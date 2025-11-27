國泰君安國際榮獲「領航「9+2」粵港澳大灣區最佳金融服務獎」

香港, 2025年11月26日 - (亞太商訊) -「領航『9+2』第六屆粵港澳大灣區發展論壇暨頒獎典禮」在香港舉行。國泰海通集團下屬公司國泰君安國際控股有限公司（「國泰君安國際」或「公司」，股份代號：1788.HK）憑藉卓越的綜合金融服務能力，在評選中脫穎而出，榮獲「粵港澳大灣區最佳金融服務獎」。

此次榮膺該重要獎項，是業界對國泰君安國際在專業能力、市場表現及創新實踐方面的高度肯定，也充分印證了公司在促進粵港澳大灣區金融基礎設施互聯互通、服務產業升級與資本流動中所發揮的引領作用。公司長期以來積極發揮跨境金融優勢，依託香港國際金融中心的區位條件，為客戶提供更具前瞻性與差異化的綜合金融解決方案。在推動粵港澳大灣區金融互聯互通、服務區域產業升級等方面，國泰君安國際已建立起顯著的協同服務能力與行業影響力，持續為深化金融市場融合、支援實體經濟發展注入動力。

「領航『9+2』粵港澳大灣區發展論壇暨頒獎典禮」由香港大公文匯傳媒集團發起並主辦，是粵港澳大灣區一項備受矚目的年度盛會。論壇旨在彙聚粵港澳三地的政商領袖、企業先鋒與權威專家，構建高層次對話平台，共同分享灣區建設成果，前瞻未來發展機遇，並通過獎項評選來表彰在大灣區建設進程中貢獻突出的各界翹楚。

關于國泰君安國際

國泰海通集團下屬公司國泰君安國際（股票代號：1788.HK）,是中國證券公司國際化的先行者和引領者，公司是首家通過IPO于香港聯合交易所主板上市的中資證券公司。國泰君安國際以香港爲業務基地，幷在新加坡、越南和澳門設立子公司，業務覆蓋全球主要市場，爲客戶境外資産配置提供高品質、多元化的綜合性金融服務，核心業務包括財富管理、機構投資者服務、企業融資服務、投資管理等。目前，國泰君安國際已分別獲得穆迪和標準普爾授予「Baa2」及「BBB+」長期發行人評級，MSCI ESG「A」評級, Wind ESG「A」評級及商道融綠ESG「A」評級，同時其標普全球ESG評分領先全球84%同業。公司控股股東國泰海通證券（股票代號：601211.SH/2611.HK）爲中國資本市場長期、持續、全面領先的綜合金融服務商。更多關于國泰君安國際的資訊請見: https://www.gtjai.com

