「香港繪本出版支援計劃」率本地繪本插畫師 登上2025中國上海國際童書展



香港, 2025年11月18日 - (亞太商訊) - 由香港創意創業會主辦、香港特別行政區政府文創產業發展處(文創處)資助的「香港繪本出版支援計劃」，繼今年3至4月於意大利博洛尼亞兒童書展、6月於北京國際圖書博覽會、7月於香港書展及8月於廣州南國書香節，展示本地優秀無字繪本後，亮相2025年中國上海國際童書展，並在同樣獲文創處資助的香港館內，設「飛躍繪本區 - 香港插畫師國際展」，向來自世界各地的出版界展示香港繪本插畫師的創作活力與原創精神，並推動中國內地與香港在繪本創作上的深度文化交流。 是次展覽將重點呈現入選第二屆「《飛躍繪本》-香港繪本插畫師國際書展推廣計劃」(《飛躍繪本》)的八位香港新晉繪本插畫師的作品，以及在「香港繪本出版支援計劃」下出版的 16 本精選繪本，它們包括 10 本分別由入選第一屆《飛躍繪本》的香港繪本插畫師及兩位內地繪本插畫師創作的無字繪本，與 6 本由香港繪本插畫師創作的有字繪本，呈現香港繪本與插畫界的多元面貌與高質素創作。 是次兩本由中國內地繪本插畫師創作的無字繪本，有關插畫師由中央美術學院推薦，經香港專家評審團甄選，並與香港出版社合作出版，體現跨境文創合作的豐碩成果。 創意創業會會長莊詠琳女士表示：「我們致力為本地繪本插畫師提供更多走向國際的機會。是次『飛躍繪本區 - 香港插畫師國際展』亮相亞洲極具影響力的中國上海國際童書展，不僅展示香港原創繪本的創作實力與文化魅力，同時深化香港與內地出版界及插畫界的專業交流。我們期望是次展覽能促進香港繪本插畫師與出版社、編輯及潛在商業夥伴的合作，並為他們帶來更多授權與商業發展機會。」 在文創產業發展處的資助下，創意創業會舉辦「香港繪本出版支援計劃」為香港繪本插畫師及出版商提供支援，鼓勵創作與出版更多具國際市場潛力的繪本，培育香港繪本插畫師，擴大香港繪本市場，並推動與內地合作。 莊詠琳女士補充道：「此次計劃出版的16本原創繪本，無論是有字還是無字繪本，都展現了香港及內地插畫師卓越的視覺敘事能力與創作熱情。每一本繪本都蘊含豐富情感與故事張力，不僅反映了本地插畫師的創作實力，更能打動孩子與成人的心靈，激發文化共鳴。我們期望這些作品能在境外市場上大放異彩，為香港插畫師開拓更多可能性與發展空間。」 「香港繪本出版支援計劃」於2025年11月14日舉行的2025中國上海國際童書展「香港館」開幕禮上，為旗下的16本繪本舉行上海首發儀式，其中《騰躍繪本創作系列》更是全球首發。 「香港繪本出版支援計劃」於今年11月推出《騰躍繪本創作系列》，展現本地及內地創作者的無限創意。 作品 繪本插畫師 作品簡介

《追光小拖車》 葉偉青 拖⾞⼩杜的⼯作是處理廢⾞和違泊⾞，他每天都很勤奮⼯作，因有⼀個⼼願。有⼀天，⾼速公路上 發⽣交通事故，⼩杜的偶像火火和⼗仔需要幫忙，⼩杜會如何解決呢？⼩杜⼜能夠達成⼼願嗎？

《森林隱藏的秘密》 雅達利 危機降臨！ 女巫把月亮的光芒揉碎，讓碎片散落在森林的每一個角落，並把月亮囚禁在地底裡。失去月光的森林出現異常⋯⋯ 女孩能否拯救月亮，讓森林回歸平靜？ 柔和與清新感的水彩圖畫運鏡下，導演出女孩與動物們從相遇到相助的故事。

《忌廉的風景》 陳程翠 住在領養場的忌廉，嚮往着窗外的風景。 有一天，忌廉跟小靠墊開始了一段上天下海的夢幻旅程， 他們眼中的香港是怎樣的？ 忌廉又會否夢想成真？

《兩條鼻涕》 姜智傑 誰說鼻涕就一定要擤掉？ 自從在小傑的鼻孔中誕生，鼻涕兄弟就陪伴着小傑，一同上學、遊玩，所有難題都迎刃而解！可是，事情總不會永遠那麼順利⋯⋯

《海風書屋》 蔡嘉慧 位於離島的海風書屋有一堆不明所以的規則︰ 只在週末營業，還需要預約； 進入前要聞一下迷迭香的香氣； 預約時要點菜。 在書海和飯香中，海風書屋給你一個休息的機會，帶你慢慢向前走。

《雲上博物館》 毛亞利 傳說雲上有一座博物館，藏著很多神奇的展品。這天，小女孩被邀請到博物館參觀，她遇到了導賞員小端，展開了奇妙的旅程。小端還告訴小女孩關於彩雲密碼和夢幻空間的秘密呢！

《在窗邊》 林思雨 窗外有什麼？當一位充滿想像力的女孩回到家中，放下書包往窗外望去，她似乎看見了一個不一樣的世界 - 搬家的螞蟻、送信的鳥兒，也許還有恐龍與鯨魚經過？甚至窗外的世界斗轉星移 - 而當一陣風吹過，這似乎是一場女孩的夢境，但在角落裡留下了不一樣的蛛絲馬跡。

《風中藏著透明海》 盧運政 風從遠方吹來，拂過大廈與平原，像勞頓的旅人一樣準備在某處停歇。她的心中藏著春天，也藏著一片無垠的透明海。在一個清晨，城市的一角，透明海中的居民來到了一個格外靜謐的地方，它們挾風而來，逐風而去，渡過了只屬於它們的美好一天。

「香港繪本出版支援計劃」於今年4月傾力呈獻《飛躍繪本系列》，匯聚本地創作力量，推出一系列精彩無字繪本，掀起創意飛躍的新篇章。 作品 繪本插畫師 作品簡介

《閉上眼睛的魔法》 Isatisse (Isabel Tong) 故事講述了一個小男孩一天中面臨著幾個困難，以及他如何僅通過閉上眼睛把它們逐一解決。他把這個「魔法」傳給了他的朋友，讓朋友們都知道如何面對及解決自己的困難。

《你並不孤單！》 奈樂樂 《你並不孤單！》講述一個特別的孩子在尋找友誼的旅程中，面對挑戰與挫折，逐漸學會接納與愛自己，最終找到真正懂他的人。這本書傳遞了擁抱自身獨特性的重要性，提醒我們即使感到孤單，也不該懷疑自己的價值。

《最獨特的朋友》 彭康兒 女孩看到同學們都有寵物好朋友而自己卻沒有，感到很孤單。於是，她去找神通廣大的魔法師：「求求你給我一隻會飛的獨角獸吧！」結果魔法師手滑了一下，不小心變出一隻會飛的獨角「鱷魚」！ 情況變得超級混亂，小女孩和這位意想不到的奇怪寵物，最後到底會變成好朋友嗎？翻開這本沒有文字、幽默又暖心的故事，一起來找答案吧！

《貓咪 你去哪?》 三火 這個故事描述了一隻貓咪如同水一般自由自在的情景，儘管城市有很多限制，牠仍然很輕鬆地經過城市去到森林，並發現一隻受困的老虎，老虎非常暴躁，不知變通，貓咪安撫牠，並教會牠如何逃脫，無論在城市還是森林，牠們都自由自在。

《冰雪女皇》 馮捲雪 遠古以來，北島國一直都是世界北端的冰封極地。二零八四年，千百年來亮白耀目的大地，露出黯淡斑駁、赤裸而又脆弱的泥紅。冰雪女皇從她那座漂亮的城堡，看著淌淚的國土，她坐不住了⋯⋯ 森臨 (趙嘉雯) 悲傷有時會變得如此巨大， 它會成為一隻巨大的怪獸，將我們吞噬。 這是一個女孩面對她心愛的貓咪去世的故事。 她放下了沉默，讓眼淚釋放出來。

關於創意創業會 創意創業會由「創意創業大賞」得奬者組成，致力加強推動香港、中國內地及海外的「創意創業」精神及商務教育，並與政府及其他團體合作，讓有志創業人士能夠分享得獎者的經驗及營商策略；協助創業人士面對困難和提供意見，提升香港的競爭能力，並致力推動「創意創業大賞」得獎者履行對社會的責任，令會員及公眾人士達致雙贏。 關於香港繪本出版支援計劃 由創意創業會主辦、文創產業發展處資助的「香港繪本出版支援計劃」旨在充分發揮香港獨特的文化與地理優勢，推動創作與出版更多具有國際市場潛力的香港繪本，具體支援內容包括： 1.資助出版社在香港出版8本由入選第一屆「《飛躍繪本》-香港繪本插畫師國際書展推廣計劃」的香港繪本插畫師創作的無字繪本(《飛躍繪本系列》)

2.資助出版社在香港出版8本全新創作的繪本，其中6本為有字繪本，由香港繪本插畫師創作; 另外 2 本為無字繪本，由內地繪本插畫師創作(《騰躍繪本創作系列》)

3.為入選繪本插畫師提供專業指導，提高他們在本支援計劃下出版的繪本之質素，增強其跨行業合作或授權的潛力

4.在香港舉辦一系列研討會、學校工作坊和書店小型展覽，推廣在本支援計劃下出版的繪本，推動更多本地讀者欣賞有字繪本和無字繪本。

5.分別在2025年香港書展以及指定境外國際大型書展（包括博洛尼亞兒童書展、北京國際圖書博覽會、南國書香節和中國上海國際童書展）的「香港館」*內推廣在本計劃下出版的作品，讓更多本地讀者接觸到優秀的香港繪本，同時將它們推廣到境外市場。 * 文創產業發展處資助 詳情請瀏覽：https://hkpsp.hk/ 關於文創產業發展處 文創產業發展處於2024年6月成立，前身為「創意香港」，是香港特別行政區政府文化體育及旅遊局轄下專責為文化和創意業界提供一站式服務與支援的辦公室，致力為香港營造有利的環境，促進藝術、文化及創意業界的產業化發展。現時的策略重點為培育人才及促進初創企業的發展、開拓市場、推動更多跨界別、跨文化藝術領域的合作、推動文化藝術和創意業界產業化發展，以及推動香港成為亞洲創意之都，並在社會營造創意氛圍，以落實國家《十四五規劃綱要》下香港作為中外文化藝術交流中心的定位。 免責聲明：香港特別行政區政府僅為本項目提供資助，除此之外並無參與項目。在本刊物／活動內（或由項目小組成員）表達的任何意見、研究成果、結論或建議，均不代表香港特別行政區政府、文化體育及旅遊局、文創產業發展處、「創意智優計劃」秘書處或「創意智優計劃」審核委員會的觀點。



