吉隆坡，2025年11月26日 - (亞太商訊) - 亞太地區領先的船用燃料物流公司萬利集團（「萬利」或「該集團」）之上市主體CBL International Limited（納斯達克股票代碼：BANL）（以下簡稱「公司」或「CBL」），欣然宣布公司榮獲CGMA全球管理會計2025年度中國大獎「優秀可持續發展獎」。該獎項於2025年11月26日在中國上海舉行的頒獎晚宴上頒發。

CGMA年度大獎在業內備受尊崇，旨在表彰管理會計和商業領導力方面的卓越成就與創新。「優秀可持續發展獎」特別嘉獎那些在可持續發展方面展現出卓越戰略承諾的組織，這些組織成功將環境、社會和治理（ESG）原則融入其核心業務戰略，以創造長期價值。

經過從眾多領先企業中的激烈角逐，CBL最終脫穎而出，成為該獎項的最終得主，以表彰其全面且具有深遠影響的可持續發展舉措。評審團認可了集團的整體方法，包括設定可量化的碳减排目標、實施嚴格的道德採購政策、投資社區發展項目，以及保持透明的ESG匯報。該獎項確認了CBL在將財務表現與積極社會影響相結合方面的領導地位。

CBL International主席兼行政總裁謝威廉博士表示：「我們非常榮幸從CGMA獲得『優秀可持續發展獎』。這一認可有力地驗證了我們堅定不移的信念 —— 長期商業成功與對環境負責任的管理以及對社會責任的深切承諾密不可分。在CBL，可持續發展並非獨立的倡議，而是我們企業戰略的基本支柱。該獎項是對我們團隊每一位成員的奉獻精神的見證，他們不懈努力將可持續實踐融入我們所有業務運營中。」

CBL International Limited榮獲CGMA全球管理會計2025年度中國大獎「優秀可持續發展獎」

關於萬利集團

萬利集團成立於 2015 年，以CBL International Limited（納斯達克：BANL）在納斯達克股票市場上市。我們致力於為客戶提供一站式燃油供應服務，被業內稱為燃油供應服務商。我們主要通過當地實體供貨商為船舶提供燃油加注服務，遍布比利時、中國、香港、印度、日本、韓國、馬來西亞、毛里裘斯、巴拿馬、菲律賓、新加坡、台灣、泰國、土耳其和越南，共覆蓋65個港口。集團積極推動可持續燃料，並已取得ISCC EU和ISCC Plus認證。

如欲了解更多信息，請到集團網站 https://www.banle-intl.com瀏覽。

