「躍動長城」中國長城動畫短片計劃正式啟動

香港, 2025年11月19日 - (亞太商訊) - 由香港特別行政區政府文化體育及旅遊局文創產業發展處與長城文創聯合主辦、香港動畫團隊參與創作的「躍動長城」——中國長城動畫短片計劃（下稱「躍動長城」）啟動禮，於金山嶺長城隆重舉行，標誌著這一融合香港創意與人工智能技術的文化工程正式啟動。



金山嶺長城背景下的啟動儀式主會場全景

跨地域創意合作 聚焦文化傳承與國際推廣

「躍動長城」是香港與內地首次以象徵中華文明精神標誌的長城為核心，攜手推動文化創意與科技創新的交流合作。啟動儀式由香港特別行政區政府文創產業專員黎細明女士、中國長城學會文化旅遊工作委員會會長王福臣先生、長城文創總裁林美玲女士、香港特別行政區政府駐北京辦事處文化交流組總監（文化交流）連美嬌女士、中國長城學會文化旅遊工作委員會副會長張燁先生、中華長城文化協會副會長梁永恩先生，以及「躍動長城」項目及創意總監盧子英先生共同主持，寓意以創新視角講述長城故事的五部動畫短片（下稱「資助動畫」）正式進入製作階段。



嘉賓共同啟動項目的精彩瞬間

香港特別行政區政府文創產業專員黎細明在啓動禮上表示，文創處很榮幸以「躍動長城」此項具特殊意義的合作項目，在「十五五」規劃明年開局之時，呈獻五部以中國長城這一中華民族精神象徵為核心，深度融合香港創意與科技的動畫短片，推動優秀中華文化的創新表達與國際傳播。



香港特別行政區政府文創產業專員黎細明女士

中國長城學會長城文化旅遊工作委員會會長王福臣先生強調：「推動長城文化保護與傳承的現代化表達，是我們的重要職責。『躍動長城』計劃將厚重歷史與動畫藝術、前沿AI技術深度融合，為活化這一國家文化符號提供了創新範式。我們堅信，這項實踐能有效引領年輕一代親近長城、讀懂歷史，為弘揚民族精神、堅定文化自信注入新時代的活力。」



中國長城學會長城文化旅遊工作委員會會長王福臣先生

香港創意賦能長城文化 AI技術提升國際競爭力



「躍動長城」是首個獲長城文創官方授權的香港原創動畫短片項目。長城文創總裁林美玲女士強調：「長城是中華民族的精神標誌，我們希望透過授權香港動畫團隊進行創作，讓長城文化『躍動』起來，以更年輕、更國際化的語言觸及全球觀眾。此次合作充分體現了內地與香港在文創產業領域的協同發展，未來我們將透過廣泛傳播網絡，推動這些作品在內地及香港的落地推廣。」



長城文創總裁林美玲女士

AI賦能香港創意 推動文化出海

項目及創意總監盧子英先生於項目發布環節中分享「躍動長城」的構建理念，強調項目以「長城精神」為核心，融入香港獨有的藝術風格與敍事視角，並廣泛應用AI技術輔助製作，提升視覺表現力。入選的五家香港動畫團隊於現場分享創作理念，作品題材涵蓋歷史傳奇、奇幻冒險、人文情感等多元類型，均致力透過創新手法展現中國長城的多元魅力。項目並將安排資助動畫參與國際動畫影展或比賽，助力中國長城文化「走出去」。



入選團隊代表分享創作理念

文化創意助力文旅產業融合發展

「躍動長城」作為文創處與長城文創的首次合作，不僅是一場文化盛事，更是一項融合文化傳承、科技創新、產業協作與國際傳播的重要文化工程。項目透過構建「長城IP + 香港創意 + AI技術 + 國內外平台」的創新模式，為本地動畫團隊開拓內地市場、提升國際影響力創造了新機遇。同時，長城文創借助動畫這種跨越國界的藝術語言，向世界生動展現中國長城所承載的中華文明底蘊與時代精神，推動中華優秀傳統文化傳承與創新發展。

「躍動長城」啟動禮在熱烈氛圍中圓滿結束。隨著五家入選香港動畫團隊展開精心創作，一系列融合文化自信與科技美學的動畫短片將於2026年下半年正式呈現，為中國長城故事注入全新活力，亦為世界感知中華文化開啟一扇靈動窗口。

為鞏固創作的文化根基，五家入選「躍動長城」的香港動畫團隊在啟動禮前已參與為期兩天的專項文化培訓交流團。期間，團隊不僅透過專題講座與中國長城IP創意交流會，與內地動畫界權威及長城研究專家進行深入對話，更通過實地考察金山嶺長城，零距離感悟其歷史脈動與建築精髓，為創作兼具文化底蘊與時代氣息的動畫短片汲取豐沛靈感。

「躍動長城」入選香港動畫團隊名單及項目詳細資訊，詳載於計劃官方網站：www.gwa.com.hk。

「躍動長城」入選香港動畫團隊名單，請查看附件。

免責聲明：在本刊物／活動內表達的任何意見、研究成果、結論或建議，均不代表香港特別行政區政府、文化體育及旅遊局、文創產業發展處、「創意智優計劃」秘書處或「創意智優計劃」審核委員會的觀點。

附件

「躍動長城」入選香港動畫團隊名單 (排名不分先後)

公司名 Company Name 1 盲盒制作有限公司 Blind Box Production Limited 2 瑩動有限公司 Bring Bling Company Limited 3 哼嘎制作有限公司 Hungerr Universe Limited 4 拍拍手創作室 Pai Pai Shou Studio 5 奇力創意 Weird Power Creative

