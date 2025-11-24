創新實業集團有限公司今日掛牌上市



香港, 2025年11月24日 - (亚太商訊) - 中國一體化電解鋁及氧化鋁生產商創新實業集團有限公司（「創新實業」或「公司」，02788.HK）在香港聯合交易所主板正式掛牌上市。公司全球發售5億股股份，香港公開發售10%，國際配售佔90%，其中香港公開發售獲約447.2倍認購。最終發售價為每股10.99港元，每手500股，全球發售募資總額約54.95億港元。高瓴、中國宏橋、泰康人壽、嘉能可、摩科瑞等17家基石投資者，按發售價認購股份合計3.51億美元，佔全球發售近50%。截至今日收市，創新實業股價表現亮眼，收報14.59港元，漲幅達32.76%。 以綠色能源與一體化優勢引領鋁業新格局 創新實業以鋁產業為核心，專注於氧化鋁精煉與電解鋁冶煉，業務涵蓋電解鋁及氧化鋁產品的生產與銷售，構建「能源－氧化鋁精煉－電解鋁冶煉」的一體化生態系統。自2012年以來，公司深耕內蒙古霍林郭勒與山東濱州兩大資源優勢區域，實現氧化鋁及電力高度自給，憑藉穩定低成本電力保持生產效率並提升經營效益。2024年，公司氧化鋁自給率約84%、電力自給率約88%，遠高於行業平均水平。同時，公司持續投入研發，推動鋁產業鏈一體化建設，積極推進綠色轉型，打造更高效、可持續的生產模式。 創新實業董事長崔立新在上市儀式上表示：「創新實業成功上市，將以此為契機推進人才、產品、能源、資本轉型，鞏固成本、質量、技術、服務優勢，聚焦全球化、綠色化、高端化、智能化，加速建設世界級綠色鋁產業集團。」

創新實業董事長兼非執行董事崔立新於香港交易所現場 創新實業充分利用風能與太陽能，打造穩定的綠色電解鋁業務，部分自建風能與太陽能發電站已投入運作，並計劃到2026年底綠色能源使用佔比超過50%。這不僅有效降低電力成本，也提升了公司的可持續發展能力。憑藉一體化生態系統與低成本電力優勢，公司在運營、產能和原材料供應方面具備明顯競爭力。按2024年產量計，位於內蒙古霍林郭勒的電解鋁冶煉廠已成為華北地區第四大電解鋁生產基地，高品質、低碳足跡產品進一步增強了公司在國內外市場的競爭力。 過去幾年，公司的業績保持穩健增長。公司收入由2022年的人民幣134.90億元增至2023年的138.15億元，2024年進一步升至151.63億元，截至2025年前五個月收入達72.14億元，同比增長22.6%。得益於氧化鋁與電解鋁業務的協同效應及低成本優勢，毛利率逐年提升，由2022年的15.1%上升至2023年的16.9%，2024年進一步升至28.2%；淨利潤亦從2022年的9.13億元增至2023年的10.81億元，2024年更是大幅躍升至26.30億元。這一連串穩健增長的數據，不僅展現了公司核心業務的強勁韌性，也彰顯了在市場波動中抵禦風險的能力，為未來持續拓展國內外市場打下堅實基礎。 把握市場契機，推進產能與海外佈局 根據CRU研究，2025年至2028年間全球電解鋁消費量預計將以年複合增長率約1.6%的速度增長，而中國每年的電解鋁需求缺口仍將超過一百萬噸，並持續至2034年。研究指出，中國擁有全球最大的電解鋁市場，2024年行業規模約人民幣8,970億元，約佔全球的71%，並有望將在2028年保持領先地位。面對持續增長的市場需求與結構性缺口，創新實業專注於氧化鋁精煉與電解鋁冶煉這兩個附加值最高的環節，依託「能源－氧化鋁精煉－電解鋁冶煉」的一體化生態系統，持續提升生產效率與運營水平。電解鋁人均產量約590至670噸，是行業平均水平的2.2至2.6倍；2024年，氧化鋁自給率約84%，電力自給率約88%，電解鋁每噸現金成本約人民幣15,112元，位居中國前5%、全球前30%，展現出公司在成本控制與產能管理上的卓越能力。除了中國市場外，CRU預測2025至2028年間，中東及東南亞電解鋁需求將分別以約4.6%及3.0%的年複合增長率攀升，其中中東地區憑藉能源優勢，具備承接產能外溢的產業條件。公司在沙特啟動的電解鋁產業鏈綜合項目，正是基於上述區域增長趨勢與能源要素優勢，為海外產能佈局奠定關鍵基礎，也與全球鋁生產重心逐步向低能耗地區轉移的大方向相契合。隨著新能源汽車、光伏及儲能等新興領域對鋁材料需求持續上升，而全球供應受環保政策及產能審批的制約，公司憑藉高自給率、低成本與海外產能佈局，穩健把握市場缺口，充分彰顯其在行業中的領先地位與成長潛力。 展望未來，公司將充分利用此次上市募集的資金，進一步擴大產能、提升技術與研發能力，增強市場競爭力。資金將主要用於海外產能拓展、綠色能源建設及日常營運支持。結合全球需求增速、中國需求缺口與中東市場的增長潛力，上述投資將使公司在主要增量市場中提前佈局，形成更具韌性的供應鏈體系。依託先進技術與一體化生態系統，創新實業將持續提升核心業務競爭力，拓展國內外市場版圖，推動電解鋁與氧化鋁業務可持續發展，鞏固市場地位，把握行業增長契機，彰顯其作為中國綠色鋁業領軍企業的實力與遠見。



