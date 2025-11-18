Graid Technology 完成與英特爾 VROC 的授權協議，拓展其在企業儲存解決方案領域的領導地位

|
桑尼維爾, 2025年11月17日 - (亞太商訊) - Graid Technology 今日宣佈，已成功完成與英特爾公司（Intel Corporation）的協議，取得行銷、銷售及開發 Intel® Virtual RAID on CPU（Intel® VROC）的授權權利。此項交易的順利完成象徵著一個重要的里程碑，加速 Graid Technology 邁向獲利成長，並推動其實現企業儲存未來願景的進程。
Graid Technology 完成 Intel® VROC 授權協議，擴展其在企業儲存解決方案領域的領導地位
「此項協議不僅為 Graid Technology 開啟了令人振奮的新篇章，同時也為全球仰賴 Intel® VROC 的生態系帶來新的契機。」Graid Technology 執行長 Leander Yu 表示。「協議的最終完成，使我們得以確保現有客戶的長期延續性，同時加速企業儲存市場的創新與價值創造。」
自首次公告以來，Graid Technology 已與許多 VROC 客戶、OEM 與通路合作夥伴進行多場富有成效的討論，這些合作夥伴皆對此次轉型表達高度支持與熱忱。
Graid Technology 美洲與歐非區（Americas & EMEA）資深副總裁兼總經理 Thomas Paquette 補充表示：「客戶反應極為正面。合作夥伴與系統組建商皆認為這次轉型是一個雙贏局面：既能保護其對 Intel® VROC 的現有投資，又能受惠於 Graid Technology 在高效能儲存創新上的專注、敏捷與承諾。」
根據協議條款，Graid Technology 已承接 Intel® VROC 的客戶支援與開發規劃責任，確保服務不中斷，並拓展在新興儲存與資料基礎架構市場的合作機會。目前，Graid Technology 尚未制定 Intel® VROC 新功能強化的未來藍圖，但團隊正積極聆聽客戶回饋，並優先回應其持續性的需求。
如需瞭解更多關於 Intel® VROC 與 Graid Technology 企業儲存解決方案的資訊，請造訪： https://graidtech.com/vroc 。
媒體詢問:
Andrea Eaken
Graid Technology Sr. Director of Marketing, Americas & EMEA
andrea.eaken@graidtech.com
