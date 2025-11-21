OMP邁阿密大會2025：透過人機協同，將供應鏈願景轉化為實際影響



邁阿密，佛羅里達, 2025年11月20日 - (亞太商訊) - 作為全球供應鏈規劃解決方案的領導者，OMP在邁阿密舉辦的OMP REAL Conference 2025上匯聚了全球供應鏈高管、技術創新者和策略合作夥伴。此次會議於11月18日至19日舉行，展示了自主AI、決策中心規劃以及人機協作如何重塑供應鏈規劃的未來。 One of the key highlights was UnisonIQ, OMP's advanced AI framework for decision support, which is designed to help make faster and more intelligent decisions in global supply chain management. Panel discussion at OMP Conference

Transforming supply chain vision into REAL impact with human-AI synergy Fortune 500 企業高管分享了他們在現實世界中的轉型故事。 來自Arxada、AstraZeneca、Beiersdorf、Eastman、Johnson & Johnson、Kraft Heinz、Land O'Lakes和Visy的供應鏈領導者分享了引人注目的案例研究，展示了實際成果： AstraZeneca 阐述了如何在公司全球營運中推廣 Unison Planning™，通過實施以決策為中心的規劃來提高市場波動下的敏捷性和決策信心。

Beiersdorf 展示了如何利用 AI 驅動的見解，使規劃人員能夠在整個供應鏈中作出更明智、更具影響力的決策。

Eastman 展示了如何將可持續性整合到核心規劃流程中，並證明了如何在保持業務績效的同時實現環境目標。

來自 Kraft Heinz、Johnson & Johnson 和 Land O'Lakes 的參與者強調了合作和共享創新的重要性，因為公司正努力使供應鏈更加靈活和適應性強。 Agentic AI takes center stage 在"REAL：Real expertise. Real solutions. Real results."的會議主題下，與會者探討了人工智能如何改變供應鏈規劃。Zero100的聯合創辦人兼首席研究官Kevin O'Marah在主題演講中，分享了關於自主和自主人工智能如何改變規劃人員角色以及重新定義供應鏈韌性的前沿見解。 Unison廣場作為創新中心，展示了Unison規劃™，包括UnisonIQ，一個AI調度框架，以及Unison伴侶，一個AI助手。現場展示了AI驅動的決策智能如何提供實時可見性、敏捷性和協作，貫穿整個供應鏈。 策略聯盟合作夥伴，包括微軟Azure、Rulex、Nulogy、EY、德勤和Bluecrux，展示了加速各行業數碼化轉型的生態系統創新。 A community united by progress "我們的客戶站在供應鏈創新的前沿，" OMP首席執行官Paul Vanvuchelen表示，"通過人機協同，他們正在全球範圍內重新定義供應鏈，並在效率、服務和韌性方面產生可衡量的影響。此次會議將我們的社群聚集在一起，並重申了我們共同致力於塑造供應鏈規劃未來發展的承諾。" 關於 OMP OMP 幫助面臨複雜規劃挑戰的公司取得成功、成長和繁榮，提供市場上最好的數碼化供應鏈規劃解決方案。數百家來自不同行業（包括消費品、生命科學、化學、金屬、紙張和包裝）的客戶受益於 OMP 獨特的 Unison Planning™。 Contact Information

Philip Vervloesem

首席商務及市場官

pvervloesem@omp.com

電話：+1-770-956-2723 SOURCE: OMP



