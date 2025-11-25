正利控股(3728.HK)業務多元化策略持續推進

香港, 2025年11月25日 - (亞太商訊) - 正利控股有限公司（以下簡稱「正利控股」或「本集團」，股份代號3728）公布截至2025年9月30日止六個月之中期業績。期內，本集團錄得約290萬港元之純利，較去年同期減少約90萬港元。然而，本集團於上半年度錄得顯著的收入增長，總收入約7 億 9,190 萬港元。

正利控股持續推動業務組合多元化，並致力加強在業界的市場地位，以為股東帶來更佳回報。期內，除了原有的「（一）底層結構建築工程服務、(二）上蓋建築工程服務，以及 (三）維修、保養及改建及加建現有結構工程服務」三大分部外，本集團亦新增「物業租賃服務」作為新的業務分部。受此帶動，本集團錄得約38.2%的按年收入增長，其中物業租賃服務貢獻約11萬港元。總收入的升幅主要得益於上蓋建築工程服務於期內有更多接近完工階段的項目確認收入。正利控股將繼續專注核心建築業務，同時積極發掘物業租賃市場的更多發展機遇。

過去，多項宏觀因素持續為香港的建築需求帶來支持，其中包括政府推出的《長遠房屋策略》，為市場帶來更清晰的供應規劃。同時，2025年第三季工商業物業交投量的上升亦反映市場活動回暖，為業界帶來正面訊號。作為香港主要的總承建商，本集團將繼續憑藉穩固的合作夥伴關係及客戶網絡，積極尋找新的建築工程機會，涵蓋私營及公營項目，以進一步擴展本集團的業務版圖。

正利控股主席吳彩華先生表示：「展望未來，我們對香港經濟的發展及本地建造業的前景依然充滿信心。隨着租賃及物業銷售市場持續回暖，加上利率回落，我們預期香港物業市場將保持增長勢頭，並進一步帶動本地建造業的發展。」

編輯垂注：

正利控股有限公司「正利控股」或「本集團」

正利控股有限公司為一間根據開曼群島法律註冊成立的有限公司，是香港的一名總承建商，在公營和私營部門有超過28年的承建經驗。正利控股及其附屬公司的主要業務是在香港提供建造及顧問工程及項目管理服務。主要從事提供的業務包括底層結構建築工程服務，上蓋建築工程服務及以總承建商身份提供維修、保養、改建及加建現有結構(RMAA)的工程服務等。正利控股於2017年9月18日在香港聯合交易所有限公司從創業板轉主板上市，股份代號為3728.hk。

公司官網：http://www.chingleeholdings.com

