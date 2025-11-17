華商能源綠色甲醇斬獲歐盟市場准入證

香港, 2025年11月18日 - (亞太商訊) - 11月18日，由招商局工業集團主辦、華商能源科技股份有限公司承辦的第五屆世界航商大會船舶智造專題論壇在香港舉行。會上，華商能源（00206.HK）正式發佈綠色甲醇專案，該專案當日斬獲國際權威認證機構頒發的國際可持續發展和碳認證（ISCC EU）。這也意味著華商能源綠色甲醇產品獲得歐盟准入證，為專案進入國際市場奠定堅實基礎。

華商能源綠色甲醇專案的平均溫室氣體排放強度較化石燃料制甲醇降低70%以上，可滿足國內港口國際航運船舶綠色燃料加注需求。專案首期年產綠甲量為2萬—3萬噸，可滿足2艘24000標箱的集裝箱船一年的燃料需求，預計今年12月開始交付。專案完成技術升級後年產量將達6萬噸。

隨著航運業向低碳、淨零方向轉型成為全球共識，綠色甲醇成為航運減排核心選項。華商能源相關負責人介紹，華商能源聯合山東能源集團打造山東濟寧綠色甲醇工廠，利用現有煤制甲醇裝置，採用核心工藝技術包進行設備改造，通過煤基工藝摻燒生物質的技術路徑生產綠色甲醇。這一創新路徑不僅保留了現有裝置的產能，還大幅提高了溫室氣體減排強度，破解了傳統化工低碳轉型的"重投資困境"。

目前，該專案原料收集及生物炭製備、綠色甲醇生產等環節，均順利通過ISCC嚴格認證，成為全球首個按照ISCC Co-processing V2.0指導檔全流程認證的綠色甲醇專案。此次認證落地，不僅打通了國產綠色甲醇的全球市場通道，更以輕資產、高合規的共處理模式，為全球傳統化工企業低碳轉型提供可複製路徑。

招商局工業集團董事長吳四川表示，綠色科技是招商局集團"第三次創業"中三大戰略性新興產業方向之一。招商工業將扮演"製造場景落地與裝備創新平臺"的雙重角色，華商能源則扮演綠色能源裝備與能源供應的"排頭兵"。招商工業致力於打造成為一家以科技創新為驅動、以數位化轉型為引領、以精益管理為基礎的成本領先的綠色化科技型製造企業，為推動船舶工業的高質量發展，服務加快建設交通強國、海洋強國。

當日，國際權威認證機構法國必維集團為華商綠能頒發了綠色甲醇ISCC EU認證證書。廈門大學教授、嘉庚創新實驗室主任鄭南峰，全球甲醇燃料協會首席執行官亞曆山大·多爾，法國船級社企業事務總監尼古拉斯·布朗，招商工業集團總經理梅先志，招商局集團戰略發展部（科技創新部）副總經理李弘遠，招商工業副總經理、華商能源董事長梅中華，華商能源董事張真等出席頒證儀式。

作為招商局集團發展綠色科技的重要平臺之一，華商能源正在以"氫醇氨"為主要賽道加大佈局綠色能源產業的力度，聚焦能源裝備製造和能源供應服務，致力於打造中國領先的船用綠色能源與裝備綜合服務商。下一步，華商能源將繼續攜手合作夥伴，持續擴大綠色甲醇產能，推動構建從原料收集到產品加注的完整綠色甲醇產業鏈，推動綠色甲醇在全球市場的廣泛應用。

