合規的對話解決方案提供商 Unblu 的創始人。在擔任 Unblu 首席執行官近二十年後，他將擔任 Unblu 首席戰略官（CSO），繼續其執行職業生涯。他親身參與 CMS 業務和企業軟件銷售的經驗，使他成為塑造 Magnolia 未來的關鍵人物。

“我們非常高興地宣布，盧克·哈爾迪曼將擔任我們的董事會主席，”Magnolia 的聯合 CEO 艾倫·庫格曼表示，“盧克·哈爾迪曼代表了瑞士的品質和可靠性，他以正直、精確和務實、長遠的科技公司擴展方法而聞名。他的領導力將對我們至關重要，因為我們將利用 AI 來提高內容創作、客戶個人化和營運效率。”

“我長期關注著 Magnolia 在 DXP 領域的演進，並對其 API 優先的基礎架構和全球影響力印象深刻，”Luc Haldimann 說，“AI 正在推動數位體驗市場發生重大轉變，而 Magnolia 的技術正處於引領這場變革的完美位置。 I look forward to working with the board and management team to execute a strategy that will continue to deliver precision, quality, and game-changing innovation to our customers around the world."

Magnolia 認為，Luc 的願景將有力地支持其對提供一流創新和擴大全球市場領導力的承諾。

關於 Magnolia

Magnolia 是一個可組合的體驗平台，它將最佳技術整合到一個強大的中央工作區，使企業團隊能夠通過單個直觀的介面管理所有品牌、產品、渠道和體驗。全球領先的金融、製造、醫療保健等行業公司，包括美國運通、捷藍航空和賽諾菲，選擇 Magnolia 作為其現代可組合 DXP。

Contact Information

Sorina Mone

Head of Marketing

電子郵箱：contact@magnolia-cms.com

電話：+41 61 228 90 00

SOURCE: Magnolia International Ltd.

Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network