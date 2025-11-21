GoGBA助企業掌握大灣區最新動向 透過前海交流會分享環節及現場諮詢廣結商網 吸引逾150企業參與

- 香港貿發局一直透過旗下「GoGBA一站式平台」，推動商界和初創把握粵港澳大灣區發展機遇，而前海正是企業探索大灣區的重要試點。

- 上周香港貿發局與深圳市前海管理局合辦題為「立足前海 開拓大灣區 - 外資企業的機遇與策略」交流會是眾多例子之一，吸引逾150位外國商會及企業的代表參與。

- GoGBA將繼續與商界及企業，一同發掘大灣區內的機遇。

香港, 2025年11月21日 - (亞太商訊) - 粵港澳大灣區建設是國家重大發展戰略之一，香港貿易發展局（香港貿發局）為推動商界和初創把握大灣區發展機遇，貢獻區域建設，融入國家發展大局，於2021年推出「GoGBA一站式平台」，為商界提供線上線下資訊和支援服務及交流活動，匯集大灣區「9+2」城市群的最新資訊，包括政策、市場，以至產業的最新發展。

其中GoGBA「灣區經貿通」數碼平台，截至今年10月底，已錄得超過700萬頁面瀏覽。至於線下服務，「GoGBA港商服務站」的網絡已完全覆蓋大灣區全部城市，包括深圳前海及福田、澳門、廣州南沙、珠海、佛山、惠州、東莞、中山、江門及肇慶，全方位協助港商和外商緊貼區內發展機遇。

前海被視為企業探索大灣區的重要試點，不少在港的外資企業近年密切關注大灣區的發展及商機，積極探索開拓大灣區市場。為此，香港貿發局GoGBA一站式平台連同深圳市前海管理局，於11月14日舉辦「立足前海 開拓大灣區 - 外資企業的機遇與策略」交流會，吸引逾150位外國商會及企業的代表參與。

前海管理局很重視利用香港平台為前海擴大國際合作，今次與香港貿發局在港合辦交流會，就是要向港企及在港的外資企業推介前海的優勢和支援服務，以及支持外資企業在前海設立全球研發中心的優惠政策。

今年適逢前海深港現代服務業合作區成立15周年，前海管理局副局長劉桂林表示：「前海合作區已成為全國發展最快、質量最高、效率最好的區域之一。」出席同一場合，香港貿發局副總裁劉會平表示：「前海是港深合作的重點區域，也是大灣區核心的現代服務業合作區。不少外商今天已視前海為開拓大灣區以至整個中國內地市場的首選地。」

香港貿發局不時為在港外國商會及其會員舉辦大灣區相關的活動，旨在讓在港外資企業了解大灣區的最新發展。上周的交流會是眾多例子之一。GoGBA一站式平台將繼續密切關注大灣區的發展，並會推出更多不同類型活動，包括將於12月舉辦的深圳與珠海商貿考察團，以及明年1月關於大灣區「新消費」模式的研討會等，持續促進香港中小企與大灣區企業交流合作，與香港商界及企業，一同發掘大灣區內的機遇。

交流會吸引逾150位外國商會及企業的代表參與，對掌握前海機遇展示濃厚興趣。 交流會上安排了前海代表為參加者提供現場諮詢服務，解答前海與大灣區的政策和營商問題。 前海管理局副局長劉桂林為交流會致辭指，前海合作區已成為全國發展最快、質量最高、效率最好的區域之一。 香港貿發局副總裁劉會平在會上表示，前海是港深合作的重點區域，也是大灣區核心的現代服務業合作區。



