Thursday, 20 November 2025, 20:00 HKT/SGT
來源 U.S. Polo Assn.
美國馬球協會榮獲多項全球殊榮 肯定品牌卓越成就、內容創新與數位成長

佛羅里達州西棕櫚灘, 2025年11月20日 - (亞太商訊) - USPA Global今日宣布，美國馬球協會（USPA）官方運動品牌U.S. Polo Assn.榮獲多項國際權威獎項，肯定該品牌在運動、時尚、零售、媒體及數位領域的卓越成就。

這個全球知名的運動風品牌於英國最具權威的時尚產業盛事——2025年《Drapers》大獎中雙料入圍決選名單。美國馬球協會榮獲「國際卓越獎」，並入圍「年度男裝品牌」決選，肯定其橫跨190餘國的驚人成長與全球零售表現。《Drapers》大獎聚焦塑造時尚產業未來的品牌、零售商與設計師，並於11月12日在英國倫敦HAC舉辦的典雅晚宴中慶祝盛事，品牌策略夥伴Brand Machine亦出席活動。當晚獲獎者包括巴寶莉、Primark及馬莎百貨等知名企業，美國馬球協會與眾多頂尖品牌共同榮膺殊榮。

此外，美國馬球協會全球雜誌《Field X Fashion》第二期榮獲國際內容行銷大獎（ICMA）「最佳印刷運用」入圍提名，其創意敘事手法與卓越設計廣受肯定。這本由美國馬球協會年度發行的全球刊物，透過引人入勝的攝影作品、專題報導及2025年全球宣傳活動精華，展現運動、時尚、慈善與影響力活動的交匯點，精髓體現品牌135年傳承。ICMA得獎名單將於2026年1月揭曉。

為彰顯日益擴大的數位影響力，美國馬球協會官方頻道訂閱數突破百萬，榮獲YouTube金創作者獎殊榮。此里程碑彰顯品牌透過優質影音內容、全球體育賽事全方位報導及引人入勝的品牌敘事，致力與全球運動愛好者及消費者建立連結的承諾。

2025年初，美國馬球協會更因其創意力、創新精神與品牌建設動能，榮獲多個全球及區域權威獎項肯定。該品牌於史提夫國際商業獎中斬獲兩項殊榮：以「國際拓展成就」榮獲金獎，並憑藉2024巴黎運動會馬球挑戰賽的「慶典活動」獲銀獎。在品牌全球核心市場之一的印度，美國馬球協會於頂尖產業盛會斬獲多項殊榮，包括《經濟時報》商業峰會頒獎典禮「卓越行銷活動獎」，以及兩座印度零售業成就獎（IReC Awards）——「影片行銷大師獎」與「年度兒童電子零售商獎」。該品牌更因與帕拉克·提瓦里（Palak Tiwari）聯名推出的女裝系列，榮獲Images集團頒發「年度最受推崇行銷活動：名人代言」獎項。

「從時尚零售到體育數位互動，能在如此多元的全球獎項平台獲得肯定，彰顯美國馬球協會品牌與體育、時尚及敘事藝術的真摯連結。」管理該品牌數十億美元資產的USPA Global總裁兼執行長J·麥可·普林斯表示。「這些殊榮見證了我們的全球團隊與策略夥伴，如何持續透過創意、創新及目標導向的成長策略提升品牌價值。」

普林斯補充道：「我們對USPA Global與美國馬球協會在2025年贏得的眾多獎項與肯定深感自豪，並期待2026年再創佳績。」

憑藉逾1,200家實體門市、60餘個支援20種語言的電商平台，以及遍及190多個國家的分銷網絡，美國馬球協會持續拓展全球版圖，同時堅守與馬球運動的本質連結。所有榮譽共同彰顯該品牌持續穩固的全球實力，以及透過引人入勝的故事敘述、策略性行銷與穩健零售擴張，成功與消費者產生共鳴的能力，使其成為全球最具活力且親民的運動品牌之一。

圖片說明：

美國馬球協會/品牌機器英國團隊成員丹尼爾·溫德羅斯（左）、馬修·金查德（中）、布·賈利爾（右）於英國倫敦皇家藝術學院頒獎典禮上領取《Drapers》雜誌「國際卓越獎」

美國馬球協會榮獲2025年《Drapers》雜誌「國際卓越獎」

關於美國馬球協會與USPA全球

美國馬球協會（U.S. Polo Assn.）是美國馬球協會（USPA）的官方運動品牌。USPA作為美國規模最大的馬球俱樂部與球員組織，創立於1890年，總部位於佛羅里達州威靈頓市的USPA國家馬球中心（NPC）。今年適逢美國馬球協會與USPA共同慶祝135年體育啟發之旅。憑藉數十億美元的全球影響力，透過逾1,200家USPA零售店及數千個分銷據點，品牌產品遍佈全球190餘國，提供男女童服飾、配件及鞋履。品牌贊助全球多項頂級馬球賽事，包括每年於棕櫚灘國家馬球俱樂部舉辦的美國公開馬球錦標賽®——此為美國最高規格的馬球賽事。透過與美國ESPN、歐洲TNT及Eurosport、印度Star Sports等媒體的歷史性合作，U.S. Polo Assn.贊助的多項頂級馬球錦標賽現已實現全球轉播，讓數百萬體育愛好者首度得以親睹這項激動人心的運動。

根據《License Global》評鑑，美國馬球協會品牌與NFL、PGA巡迴賽及一級方程式賽車並列全球頂級運動授權品牌。此外，這個以運動為靈感的品牌更因全球性成長獲頒國際獎項。憑藉其作為全球品牌的巨大成功，美國馬球協會品牌不僅登上《富比士》、《財星》、《現代零售》及《GQ》等雜誌，更獲雅虎財經、彭博社等全球眾多知名媒體報導。

欲了解更多資訊，請造訪 uspoloassnglobal.com 並追蹤 @uspoloassn。

USPA Global 為美國馬球協會（USPA）旗下子公司，負責管理市值數十億美元的運動品牌 U.S. Polo Assn.。該公司同時營運子公司 Global Polo，此為全球馬球運動內容的領導者。更多資訊請造訪 globalpolo.com 或 YouTube 頻道 Global Polo。

聯絡資訊
凱拉·德雷克
公關與傳播專員
kdrake@uspagl.com 
+001.561.461.8596

史黛西·科瓦爾斯基
全球公關與傳播副總裁
skovalsky@uspagl.com 
+001.561.790.8036

SOURCE: U.S. Polo Assn.



