擬收購認知邊界 匯通達網絡(9878.HK)謀定零售行業全棧式賦能「頭把交椅」

香港, 2025年11月20日 - (亞太商訊) - 11月18日，匯通達網絡（9878.HK）宣佈與專注電商及零售智能化的科技公司「認知邊界」簽署股權收購協議。交易完成後，認知邊界將成為匯通達控股子公司，其財務報表將正式並入上市公司。此次並購，被視為匯通達加強自身「產業賦能」能力的重要資本動作，其面向下沉市場的「5+賦能」體系與認知邊界在「BI+AI」領域的領先能力深度耦合，將產生顯著的1+1＞2價值倍增效應。

收購事項核心看點：「5+賦能」疊加「BI+AI」，構建全棧式AI賦能體系

匯通達過去數年打造的「5+賦能」模型（+技術、+數據、+培訓、+商品、+營銷），本就是其區別於傳統To B平台的護城河。此次收購認知邊界，為這五個部分同時注入「新能源燃料」，實現從「基礎數字化」到「全棧式AI智能化」的跨越式升級：

第一是「+技術」，認知邊界自主研發的AI智能體與BI系統，將與匯通達自研的、在2025年5月獲得國家網信辦算法備案的「千橙雲AI大模型」深度融合，形成更具零售場景落地能力的定製化Agent集群，直接驅動25.1萬家會員店的庫存、週轉、定價、選品等核心經營環節提效，預計單店經營效率會得到極大提升。

第二是「+數據」：認知邊界管理超過1.6萬家電商店鋪、年管控銷售額超1,400億元的真實電商運營數據，將與匯通達線下下沉市場數據打通，構建行業內獨特的「線上+線下+社群」全域數據中台，為會員店和上游品牌提供從宏觀趨勢到微觀單品的精準決策支撐。

第三是「+培訓」：認知邊界150+人的電商操盤專家團隊，將全面融入匯通達體系，為超過25萬家鄉鎮夫妻店及千家品牌工廠提供更具實戰性、場景化的電商運營和數智化培訓，真正把「會賣貨」的能力下沉到最基層。

第四是「+商品」，認知邊界服務的頭部品牌資源與匯通達既有的供應鏈商品池實現互通，進一步豐富下沉市場的優質商品供給，有望同步提升匯通達對核心品類的把控，強化自有品牌與智慧供應鏈的商品競爭力。

第五是「+營銷」，認知邊界成熟的AIGC內容工具與營銷自動化能力，疊加匯通達已上線的Agent，強化「AI銷售智能體」與「數字店員」，將系統性提升會員店在電商、社群種草、短視頻等不同平台的數智化營銷效率，真正實現「AI幫你找客、賣貨、做內容」。

競爭壁壘從「深」做到「又深又寬」

本次收購最亮眼的戰略契合點在於：認知邊界正是「BI+AI」深度融合的領先企業，而匯通達自2025年初接入主流大模型、8月與阿里雲達成全面合作後，正需要一個既懂電商又能快速落地的AI團隊。雙方強強聯合，在技術路線、客群結構、商業模式上的高度互補，將使匯通達在「零售產業互聯網+AI」賽道建立起難以撼動的領先壁壘。

對匯通達核心業務與上下游合作伙伴而言，本次收購帶來的利好是全維度、立體式的。對25.1萬家會員店來說，從「會用系統」進化到「AI幫你做決定」，單店效率與利潤率有望迎來新一輪顯著提升；對上游品牌廠商來說，獲得更精準的下沉市場數據洞察與渠道掌控力，加速高毛利自有品牌在鄉鎮一級的滲透；增強了對上下游的價值，匯通達的壁壘效應會大大加強，同時，匯通達自有品牌與供應鏈業務的商品池、定價權、營銷效率也有望同步提高，毛利率與市場份額擴張空間被徹底打開。匯通達本已在下沉市場建立起「網絡規模+供應鏈能力+數字化服務」三層壁壘，此次疊加阿里雲（基礎設施層）+認知邊界（應用層+電商實操層）的頂級AI與運營能力，等於把壁壘從「深」變成「又深又寬」，競爭優勢正在指數級放大。

緊扣產業升級主線 展現教科書級別的戰略執行力

從年初自研SaaS產品接入主流大模型、5月自研模型備案、8月與阿里雲全面合作，到11月收購行業內頭部的認知邊界，公司每一步都緊扣「全棧式賦能會員店和產業上游合作伙伴」的戰略主軸，展現出清晰的執行路徑和戰略定力。

在業界看來匯通達收購認知邊界，不僅是一次簡單的「技術補強」，更是其從「下沉市場產業互聯網公司」向「中國零售產業全棧式AI賦能平台」升級的重要落子。此次收購不僅強化了匯通達AI應用層的場景化實戰能力，更推動公司構建起從底層模型、中台工具到前端場景AI Agent的全棧AI輸出體系。

當前匯通達市值仍處於歷史相對低位，而此番以4.56億元收購認知邊界57%股權之後，根據協議披露和業績承諾，未來三年認知邊界歸母淨利潤將不低於8500萬元、1億元及1.15億元人民幣，上述指標並表無疑是對匯通達AI及相關服務收入增長、收入結構優化、盈利能力提升的裨益。

同時，隨着雙方的深入融合，AI產品的商業化將持續提速，在國內大循環的經濟發展格局下、持續兌現下沉市場高確定性增長紅利。

綜上，匯通達基本面有望迎來盈利能力與成長性雙重躍升，估值修復空間巨大，長期投資價值凸顯。

